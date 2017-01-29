Цюрих. Явка провалена. Плейшнер - лох. И другие сказки САП.

Не хотел комментировать суд по "ОГКХ", в котором я представлял интересы одного из задержанных топ-менеджеров, но...

Радостные посты руководителей специализированной антикоррупционной прокуратуры (далее – «САП») и подвывающее "Уряяя" известных грандоедов по поводу очередного PR-успеха САП вынуждают меня донести правду о том, что именно было в суде об избрании меры пресечения топ-менеджерам ПАО «Объединенная горно-химическая компания" (далее – «ОГХК»).

Для несведущих кратно поясню - ОГКХ, это предприятие, которое начало действовать как гос.предприятие в 2014 году. Его вернули в гос. собственность, из владений одного известного миллиардера, который по этому поводу написал в своем интервью: "деятельность ОГКХ закончиться в июле 2015 года объявлением полного банкротства."

Пришедшая команда менеджеров сумела за два года сделать невозможное. Предприятие не просто НЕ обанкротилось... В 2015- 2016 годах ОГКХ заплатило в бюджет, налогов вдумайтесь! 1,7 миллиарда гривен. Да, именно, 1,7 миллиарда гривен! Уже очевидно, что САП проблемы наполнения бюджета Украины не сильно волнуют. Их, наверное, финансируют из бюджетов других государств.

Не хотелось мне писать какие-либо комментарии, не смотря на то, что представлял интересы одного из задержанных, потому, что всем, включая прокуроров, было очевидно, что задание по уничтожению прибыльных государственных предприятий Украины выполняется САП, как всегда, на низком профессиональном уровне. Было просто стыдно за выступления высокооплачиваемых прокуроров САП.

Понятно, что «дело ОГКХ» освещается в прессе так широко, чтобы заказчики этого дела видели кипучую деятельность.

Все развивалось по классической для САП и НАБУ схеме: сначала пост в Facebook - "задержан злостный расхититель государственной собственности". Потом через час - полтора сама процедура задержания.

Конечно, нам адвокатам, это удобно, ибо из постов, публикуемых раньше, чем само событие, мы понимаем, что именно будет происходить в ближайшее время, но с точки зрения юридической, "независимость в принятии процессуальных решений" детективами НАБУ такой же миф, как и то, что САП незангажирован.

Двое суток к ряду, и днем и ночью неутомимый судья Соломенского районного суда Бобровник рассматривал ходатайства САП от избрании меры пресечения топ – менеджерам украинских государственных предприятий. У меня сложилось стойкое убеждение, что Бобровник относится к категории «Чаусообразных» судей. С понятной перспективой, скорее всего, такой же как и у известного по делу Корбана, судьи Чауса. Количество процессуальных нарушений, допущенных в ходе рассмотрения ходатайств об избрании меры пресечения, вполне достаточно для того, чтобы понять, что если бы САП попросил расстрелять задержанных в зале суда, то судья не только удовлетворил бы это ходатайство, но и сам бы его исполнил.

Что же кроется за мощными пиар-вбросами?

Сегодня в суде рассматривалась, помимо прочих, мера пресечения бывшему заместителю председателя правления по коммерческим вопросам – Перцеву Ю.А. Которому, к слову, 29 лет и он не работает на предприятии с сентября прошлого года.

Перцев Ю. в течении полутора часов, по пунктам подозрения доказал, что это не просто заблуждение следствия о нанесении ущерба, которого нет, а полная фальсификация дела.

Немного примеров.

Прокуроры САП решили, что могут писать в ходатайстве вообще что им в голову взбредет: в.о. председателя правления - Журило Р. снова «поженили» с супругой, с которой он более пяти лет в разводе, и от имени САП «подарили» молодоженам квартиру в США.

Обращаясь к суду с просьбой об аресте Перцева Ю., они сообщили, что у него есть квартира в Цюрихе. И Перцев, подобно профессору Плейшнеру из фильма "17 мгновений весны", может встречаться заграницей, в Швейцарии, с сообщниками. Но тут пришла беда откуда не ждали: не составило труда посмотреть в интернете и выяснить, что по указанному прокурорами адресу квартиры Перцева Ю., в Цюрихе расположен совсем не жилой дом, а офисный центр. Но прокуроров это не смущает. Все остальные «доказательства» по данному делу в том же духе. Для весомости подозрения в него накидали все, что не попадя. Примерно треть «доказательств» подозрения, приложенных к ходатайству об аресте, на трех иностранных языках. Без перевода. А судья рассматривал… Полиглот, наверное… Или может ему все перевел замеченный в пятницу в суде мужчина, очень похожий внешне на з аместителя главы Национального антикоррупционного бюро Гизо Углава. Который лично приехал под вечер в суд и с кем-то непублично встречался.

Понятно, что Чаусообразный, спящий с открытыми глазами, заседающий двое суток к ряду, судья, удовлетворил ходатайство САП об избрании меры пресечения. И как альтернатива залог Перцеву Ю., - 80 млн. гривен.

Но на месте САП я бы не делал громких заявлений и постов в социальных сетях по этому поводу, потому что гордится -то нечем . Возможно руководство САП не знает о том, чем именно наполнено подозрение, о котором они так громко кричат, но они не могут не знать, что разглашение фамилий подозреваемых является грубым нарушением норм действующего в Украине законодательства. Не могут не знать, что на предприятиях ОГКХ работает более шести тысяч человек, у которых за последние два года планомерно начала расти зарплата.

Точно не могут не знать, что ОГКХ, благодаря усилиям «подозреваемых», входит в десятку самых крупных налогоплательщиков Украины. Вернее входило, до момента мощной пиар – компании о задержании топ-менеджеров ОГКХ.

Не уверен, что уничтожение экономики Украины это то, что ждал от САП украинский народ.

Думаю, что народным депутатам стоит всерьез задуматься над вопросом: что важнее – PR компания САП, борьбы с несуществующими убытками государству или наполнение бюджета Украины.