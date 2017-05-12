Не гуманний КУпАП

Відповідно до ст. 1 КК України, Кримінальний кодекс України має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам.

Відповідно до ст 1 КУпАП, Завданням Кодексу України про адміністративні правопорушення є охорона прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання Конституції і законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов'язків, відповідальності перед суспільством.

Злочин відрізняється від інших правопорушень характером і ступенем суспільної небезпечності.

Так, за характером суспільної небезпечності, вбивство, розбій, терористичний акт відрізняються від будь-якого іншого правопорушення. За ступенем суспільно небезпечності вирізняються правопору­шення, що посягають на один родовий об'єкт, але мають різні ознаки об'єктивної та суб'єктивної сторін правопорушення.

Так, адміністра­тивне правопорушення дрібне хуліганство (ст. 173 КпАП) за ступенем суспільної небезпечності (відсутність таких ознак, як особлива зу­хвалість або винятковий цинізм) відрізняється від злочину хуліганство (ст. 296 КК).

Отже, ступінь суспільної небезпечності діяння як головна розмежу­вальна ознака між злочинами й іншими правопорушеннями визнача­ється всіма його ознаками формою та видом вини, мотивом і метою, способом, місцем, обстановкою вчинення діяння та його наслідками. Законодавець, найчастіше, здійснює розмежування за наслідками вчинення діяння і, насамперед, за розміром заподіяної шкоди Від цивіль­них правопорушень злочин відрізняється переважно ступенем суспіль­ної небезпечності, який, зазвичай, також визначається розміром заподія­ної шкоди. Так, умисне знищення чи пошкодження чужого майна стає злочином лише тоді, коли завдало шкоди у великому розмірі (ч.1 ст. 194), а якщо такої шкоди не було завдано, то винна особа несе лише цивіль­но-правову відповідальність, якщо дії зі знищення майна не містять за об'єктом посягання інших ознак, наприклад, хуліганства (ст. 296).

Давайте про аналізуємо санкції деяких статей КУпАП та ККУ, в цій частині де штраф є основним видом покарання.

ст. 96 КУпАП Порушення вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил під час будівництва - санкція статті передбачає штраф від 150 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (надалі - НДМГ);

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (надалі - НДМГ); ст. 164 КУпАП Порушення порядку провадження господарської діяльності - санкція статті передбачає штраф від 1000 - 2000 НДМГ плюс конфіскація;

НДМГ плюс конфіскація; ст. 164-14 КУпАП Порушення законодавства про закупівлі - санкція статті передбачає штраф від 700 - 1500 НДМГ;

НДМГ; ст. 172-7 КУпАП Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів - санкція статті передбачає штраф від 100 - 800 НДМГ.

Відповідно до ч. 2 ст. 12 ККУ, Злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м'яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Санкції статей ККУ:

125 ч.1 і ч.2, 126, 132, 134, 139, 143 ч.1, 145 передбачають штраф до 50 або до 100 НДМГ;

НДМГ; 136, 137, 142, 159 ч.1, ч.2 передбачають штраф від 100 до 500 НДМГ.

При притягненні особи до кримінальної відповідальності, процес та доказування її вини, захист її прав детально описано у КПК, навіть за умови, що особу покарють штрафом у розмірі від 50 до 500 НДМГ.

В той самий час при притягненні особи, до адміністративної відповідальності: процес та доказування її вини є значно спрощений, захист прав і докази загально (а не детально) описано у КУпАП, захисник не є обов'язковий, але в той самий часрозмір штрафу є значний від 100 і до 2000 НДМГ.

Замість висновків:

1. внести зміни до КУпАП щодо обов'язковості захисника (перелік статей має бути);

2. внести зміни до КУпАП щодо деталізування процесу та доказування щодо доведення вини, правопорушника;