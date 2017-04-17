Министр спорта Жданов – главный враг спорта в Украине

Речь идет о министре молодежи и спорта Игоре Жданове. Не побоюсь этого слова, но он уничтожает весь интерес к спорту, противится его развитию, проявляет себя, как полностью безответственный и непрофессиональный чиновник. Жданов — это наше проклятие и причина наших спортивных бед.

Поясню в чем дело. Как известно, Жданов попав в правительство по квоте «Батькивщины», а когда партия вышла из коалиции, остался на своем посту и отрекся от своей политической силы. Уже тогда можно было подумать, что он не человек слова. В дальнейшем он построил свою спортивную политику парадоксальным образом. Например, министр спорта, казалось бы, ушел от ручного управления финансами и предложил разработать универсальную формулу распределения министерских средств. Но суть в том, что формула распределения учитывает результаты сборных команд на чемпионатах мира и Европы. Получается, если спорт не развит в стране, то и никогда не будет, ведь денег ему не дадут. Замкнутый круг. Ведь есть спортивные дисциплины, у которых нет финансов даже на поездку на чемпионат мира или соревнования. По сути, Жданов выступает могильщиком множества видов спорта.

Подобным образом он внедрил коррупционную составляющую в министерство. Так он ввел распределения финансов через общественные организации. Таким образом, были распределены 170 тысяч долларов, которые Украина получила в качестве «откупных» за участие крымских легкоатлетов на международных соревнованиях за Российскую Федерацию. Но когда встал вопрос, а куда же делись эти и остальные деньги, в министерстве указывают на общественные организации, мол, они не могут вмешиваться в их дела. Не это ли позор для любого чиновника с совестью? Но для человека, который предал свою партию – видно такой расклад в порядке вещей.

Наконец-то, еще одна темная сторона жизни министерства имени Жданова. Согласно Налоговому кодексу Украины, от уплаты земельного налога освобождаются спортивные объекты, где проводятся международные и всеукраинские соревнования, тренируются сборные команды или готовится резерв таких команд. Список таких объектов составляется Минмолодежьспорта и утверждается постановлением Кабинета министров Украины. Благородно. Но что мы имеем реально? Ряд объектов с таким статусом и льготами есть, но в действительности они сдаются в аренду определенным фирмам, и явно не под спортивные нужды (например, аэродромы «Чайка», «Личанка» и другие).

По факту многих преступных дел министерства спорта уже есть около 40 судебных решений, которые Жданов успешно, а самое главное безнаказанно игнорирует. Как может человек, который должен болеть спортом, а на деле – способствует преступным махинациям? Как его назвать?

Особенно Жданов почему-то предвзят к хоккею. Скажем, по его вине мы чуть не потеряли чемпионат мира по хоккею. Напомню, тогда он целенаправленно увильнул от решения, где проводить чемпионат, в каком здании. Единственный приспособленный комплекс — это Дворец спорта, но на него претендовало Евровидение, и министр всячески отмалчивался и нагло ушел в тень. У нас чуть было не отобрали чемпионат мира, только потому что министр спорта не хотел принимать решение, где этот чемпионат проводить. Это было просто вопиюще – человек, ответственный за спорт спокойно сидел у себя в кабинете, когда Украина чуть было не потеряла самое большое спортивное событие последних лет! Это позор на весь мир! И только усилиями общественности удалось сохранить проведение хоккейного соревнования.

Затем в министерстве спорта вдруг решили поднять арендную плату за Дворец спорта, который находится в его подчинении, почти на 300%! За такие деньги можно арендовать и НСК «Олимпийский». Здесь организаторам впору бить набат и отказываться от этого грабежа в пользу другого объекта, но ведь альтернативы Дворцу спорта нет.

Но самое смешное, что на другие спортивные события стоимость аренды выроста не более чем на 50%. То есть другие арендаторы платят за Дворец вдвое меньше, чем организаторы чемпионата мира. Вот как можно наживаться на событии, которое должно быть спортивным праздником для украинцев? Похоже, деньги для кого-то – идол, ради которого можно наплевать на все моральные принципы.

Но министерству спорта этого мало. Спортивные чиновники решили поживится более крупной добычей. Дворец спорта нуждается в реконструкции перед чемпионатом мира.

Для того, чтобы подготовить спортивную арену из госбюджета были выделены 45 миллионов гривен. Деньги, по сути, немалые. К примеру, базовая стоимость тренировочного катка составляет порядка 60 миллионов гривен. Потому 45 миллионов вполне должно было хватить на ремонт раздевалок, постройку скайбоксов, реновацию самой площадки и установку современной системы освещения. Но до начала чемпионата осталось несколько недель, а ремонтные работы так и не начали проводить! А вот здесь есть вопросы к господину Жданову. Как можно ставить под угрозу главное спортивное событие года только из-за, что в министерстве хотят заработать на распродаже вещей и всяческих ярмарок, которые до сих пор проходят в здании Дворца спорта. Или может быть влияет еще один фактор - остаток от вышеупомянутых 45 миллионов останется в министерстве и после чемпионата мира. А значит за использованием этих денег следить будет уже некому.

И напоследок, как говорится, вишенка на торте. Министерство молодежи и спорта Украины утвердило приоритетность командных игровых олимпийских видов спорта на 2017-2020 годы. Соответствующий приказ был подписан Ждановым. Командные виды спорта были разделены на три категории приоритетности. Перечень выглядит следующим образом:

Первая категория приоритетности: 1. Баскетбол 2. Волейбол 3. Гандбол 4. Футбол

Вторая категория приоритетности: 1. Бейсбол 2. Пляжный волейбол 3. Регби 4. Софтбол

Третья категория приоритетности: 1. Водное поло 2. Хоккей на траве

И все. Хоккея на льду – нет! Совсем нет, будто его и не существует в Украине. И не проводится чемпионат мира в Киеве. Не побеждают наши юношеские команды на ведущих мировых чемпионатах. Нет в стране десятков аматорских клубов-хоккеистов. Откуда, у вас, Игорь Александрович такая ненависть к хоккею? Что творилось в вашей голове, когда вы утверждали список? Как так вообще можно распределять категории приоритетности? Иначе, как предательством спортивных интересов страны я не могу назвать ваши действия.

И вообще - как может находиться на посту, человек, который нанес столько вреда всем спортивным дисциплинам, которого совсем не заботит спорт и его развитие. Который внедрил и оставил столько темных схем в министерстве. Жданов – позор для нынешнего Кабмина и его фигура порочит не только всех спортивных деятелей, но и бросает тень на все правительство. Именно поэтому Жданов должен уйти в отставку, пока ему еще можно хоть как-то сохранить свое лицо.