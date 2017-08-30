Фільми, які мотивують

Одного разу друг мене запитав: “Що ти робиш, коли зникає мотивація та опускаються руки?” Я трохи подумав і відповів: читаю книжки, спілкуюсь з рідними та друзями, дивлюсь контентні фільми або просто лягаю спати.

В інтернеті багато різних рейтингів корисних книжок та фільмів. Я вирішив скласти свій перелік 11 фільмів, перегляд яких, на мій погляд, збільшує мотивацію та розумову діяльність, особливо під час загострення осінньої депресії.

Матриця. Знятий ще у 1999 році в США братами Вачовскі, які згодом стали сестрами, фільм одразу став культовим. Пізніше було знато дві частини продовження: перезавантаження та революція, які були значно слабшими по контенту та не отримали популярності та визнання першого фільму.

Ігри розуму. Біографічна драма про Джона Форбса Неша молодшого, який в 1994 здобув Нобелівську премію з економіки та зробив значний науковий внесок в галузі теорії ігор та диференціальної геометрії. Фільм про інтелект та силу духу людини.

Сила волі. Фільм 2016 року про 4-разового олімпійського чемпіона та автора численних світових рекордів у спринті та стрибках у довжину Джеймса Клівленда «Джессі» Оуенса. Фільм про силу волі та цілеспрямованість, про наполеглевість та досягнення результату, фільм про великий спорт і про звичайне життя.

Гра по чужим правилам. Стрічка, яка описує реальні події 1966 року в світі американського студентського баскетболу. Фільм про лідерство і командність, про мотивацію та підтримку, про цілеспрямованість та наполегливість для досягнення неможливого. Окрема сюжетна лінія – родинна підтримка в умовах стресу та агресивного навколишнього середовища.

Соціальна мережа. Історія народження facebook, історія відносин в команді та лідерства, історія Марка Цукерберга, знята Девідом Фінчерем в 2010 році. Мені не подобається в цьому фільмі лише те, що Гарвард, в якому я теж мав честь навчатись, замінили на Стенфорд. В усьому іншому – хороший посібник для стартаперів.

Хвіст, який виляє собакою. Американська комедійна драма з Дастіном Гоффманом та Робертом де Ніро у головних ролях відкриває завісу “публічної” політики у США. Є над чим посміятись і багато є над чим подумати.

Дейв. Ще одна комедія про Білий дім, яка була знята в 1993 році та отримала Премію Гільдії сценаристів США. Чудовий та легкий фільм про лідерство і відповідальність у демократичному суспільстві.

Хвиля. Німецький фільм 2008 року режисера Денніса Ганзеля, який заснований на реальному експерименті під назвою “Третя хвиля”, що був проведений вчителем історії Роном Джонсом над учнями американської середньої школи в Каліфорнії в 1967 році. Фільм складний і змішує замислитись над багатьма питаннями колективної свідомості та соціальної психології.

Ганді. Історичний біографічний фільм 1982 року про батька індійського народу та засновника сучасної Індійської держави, який не обіймав офіційних державних посад, сформував ідеологію ненасильницького спротиву і переміг, здобувши незалежність Індії від Великобританії. Важливо відмітити, що фільм, тривалістю більше 3-х годин, знятий спільно Великобританією та Індією, про що, можливо й мріяв би сам Ганді.

Гладіатор. Фільм про бойового генерала Римської імперії, для якого честь гідність та служіння Батьківщині – це сенс життя. Неперевершена гра Рассела Кроу та режисерська робота Рідлі Скотта дозволяє повністю зануритись у атмосферу Стародавнього Риму та відчути незабутні емоції. Фільм здобув 5 премій “Оскар” та 2 премії “Золотий Глобус”, у тому числі як найкращий фільм 2001 року.

Хоробре серце. Неймовірна розповідь про боротьбу Шотландії за незалежність від Англії. Події фільму, який був знятий в 1995 році, починаються в далекому 1280 році та описують життєвий шлях, боротьбу та служіння історичного національного шотландського героя Вільяма Воллеса. Сплетеність віри, відданості, зради та кохання у фільмі поєднано в ім’я боротьби за свободу і незалежність своєї землі, що дуже актуально для України та багатьох інших країн і народів.

Безумовно, це лише частина з-поміж великої кількості достойних фільмів, знятих людством за більш ніж 100 років і це лише мій суб'єктивний погляд на контентність та мотиваційність. В той же час, я переконаний у тому, що перегляд цих 11 стрічок додасть вам оптимізму та підгрунтя для роздумів і нових ідей. І, звичайно, я пропоную усім дивитись лише ліцензійні фільми та не порушувати авторських прав. Гарного перегляду!