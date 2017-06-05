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Справжнє лідерство: приклади батьків-засновників США для України
05.06.2017 22:17
Сучасній
Україні критично не вистачає нового справжнього лідерства. Лідерства в усьому,
в першу чергу в реформах та створенні інституційно нової системи держуправління
більш ефективної та спроможної давати гідну відповідь на виклики.
Говорячи
про справжє лідерство, для мене абсолютно зрозуміло, що це, у першу чергу,
відповідальність, помножена на служіння заради досягнення високий цілей та
раелізації місії. В данному випадку цілі і місія мають надихати не лише лідера,
а й команду. Про місії та цілі я хочу поміркувати в голос у цій колонці.
Унікальним
історичним прикладом лідерського служіння спільним цілям та реалізації місії є
батьки-засновники (
Founfing Fathers
) Сполучених Штатів Америки, які взяли відповідальність
та проявили лідерство у переломний момент історії Нового Світу і створили
успішну державу, приклад якої надихає не одне покоління людей в різних куточках
земної кулі.
Історики
виділяють 7 найважливіших батьків-засновників, давайте їх усіх назвемо поіменно:
Джордж Вашингтон – головокомандувач американськими військами під час війни за
незалежність та Перший Президент США; Томас Джефферсон – співавтор Декларації
незалежності США та Третій Президент США; Джон Адамс - співавтор Декларації
незалежності США та Другий Президент США; Джеймс Медісон – розробник
Конституції США та Четвертий Президент США; Олександр Гамільтон – філософ,
конституційний адвокат, лідер партії федералістів; Бенджамін Франклін –
один зідеологів Американської
рефолюції, вчений та політичний діяч; Томас Пейн – видатний публіцист, якого
зараз би назвали блогером та лідером громадської думки; Джон Джей – дипломат та
Перший голова Верховного Суду США.
Сім
дуже різних особистостей, для яких вищою життєвою місією стало сворення нової
незалежної країни вільних людей. Справжє лідерство у дії. Зайвим було б
говорили про непростий шлях державотворення в США, починаючи від Бостонського
чаювання і завершуючи створенням
Федеральної Резервної Системи. Існують гіпотези, які говорять про змову мосонів
і таке інше. Я не вірю в конспірологічні теорії, а вірю в справжє лідерство і
точно знаю, що такому лідерству сприятиме усе для досягнення успішних результатів.
Перша країна в світі за розмірами ВВП, найбільша кількість Нобелевських
Лауреатів, найсильніша армія та багато інших фактів про суперкраїну, саме
існування якої залежело від конкретних людей та їх рішень. Це зараз здається,
що США були завжди, але це не так. Все могло бути інакше без лідерства та
служіння конкретних людей, прізвища яких я назвав вище.
В
Південній Дакоті біля міста Кістоун в США є Національний меморіал Гора Рашмор,
в гірській породі якої висічені 18-ти метрові голови чотирьої Президентів США,
двоє з яких назавжди залишаться у пам
’
яті американців як батьки-засновники – це Джордж Вашингтон
та Томас Джефферсон. Про те чи буде колись в Україні свій пантеон
батькам-засновникам і хто двоє інших Президентів меморіалу гори Рашмор поміркуємо
разом у наступній колонці.
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