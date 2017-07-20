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Уряд втілює чіткий план реформування сектору державних підприємств
20.07.2017 14:01
Боротьба з корупцією має
бути системною і починатися з її витоків. Тобто в державі треба створити такі
умові, за яких можливість прояву корупційної складової відпаде сама собою.
Говорячи про сферу управління
держмайном, то ретельний аналіз, проведений фахівцями, показав, що розсадником
корупції у цій галузі здебільшого є саме державні підприємства, більшість з
яких є неефективними та працюють швидше на інтереси їх керівників, а не на
державу. Так, тільки центральним органам виконавчої влади належить близько 3444
держпідприємств сумарною вартістю активів 1 704 млрд грн. До прикладу, у Польщі таких підприємств в 10
разів менше!
Тому одним з найдієвіших способів
припинити прояви корупції та підняти ефективність компаній є чесний і прозорий
продаж держмайна. В державній власності
мають залишитися лише стратегічні підприємства (Укрзалізниця, Укрпошта,
Нафтогаз, Укрхімтрансаміак, деякі підприємства аерокосмічної галузі,
Адміністрація морських портів, підприємства з виробництва і передачі
електроенергії - Енергоатом, Укргідроенерго, Укренерго, та ін.)
Нещодавно Кабінет Міністрів
ухвалив законопроект «Про приватизацію державного майна», який стане
інструментом залучення реальних інвесторів в Україну. Після розгляду
Національною радою реформ при президентові України даний законопроект буде
направлено до Верховної Ради.
Законопроектом встановлюється
єдиний прозорий алгоритм продажу великих держаних об’єктів, розширюється коло
потенційних інвесторів (готувати великі об’єкти до продажу буде радник – один з
найбільших світових інвестиційних банків), посилюється захист прав інвестора
(встановлюється можливість застосування міжнародного арбітражу, обмежується до
3-х років строк можливого оскарження результатів продажу тощо). Законопроектом
також передбачена дерегуляція процесу продажу держмайна, що дозволить уникнути
законодавчих колізій, інвестору буде простіше зорієнтуватися в правилах
приватизації (замість семи законів буде один), також зменшується термін
підготовки об’єктів до приватизації та
вимоги до гарантійного депозиту учасників торгів.
Як бачимо, уряд на чолі з Володимиром Гройсманом втілює
чіткий план реформування сектору державних підприємств та послідовно рухається
у напрямку розвитку ефективності управління держмайном.
Інвестиції, які прийдуть Україну
через продаж неефективних держпідприємств, дадуть додатковий поштовх для
розвитку економіки, сприятимуть створенню нових робочих місць. Як наслідок –
значно зростуть фінансові надходження до бюджету, які будуть трансформовані в
покращення життя громадян.
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