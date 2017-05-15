Пенсійна система України повинна відповідати викликам сучасності

Реформування пенсійної системи на сьогоднішній день є одним з чи не найгостріших соціальних питань.

Зараз часто можна почути багато скептичних думок стосовно пенсійної реформи, мовляв, кинулися абияк реформувати, бо це є вимогою МВФ для отримання чергового траншу, що люди не надто довіряють запропонованій накопичувальній пенсійній системі, що можливість придбання пенсійного стажу - це абсурд, що реформа як слід не продумана, ну і т.п.

Однак варто зрозуміти, що пенсійна реформа потрібна насамперед державі, а не МВФ чи якимось там політикам для підняття своїх рейтингів.

Пенсійну реформу в країні слід було здійснити вже давно, проте попередні уряди все відкладали її проведення. Системно взявся за вирішення даного питання лише уряд на чолі з В.Гройсманом, оскільки зволікати з цим було вже неможливо.

Прожити на мінімальну (1247 грн) чи навіть середню (1823 грн.) пенсію сьогодні практично не реально. Крім того, щоб виплатити ці пенсії, власних коштів Пенсійного фонду не вистачає рівно наполовину. 6% ВВП йде на дотацію Пенсійному фонду, а 140 мільярдів гривень!

Кабмін в рамках проведення пенсійної реформи розраховує значно скоротити дефіцит бюджету Пенсійного фонду, а до 2024 року вийти на повністю бездефіцитний бюджет. Це дасть можливість інвестувати в розмір пенсій та якість життя українських громадян.

Також найближчим часом планується підвищення розміру пенсій та скасування оподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів.

Вже з 1 жовтня приблизно 1,3 млн. пенсіонерів отримають підвищення пенсій до 200 грн. 1,2 млн. пенсіонерів отримають підвищення від 200 до 500 грн щомісячно. 1,93 млн. пенсіонерів отримають підвищення від 500 до 1000 грн. І це буде не разове підвищення, це буде постійна щомісячна система. І ще 1,1 млн. пенсіонерів отримають понад 1000 грн.в самій системі. Таким чином з жовтня підвищену пенсію отримуватимуть 5 млн 620 тис. українських пенсіонерів. Загалом же, зростання пенсій торкнеться в цілому 9 мільйонів пенсіонерів.

В державі буде створено справедливу пенсійну систему, де розмір пенсії залежатиме від суми сплачених страхових внесків та тривалості участі у страховій системі. Тобто кожен буде отримувати пенсію у відповідності зі страховим стажем, а не за статусом чи тільки за віком.

Ще один важливий момент: пенсійна реформа не передбачатиме підвищення пенсійного віку!

Натомість працівники отримають можливість більшого вибору щодо віку виходу на пенсію в залежності від трудового стажу. Для них планують створити додаткові стимули для тривалішої трудової діяльності. Тобто громадяни, які сплачують більше внесків і працюють довше – отримуватимуть більші пенсії, а громадяни, які сплачують менші внески і вирішили вийти на пенсію раніше - отримуватиме меншу пенсію. Таким чином, людина сама вирішуватиме, у якому віці виходити на пенсію.

Як бачимо, уряду В. Гройсмана вдалося «зрушити лід» у питанні пенсійної реформи. Проект реформи вже майже завершено, найближчим часом його планується винести на розгляд до Верховної Ради.

Підсумовуючи все вище наведене, хочу ще раз наголосити, що реалізація пенсійної реформи – дуже відповідальний процес, який потребує консолідації зусиль всіх рівнів влади. Пенсійна система України повинна відповідати викликам сучасності, українці мають отримувати справедливі, гідні пенсії - це наша спільна мета! І ми маємо зробити все можливе, аби її досягти.