Уряд Гройсмана перевів країну на рейки розвитку

Кабінет Міністрів підбив підсумки роботи за неповний 2016 року, з квітня, коли парламент висловив вотум довіри новому уряду на чолі з Володимиром Гройсманом. За цей час йому вдалося головне – вивести Україну з кризового стану та перелаштувати її на рейки розвитку й сталого зростання.

В першому кварталі 2015 року Україна досягла дна падіння, коли ми мали мінус 17% ВВП. Тоді про зростання зовсім не йшлося, мінімальним завданням було хоча б загальмувати економічний спад. Проте, вже в другому кварталі 2016 року почався несміливий підйом й заслуга Кабміну полягає в тому, що це стало стійким трендом: в жовтні-грудні 2016 р. ріст ВВП склав вже 4,7%.

З квітня минулого року інфляційний шторм почав вщухати: за 2016 р. інфляція склала 12,4% порівняно з 43% у позаминулому році. Це дозволило відновити соціальну справедливість й запровадити новий рівень соціальних стандартів. Розпочався поступовий ріст реальної заробітної плати людей (9%), на 16% збільшився прожитковий мінімум, була розгорнута масштабна програма субсидування українців, які потребували допомоги в сплаті за комунальні послуги. Важливо, що вчителі та медики - представники найбільш соціально значимих професій - відчули реальне підвищення рівня доходів в середньому більш ніж на 20%.

Вже минулого місяця 3,5 млн українців отримали підвищену мінімальну заробітну плату - 3200 грн. Так уряд продемонстрував принципово новий підхід до соціальної політики. Його суть в тому, щоб дати можливість людям надолужити ті втрати, які вони зазнали в пік кризи й при цьому не нашкодити економіці.

Уряд Володимира Гройсмана взявся за системне оновлення інфраструктури держави. В минулому році відремонтовано в 4 рази більше доріг ніж в 2015 році, задіяна система "теплих кредитів", коли влада частково компенсує затрати на ремонтні роботи в будинку, Укрзалізниця" стала прибутковою (303 млн. грн.), хоча ще рік назад мала збитки на суму до 700 млн. В 2016 році справжню революцію в держзакупівлях здійснила система ProZorro. Вона заощадила 8 млрд. державних коштів, які спрямували на розвиток країни та соціальні потреби.

Кабмін зробив ставку на створення й розвиток міцних самодостатніх громад. В минулому році 207 таких об'єднаних громад отримали нову виборну владу, а доходи місцевих бюджетів зросли більш ніж на 40%. Це не рахуючи субвенції в 1 млрд. грн., які уряд виділив місцевій владі для розбудови місцевої інфраструктури.

Допомога бізнесу стала практичною та результативною. Серед іншого, це запровадження 16-ти електронних послуг, які значно спрощують користування низкою адміністративних сервісів, запуск "дерегуляційної гільйотини", коли сотні регуляторних актів скасували, аби не створювати підприємцям перешкод, скасування державної реєстрації іноземних інвестицій.

Таким чином, уряду Гройсмана в 2016 році вдалося зламати кількарічний кризовий тренд й стабілізувати економічну ситуацію. Це створює передумови для подальшого поступального розвитку держави та досягнення нових показників якості життя громадян.