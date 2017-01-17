Законотворчість та робота з громадою – основні напрямки моєї роботи

Перед початком нового робочого року варто підвести підсумки за два роки депутатської діяльності 8 скликання. Одним з ключових завдань роботи народного обранця залишається законотворчість, тому впродовж звітного періоду я систематично відвідував пленарні засідання Верховної Ради та брав активну участь у засіданнях комітету з питань правової політики та правосуддя. Важливим напрямком депутатської діяльності була та залишається робота з виборцями, тому майже кожного тижня проходили зустрічі з громадськістю. В ході звернень до керівників юридичних осіб приватного та публічного права різних рівнів було відкрито 30 кримінальних проваджень.

Відповідно до звернень громадян, які надходили до моєї приймальні, у багатоквартирних будинках було проведено ремонтні роботи у підвальних приміщеннях, встановлено пандуси, утеплено будинки також надавалась матеріальна допомога на капітальний ремонт даху та облаштування прибудинкових територій. У ході формальних та неформальних зустрічей надавались юридичні консультації, щодо отримання субсидій, оформлення документації для отримання земельних ділянок та повернення від фонду гарантування вкладів коштів українців. Одним з найболючіших питань для наших співвітчизників залишається стан автомобільних доріг – тому за моєї ініціативи на Вінниччині було відремонтовано ряд автошляхів.

Важливим напрямком моєї роботи як народного депутата України є зустрічі з молоддю. Тому, крім організації святкувань для підростаючого покоління, за цей час було придбано спортивний інвентар для освітніх закладів та проведено лекції для студентів університету імені Тараса Шевченка.

Звичайно, не можна забувати про людей, які опинились у складних життєвих обставинах. Саме тому мною спільно з громадськими організаціями Вінниччини проводились благодійні акції, спрямовані на збір коштів для важкохворих дітей. Неодноразово надавалась допомога пенсіонерам, ветеранам Другої світової війни, тимчасово переміщеним особам та іншим соціально незахищеним верствам населення. Окрема увага приділялась будинкам сімейного типу та багатодітним родинам. За два роки депутатської діяльності було придбано побутову техніку для багатодітних родин та закладів інтернатного типу.

Окремим пунктом можна відзначити облаштування притулків для людей без постійного місця проживання. Зважаючи на сильні морози, було виділено кошти на функціонування ряду пунктів обігріву на Вінниччині та в інших областях України.

Сьогодні на Сході країни триває антитерористична операція, в ході якої тисячі українців відстоюють цілісність нашої держави. На жаль, через події у зоні проведення антитерористичної операції багато родин залишилось без батька, а ряд військовослужбовців отримали інвалідність. Зважаючи на це, одним з важливих напрямків моєї роботи з громадою стала допомога бійцям АТО та членам їх родин.

За моєї ініціативи напередодні новорічних та різдвяних свят у зоні проведення антитерористичної операції та на мирній території України були проведені концерти та організовано святкову програму, аби бійці та малюки, які проживають у будинках –інтернатах на тимчасово окупованих територіях мали змогу відчути свято, отримати подарунки та позитивні емоції, яких їм так не вистачає.

Впродовж звітного періоду я неодноразово брав участь у прямих телеефірах, де спільно з колегами обговорювались суспільно-важливі теми. Щомісяця на моїй офіційній сторінці в соціальній мережі оприлюднюється інформація, щодо виконаної роботи. Кожного дня я працюю для розвитку міста, області та країни. Вважаю, що лише спільними зусиллями та наполегливою працею нам вдасться змінити нашу країни, яка вже сьогодні обрала чіткий напрямок європейського розвитку.