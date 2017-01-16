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Розвінчання "зради": чому історія із масовим закриттям ФОПів є фейком
16.01.2017 16:29
Не так страшний ФОП, як його малюють. Так можна відповісти на істерику деяких псевдоекспертів, які в передноворічні та постноворічні дні масово розповсюджували в медіапросторі інформацію про закриття фізичними особами-підприємцями своєї справи через їх оподаткування. На жаль, інформаційний вкид мав успіх, адже більшість людей не є фахівцями в галузі оподаткування. Тому розставлю все по поличках й доступно поясню, чому вся ця "зрада" створена буквально на голому місці.
В грудні парламент ухвалив надважливе рішення про підвищення мінімальної зарплати в Україні до рівня 3200 грн. Це великий крок в напрямку подолання бідності й зростання якості життя людей. Серед іншого, в даному законі є норма, що стосується ФОПів другої та третьої груп. З 1 січня вони платять єдиний соціальний внесок в розмірі 704 гривні за умови своєї безприбутковості.
По-перше, ті, хто охрестив це податком, свідомо ввів в оману людей. Насправді це внесок в солідарну пенсійну систему. Всі чудово розуміють, що якщо хочеш мати достойну пенсію, потрібно хоч і малими порціями, але регулярно робити на це внески. Наш Пенсійний фонд вже давно переживає системну кризу у зв ' язку з тотальним дефіцитом. Тому сплата безприбутковими ФОПами внеску є фактично інвестицією в завтрашній день цих підприємців, які зможуть розраховувати на пенсійне забезпечення.
По-друге, чутки про тотальне закриття ФОПів виявились, м ' яко кажучи, трохи перебільшеними. Порівнявши дані про їх відкриття за грудень 2016 року з аналогічним періодом позаминулого року, побачимо зовсім іншу картину. В грудні 2015 року відкрито 8,4 тис. суб ' єктів господарювання, а минулого місяця - 11,2 тис. Тобто 25% в плюс, а не в мінус. Позитивну динаміку бачимо і в перші дні нового року, коли за 10 днів відкрили 3,2 тис. ФОПів, тоді як за аналогічний період 2016 року цей показник складав всього 311 (тобто в 10,5 разів більше!). Дивно, що тоді ніхто чомусь не кричав про знищення малого підприємництва й не посипав голову попелом! Загалом же за 2016 рік кількість ФОПів зросла на 9% і є усі підстави вважати, що цьогоріч позитивна динаміка збережеться.
По-третє, вказана норма про сплату єдиного внеску стосується далеко не всіх малих підприємців. Якщо підприємець є пенсіонером, інвалідом чи отримує іншу соціальну допомогу його безприбутковий ФОП нічого не сплачує. Так само платники єдиного податку першої групи платять лише 352 грн. на місяць єдиного соціального внеску й при цьому підприємницька робота зараховується їм як страховий стаж.
Але найважливіше, що зрадофіли, поширюючи нісенітниці, чомусь забувають про справді важливі речі. 21 грудня 2016 р. Верховна Рада внесла зміни до Податкового кодексу, які створюють додаткові стимули в роботі малого й середнього бізнесу. Новоствореним підприємствам забезпечать 5-річні податкові канікули, деякі малі підприємства звільнять від сплати податку на прибуток, що дозволить їм вкласти заощаджені кошти в розвиток бізнесу, зменшиться оподаткований прибуток на низку витрат ФОПів, надано право на амортизацію основних засобів, що використовуються у підприємницькій діяльності. Величезні зміни відбудуться в процесі відшкодування державою підприємцям ПДВ. Зокрема, створять єдиний публічний реєстр заяв на його відшкодування, чіткий зрозумілий принцип черговості, а також спростять умови для формування податкового кредиту.
Тож на прикладі ФОПів маємо історію, коли з брехні та напівправди народжується фейк, який потім живе своїм життям. Насправді, курс уряду Володимира Гройсмана щодо підприємців лишається незмінним - це створення умов для інвестицій, нових робочих місць та формування потужного самодостатнього середнього класу. Це єдиний вірний напрямок в складних економічних умовах, адже лише активні цілеспрямовані люди зможуть зрушити з місця локомотив позитивних змін в Україні.
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