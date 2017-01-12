Завдання першого пленарного тижня: в новий рік з сильними громадами

А що може бути актуальнішим за формування комфортного середовища в місцевих громадах? Цей процес безпосередньо залежить від темпів та якості децентралізації, яка сьогодні триває в Україні. Її мета – формування міцних самодостатніх осередків місцевого самоврядування, які будуть здатні забезпечити громадянам високу якість життя.

В грудні 2016 року вже відбулись перші вибори в 186-ти об ’ єднаних громадах. Це перші пілотні майданчики апробації реформи й скоро ми вже матимемо конкретні її результати. Але процес йде не так гладко як того хотілося б. Й одна з причин - це прогалини в діючому законодавстві, які ми – народні депутати – повинні заповнити конструктивним змістом.

Парламентський Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування пропонує першочергово розглянути на засіданнях пакет законопроектів, які стосуються децентралізації. Це документи, що внесуть остаточну визначеність в реформування місцевих громад.

Законопроект 5520 допоможе провести вибори в тих об ’ єднаних громадах, де вони не відбулися ще минулого року. Справа в тому, що ЦВК відмовилась призначити вибори в 10 громадах, посилаючись на те, що вони знаходяться на межі районів й потрібно змінювати адміністративні кордони. Зокрема, не відбулось волевиявлення й на моїй рідній Вінниччині в Росошанській об ’ єднаній громаді. Новий законопроект врегульовує це питання й дає можливість автоматично коректувати межі районів при об’єднанні громад на кордоні адміністративних одиниць.

Щоб об ’ єднані громади стали ще більш спроможними та потужними, законопроект 4772 передбачає процедуру добровільного приєднання до них нових населених пунктів. Так ми в рази розширимо можливості цих громад й зміцнимо їх фінансовий статус, що дозволить реалізувати стратегічно важливі місцеві соціальні та інфраструктурні проекти.

Важливо не лише створити об ’ єднану територіальну громаду, але й фахово нею управляти. Від кадрового наповнення владних структур на місцях залежить успіх усієї реформи. Саме цю проблематику регулює третій законопроект 2489 .

Звичайно, жодна з цих законодавчих пропозицій не ідеальна. Але необхідно ініціювати фахову дискусію серед народних обранців, вдосконалити ці напрацювання й, врешті-решт, дати громадам шанс на та позитивні зміни у власному життєвому просторі.

Тому особисто я підтримую ініціативу профільного комітету й буду вимагати, щоб пакет законопроектів з децентралізації був внесений до порядку денного засідань Верховної Ради на 17-20 січня. В парламенті достатньо розумних конструктивних сил, які допоможуть довести цю реформу до логічного успішного завершення.

http://rada.gov.ua/news/Novyny/139299.html