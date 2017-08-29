Рынки лжи и денег, это пирамиды рыночной эпохи

В глобальном цивилизованном мире, финансовый альтруизм не в почестях. Везде только и речь о финансовых мошенниках и преступности, сопровождаемая множеством фильмов, видеоматериалами, и подробной аналитикой. Дело в том, что получение финансовой прибыли от вложения больших и малых капиталов, это уже массовая привычная сфера жизни наших современников. И совсем не удивительно, что в такой сфере, бурно расцвело устойчивое глобальное мошенничество и преступность. Но совсем не по этой причине, для множества далеко не выдающихся людей, является большим соблазном, немножко обчистить других людей, и легко получить существенную прибыль именно в финансовой сфере. Вот и хочется понять, только лишь ради чистого любопытства, что привлекает массы заурядных мошенников именно к финансовой сфере современной жизни. В чём главный секрет привлекательности именно финансовой сферы в мошенничестве в обществах? Где тут зарыта собака? Что это за чудесные свойства денег, по сравнению с другими предметами на рынках, и в жизни людей? Неужели это именно то свойство, что деньги не пахнут. И если человек украл именно деньги, тогда очень трудно будет доказать что они краденые, а вовсе не заработанные законным путём. Наверное, прав был великий комбинатор, что существует намного больше чем триста условно законных способов отъёма денег.

При этом, понятие «свободный финансовый рынок», можно сразу избавить от предъявления ему обвинений в финансовых преступлениях. Само понятие рынок это не вещественная и не деятельная категория. Хотя выглядит он именно деятельно и вещественно. Понятие рынок, это только некая атмосфера для деятельности субъектов торговли. Например, когда торговцы тайно или открыто, монопольно торгуют в условном храме, или в признанном обществом учреждении для финансовой торговли, тогда это может признаваться как атмосфера чистых и прозрачных сделок на рынке. А вот когда такая же торговля идёт в подворотнях, тогда это как бы наказуемая сфера грязи и торгового обмана.

В общем случае, чистота сделок на любых рынках, определяется именно свойствами товара. Комбинатор был прав, деньги это самый лёгкий товар для мошенничества и преступлений, они не пахнут в любых руках. Если на биржах никто не продаёт воздух, облака, планеты и звёзды, то это не значит, что в этом товаре абсолютно нет никакой нужды и выгоды. Выгоду и спрос, можно умело создать искусственно на что угодно, и не только на звёзды. Например, сначала нужно разместить в сети множество назойливых объявлений: «Куплю очень дорого, звёзды и планеты с документами». И сразу же, появится определённая рыночная атмосфера для специфических деловых возможностей. Тогда только успевай выписывать документы и весело продавать свой товар. Ведь продают же люди фантастическую возможность жизни после замораживания, то есть товар, это намёк на надежду жить в будущем. В этих примерах, намёк на жизнь, это очень хороший товар для мошенников, а вот звёзды и планеты, это совсем плохой товар. Звёзды нужно именовать, и выписывать липовые документы обладателям собственности. А это и есть факт мошенничества, который доказывать не нужно. Именно по этой причине, намёк на жизнь при размораживании людей продают на рынках, а право собственности на звёзды и на планеты не продают на рынках.

Вряд ли кто-то назовёт хоть один тайный или легальный рынок для очень распространённого товара под названием «ложь». Ложь, не наказуема в большинстве случаев. Поэтому это прекраснейший товар для рынков. А главное, что именно в этом товаре, люди массово, остро и постоянно нуждаются. И этот товар, выгоден как никогда в рыночной жизни. Понятие «честь», это антирыночное понятие. Поэтому, такая оживлённая атмосфера рынка лжи существует в реальности, и она будет существовать, пока существует выгода, и нужда в этом товаре. На рынках лжи, совершаются, и будут совершаться конкретные крупные и мелкие сделки. Такие сделки легко монополизируются в атмосфере рынка этого товара. Но сам рынок, тут не причём, это лишь сфера или атмосфера. Если есть громадный спрос и выгода, и отсутствие ответственности, такие рынки неистребимы. Ведь за ложь, уже давно не вызывают на дуэль. Только официально, такой рыночной сферы конечно же нет, и не существует рыночного сбора. Просто потому, что это сфера деятельности людей, высокого уровня. Например, рынок наркотиков существует, потому что с ним борются по мере желания, а вот рынков лжи и пропаганды нет, и тут не с чем бороться, и нечего запрещать законодательно.

А вот теперь о товарах и деньгах. Начнём с простого. Например, это обычные автомобили, которыми люди пользуются. Представим себе ситуацию, когда повсюду на улицах стоят автомобили, у которых нет регистрационных номерных знаков, номеров агрегатов, и нет документов означающих их принадлежность владельцу. Вот где раздолье для рынков преступного товара, и для цветения индустрии краденого. В такой прекрасной ситуации, запрещай или не запрещай кражи, и торговлю крадеными автомобилями, любые правоохранительные меры бесполезны, а сами правоохранители, непременно будут участвовать в этих делах, пользуясь монопольными свойствами своего положения. Такой товар, идеальнее чем деньги, и он пахнет ещё меньше чем деньги. А вот когда каждый автомобиль обретает свой номерной знак, и номерные знаки своих агрегатов завода изготовителя, сразу их перестают воровать, а рынок краденного мельчает. Особенно, если владельцы автомобилей, ещё и снабжают кузова и агрегаты специальными идентификационными надписями, означающими принадлежность каждого автомобиля его хозяину. В таких автомобилях, почти нет нужды, и преступные монополии равнодушно уходят с этого рынка. Тогда можно смело бросать автомобили на улице открытыми, они ни кому не нужны кроме мелких хулиганов которым изредка хочется покататься, и то, на короткое время. Объемы рынков краденых автомобилей, зависят только от строгости идентификации товарной массы. Примерно такие же свойства имеют и другие товары. Например недвижимость, если есть очень строгий порядок в идентификации используемой и новой недвижимости, тогда преступные монополии на этом рынке не участники.

А теперь, давайте подумаем, какие из рынков являются самыми мошенническими в мире, самыми грабительскими, самыми монопольными и самыми выгодными для мошенников и преступников? Это те рынки, на которых товар полностью не идентифицирован производителем, и не имеет знаков его принадлежности собственнику. Тогда что же это за товар такой? Да это же обычные деньги. Их можно легко печатать и продавать, не обеспечивая их покупательную способность ценой товаров, которые значительно более ценные в изготовлении, чем сами деньги. Но от подделки денег фальшивомонетчиками, современные деньги защищают довольно надёжно. И c рынками этого поддельного товара борются беспощадно. Но от произвольного печатания денег самим органом, уполномоченным их печатать, финансовые рынки вовсе, ни чем не защищены. И не подтверждена их стабильность. И это совсем не безобидное преступление или мошенничество, и оно не наказуемо.

Когда человек, затратив определённое количество труда, на произведённый им товар, получает взамен деньги правительства, он не застрахован от того, что сразу после сделки, его заработанные деньги вдруг резко упадут в цене, а стоимость изготовленного им товара вырастет при этом для него же. Иногда правительство, в короткие периоды кризисов, удваивают напечатанное им количество денег по разным причинам. Самая веская причина печати денег, это раздача их множеству тех людей, которые не занимаются созданием текущей товарной массы. И тогда, та часть денег, которая выплачивается производителю товара в качестве обмена по трудовой или ресурсной сделке, не соответствует трудозатратам. А это и есть открытое мошенничество и преступление на рынках. В таких критических ситуациях, производители часто переходят на натуральный обмен с другими производителями, с поставщиками ресурсов, и с трудовыми коллективами. И конечно же, к таким кризисам причастны банковские спекуляции в финансовых пирамидах.

Кто будет бороться с рыночной финансовой деятельностью, в разгар рыночной эпохи такой деятельности? Правильно, никто. Это нужно пережить. Невозможно запретить монополиям на власть, печатать не обеспеченные товаром деньги. Их всё равно будут печатать. Но идентификация выпускаемых денег это очень серьёзная мера в ограничении мошенничества на финансовых рынках, и она способна регулировать рыночные процессы выявляя мошенников. Например, почему правительство, которое ничего не производит, имеет монопольное право на печатание необеспеченных денег, а вот производители товара, или их ассоциации, вынуждены брать займы у правительства и банкиров, под очень большие проценты из необеспеченных денег? Кто тут кого кормит? Почему производители не имеют права печатать свои собственные деньги, которые полностью обеспечены выпущенным товаром, и которые идентифицированы товарным знаком?

Предположим, что некий производитель товара, напечатал денежную купюру с фирменным знаком своего предприятия, цена которой соответствует, например, единице определённой модели выпускаемого им автомобиля или велосипеда, а количество купюр, будет строго соответствовать количеству произведённого товара. Тогда это и есть надёжные идентифицированные деньги, их нужно только защитить от подделки, и заверить официальным подтверждением соответствия их количества объёму и массе товара, у независимого арбитра. Такой купюрой, вполне можно расплачиваться и с рабочими и с поставщиками ресурсов и со смежниками, и с другими независимыми производителями товаров. Падение цены таких денег может быть только в том случае, когда сам товар не соответствует качеству или спросу на рынке. Но это дело поправимо, и это находится в руках и в интересах самого производителя. И это вовсе и не финансовое мошенничество, и не глобальный произвол чиновников. Это только укрепит качество и вал абсолютно необходимой и выгодной товарной массы на рынках товаров. И это вполне идентифицированная валюта производителя, которую он способен в любое время обменять на свой товар. Такая идентифицированная валюта производителя товаров, может свободно конкурировать с правительственной валютой. И если правительство напечатает массу не подтверждённых создаваемыми правительством услугами денег, и которые оно без всякой пользы и отдачи будет выплачивать своим служащим и самим себе, оно обанкротится на рынке услуг. И только те производители товара, валюта которых обеспечивается качественным и нужным товаром и идентифицируется производителем, закрепится на рынке, и подтвердится реальной нуждой и выгодой потребителя. Ведь производитель будет расширять свою деятельность, либо вовремя её модернизировать, без всякой лживой рекламы и мошенничества, без ограбления и насилия. Он не может позволить своей валюте, стать дешевой на рынке. Это и есть свобода рынков, где аппетиты монополистов мошенников резко усложнят им жизнь.

Возможно, что всё, что тут описано, поверхностно, и не выдерживает критики профессионалов финансистов. Но это только мысли. Но разве конституции современных государств, предусматривают финансовые мошенничества и откровенный финансовый грабёж своих граждан со стороны правительств и самих государств, при помощи печатания и спекуляции деньгами которые не соответствуют объёму товарной массы, и которые не идентифицированы производителями товарной массы? Ведь это умышленная, преступная свобода мошенников и грабителей на высоком уровне.