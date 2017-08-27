Карма и нечистая сила

Почему этот пост, именно о нечистой силе? Видать свихнулся старик, подумают многие читатели. Ведь обычно серьёзным людям никто не предлагает такое сомнительное чтиво. Тогда, это именно потому, что нечистая сила реально окружает нас повсюду, и она всегда находится внутри нас самих. Ведь множество людей, ощущают свою кармическую причинно следственную связь в жизни самих себе, а многие люди не ощущают этого. Поэтому, пришло время, всерьёз и с ясным разумом разобраться в понятии «нечистая сила».

В природе, существуют два основополагающих вида силы. Каждая из этих сил, имеет своё особое предназначение. Внешняя сила гравитации по отношению к центрам субъектов, это созидательная сила, дающая субъектам динамику стабильности и упорядоченного роста. А вот внутренняя сила собственной деструкции, действует разрушительно из центра самого себя, она исполняет иерархический распад изнутри. Так вот, какая из этих двух сил, является чистой силой, а какая нечистой? Нам бы хотелось, чтобы наша сила гравитации, которая создаёт нас, которая упорядочивает и меняет нас во времени, и которая перерабатывая нашу пищу, даёт нам силу жить, считалась бы нами именно нашей чистой силой. Именно так мы привыкли нарекать нашу жизненную силу, которая нам во благо. А вот та, неприятная сила, которая приходит к нам изнутри нас, неожиданно в белой мантии с косой, и благодаря которой мы вдруг лишаемся своей жизненной силы, и исчезаем из жизни организмов наших социумов, мы бы хотели, что бы она называлась нечистой силой. И мы эту силу, так и называем нечистой. Но к величайшему нашему сожалению, и в космосе и в живом мире, чистая сила, это только редко возникающая сила реакции чистого цепного распад объектов динамики, то есть это та чистая сила, которая нас убивает именно редким определённым способом изнутри. Такая сила, убивающая нас в полном здравии, реально существует в природе, именно она делает абсолютно все организмы природы смертными, и временными гостями на нашей родной земле. Она только зачищает человеческую среду от везунчиков в жизни, задержавшихся на этом свете. Просто наступает время смерти тех людей, которых не забрал несчастный случай, или не забрали те организмы, для кого люди служат кормом, или обычные человеческие болезни. Похоже, что это очень редкая и хорошая чистая смерть для человека. И это, вовсе не та сила, которая убивает нас как бы через отказ нашей памяти, ведь организмы способны жить и без памяти. И это не та сила, которая убивает нашу способность мыслить. И это не та сила, которая убивает нас через наши детские и старческие недомогания, это только та сила, которая неожиданно разрушает в человеке и в других организмах, их общую систему динамики жизни изнутри. Ведь здоровые организмы тоже умирают, и только потому, что их внутренняя динамика вдруг неожиданно даёт некий непонятный сбой, резонанс микрочастиц, или слом тех микро шестерёнок, которые останавливают общую динамику механизма жизни. То есть, это как бы внезапная внутренняя цепная сила распада, поднимающаяся из глубин нашего микромира, и разрушающая нашу общую силу жизни и способности к жизни. Не знаю, но возможно, что мы даже не успеваем почувствовать эту силу перед смертью.

А вот нечистая наша сила, это сила нашей жизненной гравитации, сила конструктивная и созидательная, логически упорядочивающая систему динамики, и одновременно, это насильственная сила деструктивного разрушительного поглощения нами других субъектов, которых она присоединяет к субъекту поглотителю, и преобразовывает в энергию через внутренние реакторы обмена. Именно поэтому, наша созидательная сила, обладающая раздвоенной функцией созидания и разрушения, это нечистая (в смысле не чистая) сила. Именно она, рождает в людях раздвоение сознательной и подсознательной личности, и раздвоение деятельности на агрессию и любовь. Это одновременное силовое созидание и упорядочивание динамики одной живой системы, и это подчинение, силовое использование, деструкция и поглощение других живых систем. Это сила противоречивости и в созидательной упорядоченности, и это сила противоречивости в правовых механизмах цивилизаций людей, и это противоречивость в сознании всех современных людей. В мире, невозможно накопить и создать порядок в любой динамической системе, не разрушив и не поглотив другие системы жизни. Для того, чтобы рождать и упорядочивать живое и динамическое, нам нужно постоянно поглощать и уничтожать множество другого живого и динамического. Это главное правило нечистой силы, которое действует одновременно и в динамике иерархий космоса, и в динамике всех живых динамических систем включая человека.

А вот теперь, мы обсудим то, ради чего мы всю эту реальную мистику нашей повседневной жизни разжёвываем тут. Да, это именно мистика, что в переводе с греческого означает скрытое. Это именно природа снабдила нас нашим внутренним «эго», и постаралась скрыть от нашего открытого сознания и понимания,трагизм наших деструктивных функций по отношению к другим организмам и людям, чтобы не травмировать наши осознанные хищнические функции созидания самих себя, и своих жизненных социумов. Именно по этому, мы кушаем цыплёнка или ягнёнка без слёз, и именно по этой причине защищаем своих детей и внуков, любой ценой, независимо, от сложившегося статуса их в правовом поле. Именно поэтому, существует условно справедливый, и далеко не совершенный принцип независимости судейства, и относительной независимости права в обществах людей. Ведь косвенно, любой человек человеку только пища, но только в разной степени, и в разном виде в иерархических порядках социумов. И люди, всё это прекрасно понимают. Но существует несколько не чистых вещей в деяниях современных людей, в которых люди, не признают себя грязными нечестивцами. А эти признания нужно сделать обязательно, во благо самих же современных людей, которые благодаря своему сознанию, ампутировали в себе часть своих природных функций.

Современные люди, ампутировали в себе природную функцию ограничивающую их физическое насыщение. Ведь когда-то не было ни банков, ни сберегательных касс и супермаркетов, и даже рюкзаков не было у людей. И природа дала всем, всего одну регуляторную социальную функцию ограниченного насыщения. Эта функция, являющаяся регулятором насыщения, в современных людях не работает в накоплении ими ресурсов. И людей не мучают угрызения совести в их безграничности не чистых частных глобальных накоплений материальных и социальных человеческих ресурсов, принадлежащих множеству других людей. Разве что, после переедания пищи, угрызения человека по этому поводу, могут изредка возникать инстинктивно. Мало того, люди радуются излишкам своих накоплений, они придумали статусное деление людей накапливающих, прославляют это и рекламируют.

Второе ампутированное природное свойство людей, это отсутствие социумов автономной жизни. Людей, уже давно не мучают грехи социальной глобализации в их растущих социумах бизнеса. А соответственно, их не мучает греховность концентрированной нечистоты функции их глобального накопительства. Это две непризнанные ими, и отпущенные на свободу нечистые силы в людях, пожирающие самих себя. И человек, не признав их греховность в себе, просто не способен ограничивать себя в глобальной силовой нечисти. Тут одна нечистая сила безграничной алчности, а вторая нечистая сила, это полное отсутствие родовой и общинной социальной ответственности и отсутствие малых социумов. В глобальных социумах, не существует намёка признания вины людей за социальную разобщённость, и нет признания жизненной справедливости в ограничении накоплений, и нет социального единства и ответственности людей за их глобальность жизни. Глобальные социумы, разъедаются громадными кратерами коррозии глобальной социальной собственной лжи. Это не признанная человеческая ложь себя на самих себя, ради возможности накопления глобальной прибыли. В природе этого нет.

Безграничность нечистых сил, превратила мирный вид «человека живущего», в безгранично агрессивный вид «человека бизнеса», с двумя громадными бесконечными щупальцами обладающими свойствами нечистой силы накопления и социальной безответственности. Безграничность этих нечистых сил, изменили карму всего человечества.