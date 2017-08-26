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Антиглобализм
26.08.2017 13:25
Откуда берёт начало движение современного антиглобализма? Думаю что это организованное и подкупленное движение в конкурентной борьбе глобальных субъектов. Многие люди, уверены в том, что хорошо организованное институционально, всеобъемлющее протестное движение антиглобализма, способно повлиять на развитие глобальных явлений в социальной жизни людей. Когда-то классики марксизма, были уверены, что мировая пролетарская революция способна преобразовать глобальное явление капитализма в глобальное явление социализма. Как говорится, они просто попытались клин клином вышибать. Таким образом, взамен застрявшего клина, в расщелину вбивают другой клин, гораздо более толстый. Да, это делается именно так. Это известный метод, когда можно что-либо расколоть на части, для того что бы придать этим частям некую более рациональную форму. И тогда, можно легко объединить их в общую динамическую систему необходимого предназначения. Например, таким способом можно сделать деревянную телегу, из цельного куска дерева. Но как можно раскалывать искусственно глобальные живые социальные системы клиньями, а затем соединять их в общую живую систему по-другому? Такое созидание человеку явно не по плечу.
Человек способен только на то, что бы
что-то ампутировать от живой системы, и сделать её неполноценным
инвалидом. И если многие говорят, что человеческий бог всё-таки создал
женщину из ребра мужчины, это лишь не подтверждённые логикой слухи.
Поэтому, то, что удалось создать древним людям под названием имперские
полисы государства, и при них кочевые захватнические военные империи,
это только социальные системы инвалиды, неполноценные в своей социальной
жизни. Уже более двух тысяч лет, человечество не может нормально
ужиться в своих социально ампутированных империях, а до того, оно вполне
успешно уживалось в общинных иерархиях жилых социумов многие сотни лет.
А всё, что социально изобрело человечество за эти более чем две тысячи
лет, это ампутация жилых автономных социумов в своей государственной
среде. Похоже что зря прожили свою жизнь люди, социально ампутированного человечества, свои несколько последних тысячелетий.
У современных цивилизованных людей, уже нет жилых независимых социумов, и нет собственных жилых независимых социальных пространств. А это и есть неполноценность людей, которые стали полностью неспособными решать жизненные социальные вопросы, социумами величиной в несколько сотен человек. И объединив их по конкретным жизненным социальным вопросам, в альянс или несколько альянсов, они могли бы образовываться жизненные территориальные общественные автономии с реальным самоуправлением социумов, и с реальной социальной собственностью в них.
Разве могут люди с острым чувством жилой общественной социальной собственности и ответственности, загаживать собственные и соседние общественные территории, акватории, и воздушную среду мусором, ядохимикатами, и просто отбросами. Чувства жилой общественной социальной собственности и ответственности, это постоянное чувство людей жилых малых социумов, и только. А всё остальное, это чувства людей любых бизнес социумов, особенно крупных и глобальных. Это чувства гостей, получающих прибыль на подрабатываемых территориях, и на используемых ими социумах человеческой среды. Чувства гостя, это очень хорошие чувства для самих гостей, но очень плохие чувства для хозяев, принимающих гостей. И для тех, и для других, это деньги сейчас, в обмен на деструкцию порядка в жизненных пространствах хозяев, и на деструкцию самих жизненных пространств людей среды используемой бизнесом.
Если нет у людей своих малых жизненных социумов, способных объявить наивысшей святыней жизни, свою социальную собственность и жизненное пространство своих малых жизненных социумов, и объединить это святое правило в наивысшем законе альянса таких социумов, у таких людей нет ничего, ни отчизны, ни родины, ни свободы в жизни. Они вечные гости, с навязанной им идеологией служения глобальному хозяину, и глобальному собственнику. От такого принципа гостя в жизни, не способно возникнуть реальное движение антиглобализма.
теги: антиглобализм
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