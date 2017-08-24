Наверное, многим людям было бы интересно подумать, над понятиями зависимость и независимость, с философской точки зрения. В современном глобальном человеческом мире, наиболее распространённый тип социума это глобальный иерархический субъект бизнеса в среде своего бизнеса, в основе среды которого находится минимально неделимый социальный элемент, которого можно именовать по-разному. Если социум это империя - тогда это элемент называется подданным. Если социум это государство - тогда элемент это гражданин. Если социум это корпорация – тогда этот элемент это служащий. Ну а если социум это семья - тогда этот элемент семьянин. Но в любом случае это только человек. Потому что на более мелкие иерархические детали, чем один организм, человеческие социумы не делятся. Но существует ли в реальности независимость для каждой минимальной единицы в иерархии социумов? Ведь сам человек, как минимальная неделимая социальная часть всех человеческих иерархий, не является социум людей. Вот откуда в среде людей укоренилось понятие неделимость.

Люди совершенно справедливо не считают свои собственные клетки и внутренние органы, социальными субъектами деятельности человеческих социумов. Хотя, тем не менее, в каждом человеке существует ещё как минимум два совершенно отдельных и независимых друг от друга биологических субъекта социальной деятельности, это органы управляющие абстрактным аналитическим мышлением человека, и органы управления инстинктивной деятельностью человека, для которых сам человек является полноценным социумом своих органов. Но для упрощения понимания, эти биологические органы в дальнейших рассуждениях не упоминаем. Просто мы должны знать что неделимость, это всегда понятие условное, и как там наш разум и инстинкты связаны подсознательно с разумами и инстинктами других людей нам неизвестно, и для сегодняшних размышлений это нам не пригодится. Но люди реально связаны этой неизвестной биологической зависимостью именно подсознательно и именно в социумы.

И так, если человеческий организм, это неделимая на социумы деталь социумов, тогда понятие социальная независимость человека, это блеф и заблуждение. Человек это не Робинзон, это только лишь субъект внутренних связей среды того или иного социума в иерархии социумов, и ни как по-другому. А каждый социум это только лишь субъект связей в иерархии социумов. Каждый социум, это только деталь других социумов в иерархии социумов, и тут тоже никак по-другому. Так что независимость любого социума, это тоже полный блеф и заблуждение. Оказывается, что все люди, которые отчаянно и самоотверженно боролись за независимость своего родного социума, реально боролись за независимость чего совсем другого. Тогда что это другое, которое получило независимость в результате борьбы людей с людьми, и социумов с социумами? Это иерархия управителей в социумах. В каждом социуме существуют социальные управители, начиная от главы любой семьи, и заканчивая управителями глобальных социумов. Именно управители могут и способны получать относительную независимость, как внутреннюю силовую независимость в социуме собственного управления, используя свою семью для достижения внутренней независимости от неё. Так же они имеют возможность обретать внешнюю имперскую социальную независимость, получив силовое превосходство над другими правителями и правительствами. Так что независимость, это понятие не общесоциальное, а только сугубо для субъектов управления социальной средой. Независим, только исключительно конкретный человек управитель социума или правительство, которые способны использовать для этой независимости, и свои и чужие социумы.

Вот почему все люди в среде социума, всегда ругают своих управителей, они недовольны ими, свергают их, но никогда не осуждают самих себя за то, что позволяют пользоваться собой, для достижения независимости своих правителей над собой. Мало того, люди среды социума, с большим удовольствием помогают своим правителям стать независимыми над собой. Помогают совершенствовать механику использования самих себя. Мало того, люди среды не хотят понимать, что именно их независимость в среде собственных социумов друг от друга, это лучший механизм использования их самих, управителями социума над самими собой. Именно зависимость людей среды, друг от друга в социуме, позволит им влиять на управление социума, и подчинять его себе упорядоченно создавая правила. По самой сути, независимость людей среды социума, означает их полную социальную разобщённость, социальную слабость связей и импотенцию социума, и максимальную подчинённость управителям.

Тогда что такое социальная зависимость? Для среды социума жизни это максимально полезная вещь, когда все элементы социума имеют максимальное количество связей в социуме. Каждый может подсчитать, сколько связей может возникнуть в социумах разной численности. Но прочность связей зависит от количества контактов. Поэтому самые прочные социумы, это малые социумы. Все знают примеры сицилийских семейных мафий, или преступных семейных кланов по отношению к системе государственного правления. Но по отношению к членам среды кланов, мафия это очень сильное и успешное сообщество. Именно поэтому она строго карает изменников в своей среде. И именно по этой причине, мафия была главным внутренним врагом правителей государств. Всего несколько семейных мафиозных кланов, без артиллерии и пушек, были способны узурпировать внешнюю по отношению к ним государственную власть, и даже парализовать её. Мирный союз множества безоружных семейных мафий, это идеальное мирное сообщество для жизни людей, не будь над ними империй и их управителей. Империя это всегда война. Именно империи дарят малым социумам войну. Если бы империя имела своей целью дарить каждому малому социуму, сеялки, плуги, прялки, технологии консервирования и хранения продуктов, тогда мир альянсов малых социумов людей, работал бы, не разгибая спины, на созидание чистой силы и мирных технологий. Но империи, это воюющие свободные и независимые от социумов правители, провоцирующие мировые социальные кризисы и катаклизмы и дарящие людям массы оружия и агрессию по отношению друг к другу. Именно множество трёхлинейных винтовок у военных людей, в первой мировой войне, родило глобальную вооружённую революцию, и глобальный хаос гражданской войны на громадной части суши.

Ни буржуазная, ни большевицкая революция в столице империи, не были революциями как таковыми. Настоящей революцией стало то явление, что первая мировая, подарила каждому селу, каждой деревне и каждому хутору, бесчисленное количество трёхлинейных винтовок. Если бы это были велосипеды, ничего бы плохого не случилось, но это были именно трёхлинейные винтовки с патронами. Ведь ничего другого империя не способна дарить своей среде в моменты кризиса. И случилось то, что случилось. Каждый хутор стал делать своё войско. А эти войска стали объединяться в волостные и уездные войска. Они обрели своих командиров, предводителей, атаманов. Многие уезды и волости даже стали республиками со своими правительствами, политикой, и понеслась нечистая сила анархического поголовного убийства в революционной гражданской войне на громадных просторах, и всё благодаря винтовкам. Люди отчаянно дрались, потому что хотели иметь реальную зависимость от земли и реальную жизнь на ней. Они парадоксально боролись между собой, но за независимость своих новых правителей от себя. И это их сделало менее свободными, и более подчинёнными правителям.

Каждый человек это в любом случае не ангел, а скорее хищник, поэтому соизмерить и искусственно соорудить одновременно альтруистическое и одновременно силовое агрессивное общество для внутренней и внешней защиты жизни социума, практически невозможно. Что лучше для жизни людей? Это, например, абсолютный глобальный государственный военный тоталитаризм, или внутренний тоталитаризм борющихся между собой и с государством мафий, кланов, или малых территориальных вооружённых анархических сообществ? Для жизни, конечно же лучше мир малых зависимых сообществ, пусть это даже будут семейные мафии, но максимально разоружённые. Мир это глобальное пропорциональное разоружение. И если одно из глобальных имперских мировых сообществ разоружилось путём распада глобального военного союза, а остальные не распались и не разоружились, тогда таким путём, мир не достижим. Равновесие распада сил, важнейший фактор этого. Но способны ли глобальные военные субъекты самостоятельно разоружаться? Да способны, но только путём потери силы, и путём распада. А что способно лишить силы глобальные субъекты? Это объединение малых социумов среды в самоуправляющие мирные альянсы, где государство это субъект подчинённой деятельности мирной жизни связных социумов.