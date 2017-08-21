Понятие воззрение, означает совокупность или систему взглядов на явления и вещи. А вот широта воззрения, означает полноту или объёмность всех возможных взглядов на явление. Например, у маленького ребёнка широта воззрения ограничена действиями его родителей, контактами с домом, игрушками, домашними животными, и ненамного более чем это. У многих взрослых людей, понятие воззрения гораздо сложнее. Например, если продавец овощей постоянно обсчитывает своих соседей, то со временем он постепенно лишается клиентов, которые идут покупать дальше от дома, но более выгодно. Это был пример узкого воззрения. А вот если тот же продавец, заранее оговорит условия торговли овощами с продавцами других районов, тогда покупателям некуда будет идти за выгодой в покупках, и клиенты не уйдут от него. Это пример, расширения воззрения продавца. Но, например, полнота объёма воззрения продавца овощами в своей сфере и в кругу контактов, может означать установление полного баланса спроса и потребления среди своих клиентов. Возможно, выгоднее не обсчитывать клиентов, а продавать большее количество дешёвых овощей.

Или ещё пример, в сфере общего цивилизационного воззрения на жизнь. Это воззрение в сфере потребностей в максимальных удобствах для своей урбанизированной жизни, и для обеспечения быта богатством и ассортиментом коммунальных услуг, предметами и товарами. Максимализм потребительства, это пример узкого воззрения. Но когда люди при всех выгодах урбанизированной цивилизации, включают в своё воззрение опасности жизни от свалок бытовых и промышленных отходов, загрязнённость воздуха при сжигании токсичных веществ, загрязнённость воды грунтовыми инфильтратами от свалок и канализационных и промышленных септиков, и многое другое, тогда это пример гораздо более расширенного воззрения. Ведь кто бы не занимался любым бизнесом, узость широты воззрения, рано или поздно сказывается на себе и своём потомстве.

Довольно важную роль во влиянии на искажение воззрения людей играет "эго" человека. "Эго" любого человека, в любой ситуации, требует от него не терять имидж своего положения в иерархии людей. Оно успокаивает человека, и убеждает в том, что он может иметь значительное влияние на события в случаях не потери имиджа в глазах других людей в любых ситуациях. Но в каждом течении явлений, существует логика предшествующих картин событий. Например, перед грозой, всегда сначала появляется прохладный ветерок поднимающий пыль, затем сгущаются и темнеют грозовые тучи, и только потом начинается сама гроза. Это самый простой пример воззрения человека на события, где человек просто должен вовремя взять с собой зонт и непромокаемую одежду, тогда ущерба для него не будет в любом случае. Но если человек сужает воззрение этих событий только до очень узкого момента, когда в случае не наступления грозы после предвещающих событий, все люди будут выглядеть смешно в глазах друг друга. Такое искажённое воззрение, часто заставляет массы людей просто терять самих себя в своём поведении ради совершенно непонятных и не конкретных целей, а просто ради не утери имиджа.

Ещё примеры. Лозунги миру мир, в современной жизни не актуальны. Движение пацифистов, не возникают даже в среде свободолюбивой современной молодёжи. А существует ли такая современная среда молодёжи, желающая мира, как в послевоенные годы прошлого столетия? Современная молодёжь наших стран, с большим удовольствием примеряет на себя военную и полицейскую форму, и получает приятные ощущения от взглядов в прицелы ручного автоматического оружия. Соскучилась молодёжь, за долгое время мира в цивилизованных странах, без настоящего героического и значительного мужского дела. Что на это можно сказать? А то, что именно таков обобщённый портрет современного и цивилизованного молодого человека. Он получил прекрасное патриотическое воспитание, прекрасное образование, но он не имеет возможности в реализации своей мирной деятельности. И если молодой человек не реализован в современной мирной жизни, и не реализован в мирном бизнесе (а таковых большинство), он ищет реализацию себя в последнем для него оставшемся серьёзном деле военного человека. А заодно, он покажет людям самого себя, и покажет где раки зимуют тем многим шустрым парням, кому чудом удалось себя реализовать и в жизни, и в бизнесе. Современная молодёжь, полностью свободна от преследования её страшными призраками прошлой мировой войны. Война это только зрительный образ того, что с ними не происходило, и не произойдёт никогда. Они уверены, что способны увильнуть от этого явления, и что оно не накрывает абсолютно все пространства жизни, абсолютно всех людей. А это значит, что современная молодёжь уже готова строиться в военные колонны. И это является главным предвестником всеобщей грозы для всего мира. Но существует имидж разумности современного человека, разум которого не может позволить начаться очередной глобальной военной грозе, даже если все предвестия сбываются. Но когда больной зуб давно не беспокоит, человек рано или поздно пробует раскусить им орех, и горько жалеет об этом.

Тогда что может подарить человечеству мир жизни? Ведь время для миротворчества упущено, и современная молодёжь потеряна. Пронесёт ли в очередной раз грозу мировой войны? Широта воззрений, это единственный предмет способный сохранять и приносить мир, который стоит воспитывать массово в молодых людях с пелёнок. Ведь современный мир человека, это мир тотального бизнеса, который способен бороться за всё, и против всего, кроме мирной жизни. Бизнес и мир во всём мире, это вовсе не актуальное воззрение в своей исчерпывающей полноте, для современного человека с узким, как луч лазерного прицела имиджем успешного бизнесмена. Ни кто не задумывается в современном мире, о потерянной полноте объёма воззрения современным глобальным бизнесом.