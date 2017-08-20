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Человеческий фактор ведения войны
20.08.2017 13:43
Существует некая важнейшая устойчивая психологическая закономерность в процессах ведения имперских воин. В хорошо подготовленных кадровых войсках любой империи, существует строгая зависимость каждого воина, от страха нарушить строжайший военный порядок в имперской иерархии подчинения. Любое, даже самое надёжное вышколенное целевое подразделение воинов, должно иметь только лишь максимальную эффективность в выполнении поставленных свыше задач. Но это, осуществимо только в определённый ограниченный период времени ведения боевых действий таким подразделением. И если кадровые целевые подразделения, достаточно длительно находятся в наступлениях или окопной обороне, тогда в их действия, непременно вселяются элементы анархии. Это неоспоримый психологический фактор.
Происходит это только потому, что каждый боец, привыкший к принципу жизни: «сегодня жив, а завтра мёртв», в условиях длительно продолжающейся войны, начинает считать себя потенциально мёртвым бойцом. Рано или поздно, он соизмеряет страх перед неизбежностью вероятной смерти в длительных боях, со страхом наказания перед инстанциями ставящими ему боевые задачи. Так, возникает анархическое своеволие в среде таких бойцов, вкрапленное в строгий порядок исполнительства, которое может сильно повредить целевой боеспособности и планам генеральных управленцев. Вот почему, периодически необходима ротация боевых подразделений на передовых линиях кадровых войск. Тут главная причина ротации, это не отдых военных людей от войны, а завинчивание гаек, и муштра в иерархической подчинённости, а так же, очистка воинской иерархии от элементов анархического своеволия. Иногда, даже целые подразделения во время длительной войны, приходится утилизировать, путём расформирования и чисток. Только свежие люди, способны беспрекословно выполнять военную задачу, и даже не опытные бойцы. А вот на тех участках военной борьбы, где важен только сам процесс борьбы в любом хаотическом и не последовательном виде, там разрешают воинам элементы анархизма. Например, это партизанские отряды в тылу, или стихийные диверсионные рейды по тылам. Такие люди, набравшись военного опыта подпольной войны, это сильнейшая угроза не только своему врагу. В освободительных войнах, партизанская анархия вполне была оправдана, а вот в наступательных или целевых захватнических операциях, такие стихийные бойцы не нужны, и от таких групп либо избавлялись, либо рассредоточивали людей в других кадровых подразделениях.
И так, строжайший военный порядок, это полностью имперская черта исполнительной, наступательной, целевой силовой подчинённости. А вот хаос в подчинённости бойцов, очень выгодный оборонительный независимый принцип ведения войны не подчинёнными группами. Чем больше малых не связанных общей целью боевых групп в тылу врага, которые действуют на своё усмотрения и без общих планов, тем легче разрушается имперская упорядоченная зависимость, и легче вносится хаос в имперские порядки врага. Ведь создавать упорядоченность, это тяжёлый и длительный процесс, а разрушить её, и вносить хаос, это в сотни и в тысячи раз проще. Любые исторические факты, не способны это опровергнуть.
Современный цивилизованный мир, это мир конкурентной и военной борьбы множества мощных упорядоченных империй крупного бизнеса и государственнического администрирования, как правило, на территориях третьих государств. Именно для этого, создаются наёмные военные группы людей, из граждан этих третьих государств. И если, целевая война не затягивается, тогда глобальные цели вполне могут быть достигнуты. Но если такие войны становятся хроническими, тогда эти целевые вооружённые группы наёмников, закономерно превращаются в обычные не подчинённые анархические вооружённые группы, от которых воюющие империи будут пытаться избавиться с обоих сторон. Дело в том, что те, кто эти наёмные военные группы создавал, не способен обеспечить ротацию и чистку рядов этих групп от анархии в длительных войнах на не подчинённых территориях. Поэтому, борьба с хаосом и анархическим неподчинением своих же военных групп, постепенно превратившихся в анархические, при помощи мощного военного оружия, называется борьбой с терроризмом. Но когда бывшие наёмники, начинают терять силу в открытой борьбе с кадровыми силами, война всегда автоматически перемещается в скрытый и не видимый сектор террористических актов. Для них, это самое выгодное положение в обороне. Это возникновение множества мелких постоянных актов внесения деструкции в любую упорядоченность империй, которые проникают в тело империи, и превращают своими мелкими актами хаоса, громадные упорядоченные пирамиды, в рыхлые и неустойчивые конструкции. Тут может быть только мирное урегулирование всех военных вопросов, либо война превратится во всеобщий военный хаос. Третьего варианта не существует.
теги: человеческий фактор
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