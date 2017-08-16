Относительность миропорядка и абсолютизмы жизни

В мире всё относительно, так пел в своих выдающихся песнях Владимир Высоцкий, видимо со ссылкой на теорию относительности Эйнштейна. Например, для меня, эти теоретические доказательства при помощи математического формулирования теории относительности, достаточно сложны, и по сути не нужны. Потому что, для обычных людей они мало убедительны, но и отрицать относительность бессмысленно. Принципы аналоговой относительности и сравнительного анализа, заложены природой в основу мыслительного оперирования нашего мозга, они заложены в наши аппараты аналогового мышления, в том числе и в тот аппарат, которым обладал и оперировал сам Альберт Эйнштейн. Именно по этой причине, всё вокруг нас, всегда только относительно. Кривизна одних линий относительна по сравнению с кривизной других линий, время одних циклов, всегда относительно ко времени других циклов, скорость и температура так же всегда относительны к скорости и температуре. И конечно же сила, и миропорядок это тоже всегда только меняющиеся относительные явления. Всё внутри нас всегда относительно и не постоянно, и только благодаря этой относительности и непостоянству мы и живём.

Конечно же, в космосе не может существовать динамики прямолинейной направленности. И всё что мы видим и ощущаем в космосе, это только динамика криволинейных направлений, связанная с гравитационными силами, векторы которых направлены к центрам. Именно поэтому, в космосе не может быть ничего параллельного, линейного и прямолинейного. Любой луч света и любой луч любого лазера, и любая ось любого визирования глаза, всегда обладает относительной кривизной. Все круги космоса это эллипсы, а все эллипсы это сложнейшие фигуры не подлежащие точным математическим описаниям, примерно как форма планеты Земля. Но вот явления абсолютизма в космосе, всё-таки безусловно присутствуют. Например, абсолютизм выше упомянутой криволинейной динамики космоса совершенно очевиден, его просто доказывать нет смысла. Абсолютизм иерархичности в строении космоса полностью очевиден, и нужно доказывать только его отсутствие. Абсолютизм бесконечности вложенности иерархий в мироздании, тоже не требует доказательств, наши органы чувств, прекрасно ощущают бесконечность мироздания, и даже ощущают жизненную бесконечность самих себя. Тут вполне очевидна простейшая формула бесконечной динамики в иерархиях жизни систем. Это постоянность распада и рождения и роста живых и не живых вложенных друг в друга динамических систем. И всё, что распадается в иерархиях жизни и космоса, это всегда будут только малые частицы временной не упорядоченности локального распада, внутри постоянства безгранично громадных просторов упорядоченного космоса. Эти локальные объекты в иерархии космоса, просто обязаны взрываться и умирать, соблюдая некую случайную беспорядочную очерёдность, во имя бесконечности рождения и смерти в иерархиях космоса. Внутренняя энергия распада космических систем, это топливо динамики космоса.

И это, ещё одно из правил абсолютизма всего, что нас окружает во всех наших мирах, но только кроме мира наших снов. Внутри всех наших снов, нет абсолютизма иерархии снов, и нет абсолютизма бесконечности вложенности наших снов. И в наших снах, не существует абсолютизма логики мыслительного анализа сравнения, если это кто-то не заметил. Сон это имидж, он живёт отдельной жизнью от реального открытого мирозданию логического анализа нашего мозга. А вот наша жизнь, это принадлежность нашего мышления к логически осмысленным и сравненным явлениям аналоговым способом, реальных элементов космического пространства. Смешно будет, если кто-то вдруг математическим способом докажет сравнительную логику деяний человека в собственных снах, или в похождениях человека лунатика во время сна. Каждый сон связан с реальной жизнью спящего организма, но связан не логикой его реального деятельного сравнительного мышления, а скорее с фатальностью наступления увиденных во сне картин в последующих событиях. Ведь сон, не может быть иерархией снов, поэтому в нём не существует ничего, что можно логически сравнивать во время сна, сопоставлять и делать выводы. Сравнительная логика, это исключительная принадлежность её реальным иерархиям динамики. Поэтому и кривизна гравитационной динамики мира, и бесконечная иерархичность вложенности субъектов и объектов динамики, а так же логический сравнительный анализ, это только реально связные между собой абсолютизмы явлений реальной жизни реального динамического мира, и реального мышления каждого живого мыслящего организма. Конечно же, в мироздании существуют и другие абсолютизмы явлений, известные и не известные нам, но для нас, очень важно, что наш логический анализ аналогового сравнения, это один из важнейших реальных абсолютизмов в числе других природных. Логикой в своей жизни, и сравнительным анализом выбора занимаются подсознательно даже обычные животные и растения. И что бы там Альберт Эйнштейн не доказал своими математическими или физическими формулами, это не должно противоречить абсолютизму логики сравнения сходных по конструкциям в динамике иерархических явлений. А динамика жизни и космоса это сходные по конструкции динамические явления.

И так, реальный бесконечный иерархически упорядоченный мир жизни объектов и субъектов, в динамике своих явлений, состоит только лишь из объектов долговременной силовой гравитационной упорядоченности деятельного накопления, и внутренних локальных объектов силового антигравитационного относительного кратковременного хаоса распада. При этом, динамика гравитации, это основная деятельность длительного и максимально объёмного логического становления упорядоченности, а антигравитация, это совокупность относительных кратковременных и локальных внутренних случайностей распада, и это явление становления некого хаоса распада. Любой космический объект динамической жизни в иерархии иерархий, обладает в разной степени потенциалом локального распада внутри его составляющих иерархий, и текущей обобщённой динамикой гравитационной упорядоченности. Динамика упорядоченности любого из космических объектов, всегда находится под влиянием постоянства сил упорядоченности, множества других космических объектов в иерархиях, и под влиянием сил локального распада множества внутренних объектов или субъектов.

Например, динамика жизни каждого человека, напрямую зависит от логической динамики сил упорядоченности в его семье, и от внутренней деятельной и случайной динамики хаотических сил распада в клетках его организма. И если относительная динамика жизни внешних субъектов перестаёт быть упорядоченной, и несёт хаос распада, это предвестие смерти. То есть, не только жизнь человека меняется ежесекундно, в зависимости от внешних разумных и инстинктивных факторов динамики его семьи и общества, а и сам человек ежесекундно меняется, и становится уже совсем другим человеком, под влиянием постоянного случайного хаотического процесса распада клеток внутри себя, и под влиянием процесса образования новых клеток. То есть, без постоянного процесса смерти клеток человека, его жизнь не возможна. А это значит, что жизнь человека невозможна, без ежесекундного процесса изменений его, во внутренних процессах обмена. А все изменения, это только направление к старению. И если вдруг люди, перестанут умирать, это такой же предвестник смерти их общества как и случайная повальная смерть в моменты тотального хаоса. Об этом знает почти каждый прилежный школьник, о том, что жизнь человека это только необратимый абсолютизм обменных процессов старения, и что это можно только приостановить, но не омолодить. Если старение, это сама жизнь постоянных упорядоченных изменений, то омоложение, это всегда только рождение другого от умершего. И это один из абсолютизмов жизни.

А вот то, что общества людей с каждой секундой необратимо изменяются и стареют, приближаясь к своему распаду, об этом школьникам стараются не говорить. Детям говорят, что общества, всегда только молодеют, благодаря лишь деструктивным революциям хаоса, или благодаря некой изменённой мудрости руководящих процессов в нём. А вот то, что всё это общественное является космическим процессом абсолютизма общей упорядоченности в сочетании с локальными процессами распада и рождения жизни это школьникам не говорят. И то, что каждое общество, ежесекундно и необратимо изменяется старением, и оно живёт именно благодаря этому старению, и благодаря процессам смерти и рождения его новых членов, такое школьникам не разжёвывают на их лекциях. И каждое общество, может прожить долгую и счастливую молодую деятельную и сознательно жизнь, благодаря постоянному использованию деятельной логики упорядоченности рождённой молодёжью, и сознательного и подсознательного сравнительного анализа. Но это же общество наоборот, способно неимоверно быстро стареть и приближаться к смерти, живя не логично, не деятельно, деструктивно, лишая молодые организмы внутри себя, самостоятельной конструктивной активности в жизненных процессах. А так же общество, способно на любом этапе жизни, тормозить своё старение включением конструктивизма логики деятельности молодого поколения. Но если общество отдаётся на откуп деструктивной и силовой воспитательной направленности в своих детях, и не приучает их к логическому деятельному конструктивизму и логической упорядоченности, оно умирает гораздо раньше времени, чем даже когда его дети успеют постареть. При этом, бездеятельность, или не логическая не упорядоченная хаотическая деятельность социальных протестов и революций в обществе, вредна на столько же, насколько вреден алкоголизм, наркомания, уголовная преступность и вынужденное безделие в обществе.

Всё молодое, что лишено самостоятельной конструктивной динамики логической упорядоченности жизни, немедленно стареет, не успев даже созреть. Преждевременная старость, это только лишь неспособность, или невозможность к самостоятельной логической деятельности и логической упорядоченности, и к логическим процессам аналитической деятельности. И если общество стареет быстрее, чем стареет каждый человек в нём, это уже необратимое явление, и его смерть можно только на время приостановить, дав всему молодому в нём при получении образования, навыки полной свободы конструктивной деятельной логики упорядочивания жизни. Но только не деструктивную деятельность анархического хаоса. Только не деструктивную деятельность иждивения, только не деструктивную деятельность военного, полицейского, административного тотального контроля и давления, а всего лишь воспитывая конструктивную деятельность упорядоченного роста и созревания.