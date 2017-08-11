Анархия и порядок в накоплениях

Скажу честно, никогда в жизни не читал трудов Бакунина, и не буду. Да и труды других выдающихся людей, тоже не читал, хотя уважаю и признаю их. Причина в том, что жизнь людей всегда проста, и нет в ней ничего выдающегося. Но вот философская тема сочетания явлений анархизма, с явлениями упорядоченности в человеческом сознании, меня очень даже интересует.

Когда люди углубляются в политические рассуждения или философствования, тогда это не только бессмысленная трата времени, но и очень вредная сфера для человеческого сознания. Ведь всё что сопряжено с политикой, не должно быть предметом философии. Но политика, это давно уже предмет сознательной жизни людей, она уже внутри сознания людей, и через сознание, она нагружает жизнь людей политическим правом, и правовыми политическими процедурами, вытесняя из жизни обычные жизненные правила и процедуры. Даже то, что люди называют чисто уголовными деяниями, тоже в большей степени лежит в политической сфере современных людей. Именно политика, чаще всего убивает и жестоко наказывает множество людей, и даже вовсе непричастных к ней людей. Ведь именно политика, очень легко оправдывает и вознаграждает людей за многие тяжкие уголовные преступления, за которые вне политики, их бы очень строго наказали. А философия, это важнейший инструмент дискуссий и мира, но не войны.

По происхождению, слово анархия, имеет древний корень «арх», который означает предмет подчинения. Это иерарх, монарх, патриарх, и возможно, ещё что-то. Ну а само слово анархия, означает безвластие, или кратковременный не подчинённый беспорядок. Кратковременное состояние анархии в космосе, это некий краткий промежуток неупорядоченности частей динамической системы после взрыва, до того момента когда сила динамики взрыва ослабевает в пространстве, и силы гравитации космоса начинают постепенно упорядочивать вновь образующиеся системы. То есть анархия, это тот отрезок хаоса между порядком и порядком. А может ли она быть хаосом в законе, наряду с порядком? Да может. В государстве, где субъект деятельности царит над средой обитания, могут существовать два права, это реальное упорядоченное право, и виртуальное хаотическое анархическое право.

Похоже, что Прудон, именно состояние хаоса распада и имел в виду, в своём высказывании «анархия мать порядка». Для того, что бы что-то изменить в жизни социально, анархисты взорвут всё, ну а время в хаосе событий начнёт создавать нечто другое. А вот анархическое сознание, должно своевременно подправить это другое в желаемое политическое русло, пока силы порядка не преодолели хаос. Только Прудон не учёл то, что в космосе, и в человеческой жизни, время создаёт абсолютно всё тоже социальное, что и было до взрыва. Просто в жизни и в космосе не бывает ничего другого корме иерархий накопления масс между взрывами. Революционный взрыв, уничтожает гравитационные накопления предыдущего субъекта динамики. А вновь возникающие системы, абсолютно беспорядочно, хаотично и жестоко, начинают снова накапливать и загребать всё разбросанное взрывом в лихорадочной спешке, и в обстановке анархического хаоса. Но в чём тут политическая разница перемен? Принципиально, социальной разницы нет, а политическая разница довольно существенна. Ведь после взрыва накапливать будут не капиталисты-монархисты, а уже капиталисты-анархисты, или капиталисты-социалисты, или даже капиталисты-либералы. Ведь ничего другого в природе не бывает между взрывами, кроме очередного витка в спирали накопления.

Только накопления накоплениям рознь. Можно пропорционально накапливать массу иерархией всей системы, как это происходит в космосе, где периферия субъекта гравитации, не пропускает значительную часть массы в общий центр гравитации, а оставляет её у себя, и этим она тормозит наступление следующего взрыва системы. А вот в обществах людей, центры часто начинают распухать от накопленного, провоцируя новый взрыв, а периферии при этом, теряют социальную массу. Способны ли анархисты, социалисты, либералы и другие, возродить природный жизненный не политический пропорциональный принцип накопления в иерархической социальной системе? Не похоже на то, что бы были способны. Судя по написанным ими демократическим конституциям государств, этих способностей у них нет. Все их демократические конституции, грешат тем, что они сохраняют в законе некую анархию в сознании периферии социума, рядом с новым и очень строгим демократическим социальным порядком накопления центрами. Благодаря основным законам, анархия общественного сознания, это потеря большей частью социума, навыков социально и иерархически накапливать и закреплять накопленное в своих перифериях. Поэтому, почти всё накопленное уходит в центр.

Тогда расшифруем, что такое анархизм сознания? Часто, когда человека спрашивают: «Это ваш автомобиль»? То за этим вопросом, сразу следует вежливое требование: «Предъявите документ на всякий случай». Это обычный элемент сознания, упорядоченности в социуме. А вот когда люди говорят, что всё вокруг наше, наша отчизна, родина, поля и усадьбы, урожай и постройки, реки и моря, даже воздух и небесные тела тоже наши. Но документально, это не оформлено как право владения. Оказывается, что продукция промышленности тоже наша, и достижения науки наши, и победы в спорте и на фронтах, это тоже всё наше. В сознании этих людей общего социума, возникает косвенная причастность к перечисленным предметам или явлениям. Ведь прямое правовое владение или принадлежность чего либо, кому либо, это совсем другое свойство. Ведь редко кто согласится с соседом, что твоя квартира, это и моя квартира, а моя квартира, это и твоя квартира одновременно. Твоё, это моё - это и есть анархия мышления. В обществах современных людей, даже место в транспорте, или в кинотеатрах, обязательно оформляется документально. Таков закон, такие правила упорядоченности мышления. Но где у человека по закону оформленная собственная часть отчизны, страны или государства? И какие существуют правила вступления во владение этим? Где личная часть отчизны, где семейная часть страны, где общинная поселковая законная часть государства и его имущества? Где законно оформленные части территорий и имущества территориальных субъектов, и как этим всем пользоваться? Где официальные правила накопления, для всей иерархии вложенных в государство общественных субъектов? Ведь именно для этого, людям нужен отдельный раздел их конституции. Ведь любые личные, государственные и корпоративные владения конкретным имуществом, всегда своевременно оформляются строгими официальными документами. А права охраняются силовыми органами. Но социальная иерархия людей в стране, это только виртуальный собственник, под названием народ. Конституционная собственность и право владения виртуального народа, своей страной, государством и отчизной, это лишь виртуальное владение страной, некой не оформленной как социум иерархией народ. А вот реальное распорядительство общественным имуществом и накоплениями, осуществляется людьми официального центра. Ведь любое акционерное иерархическое материальное владение, очень легко оформить документально, с подписями владельцев и печатями в нескольких экземплярах, заверенное ответственными лицами, и занесенное в каталоги или реестры. Тогда почему социально иерархическую принадлежность и права, по закону не оформляют документально? Для чего нужна эта виртуальная народная собственность в конституциях, над общественной прибыльной корпорацией деятельности, легко догадаться.

Там где нет оформленного документа, всегда существует хаос, даже в автобусе. Там где не существует документального оформления того, что декларируется в статьях наивысшего правового документа государства, это хаос в сознании людей. Когда все говорят что всё вокруг наше без всякого оформления, это и есть анархия в сознании людей, в понимании собственного общественного имущества и общественных накоплений. Оказывается, что всё вокруг моё, но я не акционер этого, и им не буду. И такая анархия, узаконена важнейшим правовым документом государства. И никому из центра управления обществом, не приходит в голову менять эту анархическую часть конституции. Неужели и в конституциях, стабильность виртуального, рождающего устойчивую анархию сознания людей, это мать порядка? Все дебаты политиков, происходят только вокруг реальных прав управленцев государственной корпорации над общественной собственностью и общественными накоплениями. А виртуальное право и анархия сознания на собственность и на накопления этой корпорации для людей периферии, так и остаются виртуальной собственностью. Тогда что людям делать после революции? По закону, присваивать всё вокруг, не позволено! А вот расстаться со всем своим, пожалуйста, с удовольствием, даже документы на виртуальную собственность переоформлять не нужно. А для тех кто при власти, всегда найдётся общественный кусок, который будет оформлен надлежащим образом в рамках закона. Ведь конституция только декларирует, и толковать декларации можно по-разному. И зачем вообще управленцам государства народ, который всегда только претендует на свою долю в их корпорации?



Документы на владение и получение накоплений, у таких общественных собственников в государствах, должны быть оформлены. Ведь если бы такие права были реальными, и документы внутренних иерархических владельцев были признаны международными законами, например, при распаде СССР, то многих сложных проблем, вероятно можно было бы избежать. Особенно таких жутких, как войны и кровопролития. Не терпит собственность неопределённости и анархии в сознании. Она не прощает этого людям во владении ей. Так уж люди устроены, если как минимум двое их них, считают себя собственниками одного и того же предмета, тогда быть столетней войне между ними.



