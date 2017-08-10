Вода и расцвет государственности

Человек это вода. Именно поэтому великая река Нил, создала первую в мире империю, а вовсе не фараоны. Сотни тысяч лет до египетских фараонов, Нил привлекал людей. Девять тысяч лет до нашей эры, на его берегах появились первые оседлые поселения. Именно река стала основой экономического и территориального роста. Египтянам, не нужны были дороги как римлянам, ведь у них был Нил, он и был их главной дорогой. Конечно же, жизнь империи, это только вечная жизнь фараонов. Пирамиды строились не от любви к фараонам. Мёртвые нуждались в живых, а живые в мёртвых. Это был самый первый имперский принцип планеты. Но империя, всё же, начиналась со строительства каналов и дамб, и первая оседлая жизнь была зависима именно от воды. Именно к воде тянулось всё живое. И именно это служило причиной образования имперских центров. Первое что начали создавать египтяне первой империи глобально, это водяные дамбы и каналы, а только затем появились величественные пирамиды. Империи греков, римлян, ацтеков, начинались именно с акведуков. Империи возникали там, где обеспечивался свободный доступ первых поселенцев будущих имперских центров к воде.

Четыре века до нашей эры, в период расцвета империи Карфагена, жильё строилось из камня, а это значит, что эти люди ни куда не собирались уходить из города, в который они заселялись по приходу. И первое, с чего начали имперскую жизнь карфагеняне, это собирали дождевую воду в большие герметические цистерны, которые соединялись трубами, с жилыми помещениями. Они оборудовали ванные комнаты, ваннами, и даже раковинами и умывальниками задолго до римлян. А главное, они уже пользовались единой системой водопровода и канализации в многоэтажной застройке. И уже к шестому веку до нашей эры, благодаря именно этому революционному изобретению, Карфаген превратился в бурно развивающийся город государство с величественными храмами, красивыми дворцами, и уникальными высотными зданиями.

В древнем Риме, император Клавдий, положил начало строительству двух очень мощных арочных акведуков, и две текущие с гор мощные реки, дали Риму избыток воды и его бурное развитие. Каждый акведук, пополнял три огромных резервуара. Один резервуар, использовался для общественных бесплатных питьевых фонтанов, второй для общественных бесплатных бань, а только вода третьего резервуара, использовалась платно для состоятельных римлян. Именно такой принцип дарил Риму долгое цветение империи, а фактор великих завоеваний, был только третьим после свободы деятельности римлян. Попытки императоров, обновлять величие римской империи, создавая помпезные сооружения храмов и дворцов, требовали денег и завоеваний. И в 217 году император Каракал погиб в бою, пытаясь возродить величие древнего Рима, продолжением завоеваний. С этого момента, падение Рима и началось. Колизей впоследствии сгорит, и в следующие триста лет полностью перестанет существовать имперское величие Рима. А в 537 году воинственное племя германцев, перерезало акведуки. И миллион триста тысяч людей населения Рима, без воды, немедленно превратилось в 12 тысяч. Так слепые амбиции императоров Рима, ввергли в упадок их империю.

Оказывается, для того что бы возник оседлый центр империи, людям заселяющим его города, нужен сначала избыток воды и свободный доступ к ней, а только во вторую очередь, богатство, храмы величия, зрелища и хлеб. Торговля, развлечения, ремесло и еда, это только рынок услуг, который не способен создавать жизнь в имперских центрах, без свободного доступа людей к воде, как к воздуху. Только доступная всему живому вода, дарит расцвет и процветание оседлой развивающейся жизни, а значит имперской жизни. В современных империях, люди должны это понимать, ведь они сами, и их жизнь, это в первую очередь только вода и воздух. Но современная вода уже не сама по себе. Она находится в тесной связке с энергией и с системами очистки городов. А поскольку цветение империй, это деятельность людей, а не количество денег, камня и метала, то вода и воздух для цветения должны быть в избытке. И за этим, в империи нужно следить более чем за всем другим.

Процветание современных империи, это принцип оседлой жизни горожан, и постоянно пополняющихся населением городских центров. А кровеносная система городских центров всех современных империй, это лишь сложный комплекс технических ресурсных систем мегаполисов, и других населённых пунктов. И если этот комплекс ресурсов придёт в упадок, то никакие завоевания, и ни какие финансовые и материальные богатства не спасут такую империю от упадка. Корме того, коммунальные ресурсы городов, должны быть доступны абсолютно всем горожанам, особенно тем кто пополняет города собой. Только в этом единственном случае, будет толчок к развитию торговли и промышленности если Эго императоров, не будет чинить этому преграды. И тогда, имперские центры будут бурно цвести и пахнуть в своём развитии. Доступность жизненных ресурсов в городах, это главное условие имперского развития. Второе условие, это доступность свободной деятельности. И только последний принцип процветания империй, это их завоевания. Развивающаяся империя, это единый растущий живой организм, где ресурсная кровь империи, это вода, тепло, и сетевая энергия. И эта кровь, должна течь по исправным сосудам, и быть в избытке, и доступна всем людям имперских центров. И если сосуды неисправны, империя терпит упадок. И даже если сосуды в полном порядке, но сами их ресурсы недоступны всем людям империи, империя тоже терпит упадок, не смотря на финансовое и материальное величие, её эгоистической элиты. И такой принцип процветания, понимали даже имперские люди при социализме, пока их возросшее Эго тотального распорядительства, не привело империю к упадку и развалу.

Когда многие современные умудрённые финансовые аналитики и политологи, оценивают процветание и развитие своей империи, только по состоянию её финансов, и материальному достатку, становится не по себе. Ведь финансы империи, и Эго её центра, это единая неразрывная субстанция их совместного сосуществования. Имперское Эго, это святая троица в связке. Это само Эго, плюс его свобода силовых и финансовых возможностей, плюс его свобода распорядительства. Весь этот букет всегда растёт одним пучком. А вот процветание империи, это совсем другое свойство, это свобода цветения всего в совокупности, на почве доступных общественных ресурсов. При этом, для богатой на ресурсы империи, даже нет смысла завоёвывать эти ресурсы кровью. Их нужно только сделать доступными всем в своей империи, и цветение незамедлительно произойдёт. Свободная общественная деятельность, и свободный общественный ресурс, и тогда имперская элита соберёт без труда для себя урожай из плодов процветания в империи. Смысл имперского процветания, только в балансе общественного развития, и вовсе не в материальном благополучии. Но именно рост материальных и финансовых накоплений, пропорционален росту Эга, любого имперского центра. А рост Эга центра, приносит упадок империи, отбирает у растущего потока людей империи их доступный ресурс и их деятельность. Недоступность воды, тепла, света, газа, и свободы деятельности, не даст Эгу центра возможность пополнять империю людскими ресурсами, разрушит города, и заставит людей мигрировать. Массовые миграции это признак серьёзного упадка империи, и признак боле тяжёлых последствий. И при этом, даже камни империи разрушаются, а метал ржавеет. Никакая борьба с коррупцией, ничего не даст для процветания империи. Именно святая троица, во главе с Эгом центра причина всему. И сколько бы храбрые солдаты и полководцы не воевали за ресурсы для своей империи, совсем не факт, что их империя будет процветать от этих ресурсов. Всё зависит от Эга центра.



Так что аналитики, фиксирующие финансово материальное процветание, регистрируют всего лишь процветание Эга имперского центра, и соответственно регистрируют не процветание их империи, а скорее упадок. Имперское процветание, может характеризоваться только лишь пополнением самой империи и её полисов, человеческим ресурсом, который стремится и движется к доступным источникам ресурсов своей жизни и деятельности.