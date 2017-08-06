Что такое смысл, и почему люди ищут его даже там, где его не должно быть? Тут всего два простых вопроса: что, и почему. На первый вопрос, люди традиционно отвечают, что смысл предметов и явлений, это оправдание их существования, и это их назначение. Но причём тут предметы? Ведь мы сами, не являемся веществом среды, и не являемся предметами. Каждый из нас, это обычная для природы иерархия явлений динамики мельчайших систем, которая встроена в иерархии явлений более высокого порядка. Так всё устроено в космосе, от самого мельчайшего известного нам явления в микро глубине иерархичности, до самого глобального известного нам явления, в макро пространстве. И то и другое иерархично до бесконечности. И если некие отдельные части иерархий в иерархиях явлений мы называем предметами, тогда в этом смысла нет.



Само понятие предмет, по смыслу означает иерархическую законченность, и означает динамическую гармонию внутренней замкнутости. Тогда какой смысл искать смысловое назначение динамически замкнутого предмета, если он бесполезен в иерархической бесконечности? И какой смысл искать оправдание назначения предмета находящегося в полной динамической гармонии своей внутренней замкнутости? Оправдывать назначение можно только того предмета, который хотя бы участвует в динамической целостности некого предмета более высокого порядка. Но абсолютной целостности и замкнутости не может существовать в иерархичном мире. Поэтому совершенно бессмысленно искать минимально не делимую частицу мироздания. Такой корпускулы нет в природе. И так же бессмысленно искать максимально глобальную целостную систему мироздания. Никакого целостного пространства для мёртвых душ людей, тоже не существует. И то, и то, не имеет смысла, и не имеет предназначения и оправдания в принципах существующей наяву, всеобщей бесконечной иерархичности. Глобальные целостные системы, это внутренне живые, но мёртвые души для связки в иерархию более высокого порядка, из которых ничего не строится. А минимальная неделимая частица, не способна иметь внутренней гравитации, поэтому не может иметь связей для связки в иерархиях, и не может расти и распадаться, поэтому из неё тоже ничего не строится. Движитель космоса, это только бесконечность иерархичности динамических явлений. Космос, это всего один единственный принцип строения явлений. Гармонично замкнутая динамика предметов, не имеет своего назначения в иерархиях, и она не имеет оправдания в иерархиях. И такая динамика не имеет смысла и не участвует в иерархичности, она не создаёт иерархичность, она только живая часть без назначения в мертвой иерархии более высокого порядка.

Но поскольку в нашем сознании, весь мир явлений только лишь иерархичен, поэтому мы не можем не искать смысл всего того, что мы называем предметами. Мы ищем оправдание и назначение предметов, которые не являются предметами. Оказывается всё, что существует вокруг нас, и внутри нас, это только связные иерархии динамические явлений, внутри других иерархий динамических явлений. Ничего не связанного иерархическими зависимостями в природе не существует. И если иерархичность мы назовём связанными своим предназначением объектами и субъектами внутри друг друга, ошибки не будет. Это каждый объект или субъект в иерархиях объектов или субъектов, который имеет своё назначение и оправдание в объектах или субъектах более высокого порядка. То есть каждый обладает смыслом только потому, что смысл это тоже иерархия в иерархии, и предназначение это тоже иерархия в иерархии. Поэтому мы и ищем всегда смысл. Но только он находится в явлениях построенных особым образом, а вовсе не в предметах.

Мы всегда ищем смысл всего и во всём. Мы видим, чувствуем, и осознаём бесконечность иерархичной вложенности, но мы не верим в неё. Мы верим в себя как в целостный предмет, верим в свою динамическую гармонию внутренней замкнутости нас самих, в динамическую целостность нас самих, и не верим в неизбежную зависимость нас самих от иерархий более высокого и низкого порядка. Мы ищем свою свободу там, где её или нет, или не должно быть. Мы ищем целостность того, что никогда не являлось целостностью, и не будет являться целостностью. Мы рвём связи, думая, что освободимся, но не понимаем того, что разрывая наши связи, мы только копаем себе могилу. Предварительный разрыв любых связей, это подготовка себя к смерти. Любой изоляционизм, это подготовка к распаду старых умирающих явлений, и подготовка к образованию из осколков нашего распада, новых явлений и новых связей, внутри явлений более высокого уровня.

Всё дело в том, что внутри явлений в явлениях, нет места для утилизации умирающих явлений. Это, космос! Любое явление, до бесконечности не из чего материального не состоит. Это только пространство для вновь рождающихся и умирающих явлений. Тут из умирающего явления, всегда строится вновь рождённое явление, и никаких кладбищ, никаких свалок отработанных явлений, и никаких свалок мусора. Даже люди, живут только благодаря покойникам и органическим отходам от них, превратившимся в гумус. Если не будет гумуса, не будет жизни и людей. Жизнь в морях и океанах, это растворённый гумус в воде, и новая жизнь организмов, благодаря умершим организмам. А вода, это лучший в мире растворитель умирающей динамики.

Всё из того, что в природе теряет своё предназначение и смысл, то есть теряет связи и становится более замкнутым, легко и просто распадается на более здоровые и молодые части, способные к дальнейшему росту и делению. И если некое общество, теряет своё жизненное предназначение и смысл для членов общества, оно неизбежно распадается, и его осколки начнут новую жизнью в новом обличье.