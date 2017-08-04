Социальная гегемония свободного развития

Человеческие государства, созданы не людьми, их создала природа. Природа всегда создаёт то, что даже самым разумным людям, никогда и ни за что не удастся создать или повторить. Даже обычная неповторимая форма каждой уникальной снежинки из множества миллиардов других снежинок, это только произведение природного искусства. В природе всегда формируются, сочетаются, и переплетаются между собой, две группы созидательных обстоятельств. Одна из них, это некие случайные неповторимые обстоятельства, которые создают только уникальные природные формы, такие как неповторимые снежинки. И вторая группа обстоятельств, это закономерные и зависимые обстоятельства, которые создают смесь уникальных и повторяющихся явлений и форм.

Например, сложная жизнь, на одной из многих планет, это одновременно и случайное явление, и одновременно закономерное явление для космоса. Жизнь на земле возникла точно так же, как возникают и исчезают уникальные снежинки, и она же законсервирована в неживом космосе в виде обычных распространённых повсюду молекул жизни. Закономерные гравитационные правила, в сочетании с некими уникальными случайными обстоятельствами, являются реальными творцами круговорота неповторимых природных предметов и явлений. Где каждое созданное уникальное явление, на кругу спиральной динамики космоса, постепенно превращается в обычное и закономерное явление. Так, наполовину случайно, и на половину закономерно возникла из уникального сочетания событий, наша обычная живая природа сознательных существ. И она стала одновременно подчиняться и уникальным закономерностям своего собственного сознания, и общим закономерностям вселенной.

Если гравитация, это общая закономерность объектов вселенной, то явление гравитационной гегемонии, это только лишь, некая разновидность общей гравитации, для полностью свободных от вселенской гравитации, и свободных от жизни, человеческих абстрактных мыслей в человеческом разуме.

Все организмы в живой природе, накапливают ровно столько своей массы в своих оболочках, сколько они способны удержать от распада, в их жизненной сфере природной гравитации. Поэтому, выживают только те организмы, масса которых находится в согласии с гравитацией их жизненной среды. И только лишь эти организмы, программно копируют себя при размножении. Ведь их уникальная программная жизненная гравитация, должна быть подчинена общей гравитации космоса в сфере их жизни. Поэтому все живые организмы, не способны бесконечно накапливать гравитационную массу самих себя, ибо они находятся во власти конкретной гравитационной силы планеты. И разум и мысли, всех живых организмов природы, не должны выходить за пределы жизненной программы и за пределы влияния общей гравитации сферы жизни. Но в космосе случилось очередное уникальное явление, после появления земной жизни. И разум человека нарушил жизненное правило границ разума земной жизни. Оказывается, не может не существовать цепочки возникновения уникальных явлений, в среде закономерных явлений космоса.И уникальные явления будут возникать снова и снова, как возникали всегда до этого. И они, будут постепенно превращаться в обычные явления.

И вот, какая-то часть не жизненных мыслей разума человека, вдруг случайно начавшая свободно развиваться искусственно и отдельно от жизни, в зависимости от случайно обретённой искусственной деятельности человека, стала не подчиняться общей гравитации в своей жизненной сфере планеты, и дала человеку уникальные возможности в его жизни. Но как мы подметили ранее, ничто уникальное, не существует без связки с закономерным. Поэтому, специально для свободных от жизни и независимых абстрактных человеческих мыслей, возникла уникальная свободная гравитационная система, которая не связана с ограниченной гравитацией природного мышления жизненной сферы людей, и которая называется свободной гравитационной гегемонией человеческого социума. Этой системе гравитации, стали подчиняться все не природные человеческие социумы, появление которых, является якобы плодом свободного созидания, свободного разума человека. Эти социумы чистой деятельности, оторвавшиеся от гравитации жизненной сферы человека, возникли вовсе не по воле сознания человека, а по воле гравитационной подчинённости свободной части разума человека. И это именно то, что мы называем гегемонией.

Ещё в древней Греции, когда полисы стали не естественной формой жизни, а приобрели искусственные свойства свободного мышления, и превратились в государственные бизнес системы искусственных социумов. Тут же возникла, гравитационная гегемония искусственных социальных систем. Любой бизнес, любая искусственная социальная система живых организмов, обладает этой безграничной гравитационной силой, под названием социальная гегемония. И если внимательно присмотреться, то гегемония, это лишь обычная гравитация, но только для не живых систем космоса, которая приводит к не программируемому распаду образовавшихся внутренних гравитационных систем, во внешней гравитационной сфере их образования и деятельности. Да, динамика неживых систем, это лишь их уникальная деятельность. Социальная гегемония человеческих социумов, под воздействием свободных мыслей у людей, создала искусственные не жилые бизнес-социумы людей, разум которых перестал подчиняться программному распаду живой материи, и искуственные социумы людей, вдруг начали безгранично расти и распадаться по законам не живой материи космоса, вместо программного деления социальной жизни.

Свободная от жизни, часть человеческого разума, дала начало процессу обретения живыми системами, не программного и не живого распада этих живых систем, в следствии роста их неограниченной социальной гравитационной массы. Это и процессы безграничной социальной гегемонии полисов древних греков, и позже процессы развития и распада всех известных людям империй. Социальная гегемония, это и глобальная безграничность процессов развития и поглощения бизнеса, заканчивающаяся неожиданными кризисами и распадом бизнес-систем. Социальная гегемония, это и безграничные процессы глобального доминирования государственных субъектов, ведущие к не программируемому распаду глобальных социальных субъектов.

Оказывается, свободное не жизненное и абстрактное мышление человека, вовсе не свободно. Оно подчинено обычной вселенской гравитации, только под названием социальная гегемония. Тогда зададим важный для жизни людей вопрос свободному от жизни абстрактному человеческому разуму: «А способен ли свободный разум, на создание пределов для гравитационной гегемонии живых систем»? Ведь уход свободной части разума от жизненных программ ограничения, в область неживых закономерностей, создаёт глобальную угрозу разумной жизни. Есть ли у людей надежда на это?

Конечно же есть! Ведь снова должно возникнуть очередное чудо в цепочке чудес, и снова должна возникнуть следующая уникальная закономерность для свободного разума живых систем. И тогда вновь возникший во вселенной уникальный живой свободный разум, будет способен свободно и программно ограничивать самого себя, и он будет жить в рамках человеческой ограниченной социальной гегемонии. Точно так же, как природные живые системы, живут в программной ограниченности природной гегемонии организмов. Конечно же, такая мутация произойдёт рано или поздно на следующем витке жизни космоса. Но произойдёт совсем не при жизни нас. И даже не при жизни нашей планеты. А только после возникновения множества обычных жизней на множествах планет. Но будет ли это называться ограниченной гегемонией разумных организмов, или это будет обычный подчинённый разум, обычной гравитации среды жизни, обычных живых организмов? Оказывается не только всё новое, но и всё уникальное и чудесное, это только вполне обычное предыдущее явление на следующем витке спирали динамики космоса, но только изменившее свою форму.

Поэтому, мы абсолютно точно можем предсказать для жизни бизнес-человечества нашей планеты, не программируемый распад всех супер глобальных социальных систем доминирования, с их внутренней гравитационной гегемонией развития. Что и происходило тысячелетиями с империями и государствами, но только не глобально.