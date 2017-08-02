|
|
|
Автор
Архив автора
Кнопки
|
Идиот не Достоевского
02.08.2017 14:19
Совершенно невозможно, что бы Фёдор Достоевский, под выражением «идиот», имел в виду обычные формы человеческой умственной отсталости. Конечно же, существовало и другое значение этому слову. В «Идиоте» Достоевского, тлетворное поветрие охватило всех, все души изъязвлены, все устои расшатаны, все источники вод отравлены. Но так живут только люди, у которых нет своего родного жизненного социума, который любит каждого человека в себе. Другими словами, это отсутствие родного общества, о жизни которого каждый заботиться более чем о себе, и которое само заботится о жизни всех своих членов как о родных.
Мы знаем, с каким волнением следил Достоевский из-за границы за всем происходившим на родине, как мрачно смотрел он на действительность, как пытался вычитать в уголовной хронике грозные знаки близкого конца. Газеты жаловались на падение нравственности, на участившиеся преступления, на грабежи и убийства. Но, в то же время, он в душе никогда не верил в грядущее обновление погибающего мира.
И Достоевский не ошибся, социального
нравственного обновления так не произошло с тех пор. В современных
обществах, грабежи и убийства, стали глобальными, и весьма привычными
явлениями для наших современников. Только грабежи, это более мягкие и
вполне законные явления. А убийства, стали гораздо глубже мотивированы
идеологически, и они щедро вознаграждаются за победы. И всё это, даже стало предметами для множества современных фильмов, и темой для воспитания молодёжи с раннего детства.
Но вот Википедия, приводит убедительную ссылку на некий древнегреческий термин означающий «идиот», который в древности означал человека полиса, живущего в отрыве от общественной жизни. Это были такие люди, которые не участвовали в общем собрании граждан полиса, и в других формах государственного и общественного демократического управления. Но по мере роста древнегреческих полисов, они из обычных малых общин, которые служили людям для жизни, и для защиты жизни своих членов, постепенно превращались в социум подвластный бизнес надстройке царствующих особ и управляющей элиты, которые пользовались остальными членами социума, прикрываясь ложными демократическими процедурами в социуме больших объемов.
Процедуры демократии и народовластия, не работают в большом унитарном социуме. Это закономерность, которая преследует социум людей тысячи лет. И никогда это не работало с древних времён. Большой унитарный социум, это только отдельный социум-субъект в центре большого общества, со своими жизненными инстинктами, и строго подчинёнными ему бизнес целями. По-другому унитарный социум не работает. В растущих субъектах бизнеса, не существует любви и жизненного единства между людьми, как это происходит в малом социуме жизни. Люди, могут инстинктивно жертвовать себя ради большого бизнес социума, клясться ему в любви и преданности, но любви людей социума, и любви социума к людям в таких сообществах не существует. Сама жизнь людей, это только набор чувственных инстинктов любви, размножения, и социального выращивания потомства. Всё остальное это либо отдельные инстинкты природного жизнедеятельного бизнеса, либо это разумный не жизнедеятельный бизнес. И этим нельзя подменить жизнь.
Люди полагают, что они любят свой большой унитарный социум, как ласковый ветер, как солнышко, как прекрасный предмет, но совсем не как людей в нём. Люди большого социума всегда недовольны своими соседями, правительством, чиновниками, полицейскими, людьми коммунальных служб. Но весь этот громадный бизнес-социум вместе, они любят как отчизну, как родину, якобы защищающую их от жизненных неприятностей. И понимая, что каждый из рядом живущих соседей большого социума, вполне может не уважать и даже презирать того кто живёт напротив, а каждый из правительства и чиновников, может относиться к людям большого социума как к товару, как к временному расходному ресурсу, или как к орудию производства своего внутреннего бизнес-социума. И при всём при этом, люди большого унитарного социума, верят и в принципы глобальной демократии, и в принципы справедливости для своего унитарного большого предпринимательского социума. Но прочная любовь, и реальная демократия, это только малый социум, и достаточное количество жизненного ресурса в нём и вокруг него. И если у совокупности неких жизненных малых социумов, есть свои собственные ресурсы для жизни, это и есть жизненная демократия этой совокупности малых социумов, как её не назови, государством или республикой.
Демократия, это только договор, не только о прибыльных бизнес процедурах между малыми социумами жизни, но и о стабильном жизненном сосуществовании малых социумов. Никакой другой унитарной демократии, не может быть для большого социума. Любая мать, крепко любит своих детей, только до тех пор, пока их численность не превышает критической величины. Это когда родители начинают путать имена своих детей, а самих детей путают с соседскими детьми.
Вот почему Достоевский назвал свой роман «Идиот». Потому что, в большом унитарном социуме, не существует достаточного количества людей, которые сами принимают реальное участие в любви и в жизни своего унитарного социума. А те люди, которые принимают реальное участие, стараются не допускать участия масс социума, в разработке правил их собственной иерархической социальной жизни. А для имитации демократических процедур и народовластия, во всём мире уже придуманы и отработаны на практике унитарные суррогатные демократические процедуры для большого унитарного социума. Вот и ходят люди на выборы бизнес-социума управления над собой, посторонними людьми, и выбирают тех, кто уже сам давно выбрал себя и своё окружение для управления корпорацией государство.
Наличие суррогатных процедур
социальной демократии, это только отсутствие реальных процедур. И это
равноценно отстранённости людей от демократического управления. Это вполне
можно назвать отстранённой политической активностью масс. Массы бурлят, громят,
демонстрируют свою деструктивную политическую активность, а на самом деле, все
мы разрозненные отстранённые идиоты (по мнению Достоевского). А кто же тогда не
идиоты? Это те, кто делает свою жизнь, и жизнь своего бизнес-социума,
целеустремлённо и сознательно. И оказывается, что это только те, кого мы
выбираем. Вот и живут унитарные нации людей по идиотски, не любя тех кто рядом,
и горячо любя как маму тех, кто реально так далеко от них, что даже не способны
видеть всех тех своих детей, которые для них реально чужие.
теги: унитария
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов Адвокатура азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет бют валюта Васильев ВВП Верховна Рада Верховная Рада вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы ДТП ДФС евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь ЖКГ жкх закон законодательство законопроект зарплата Земля инвестиции инвестиции в экономику интернет ипотека Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев Київ Китай Кличко Кодекс законів про працю України конституция конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым культура курс люстрация люстрація Майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина налоговые споры Налоговый кодекс народ НАТО наука Нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки податкові спори политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины прокуратура психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика судова реформа судовий захист США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко ТКАЧУК трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина украина будущее україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт энергетика юрист Ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.