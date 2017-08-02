Идиот не Достоевского

Совершенно невозможно, что бы Фёдор Достоевский, под выражением «идиот», имел в виду обычные формы человеческой умственной отсталости. Конечно же, существовало и другое значение этому слову. В «Идиоте» Достоевского, тлетворное поветрие охватило всех, все души изъязвлены, все устои расшатаны, все источники вод отравлены. Но так живут только люди, у которых нет своего родного жизненного социума, который любит каждого человека в себе. Другими словами, это отсутствие родного общества, о жизни которого каждый заботиться более чем о себе, и которое само заботится о жизни всех своих членов как о родных.

Мы знаем, с каким волнением следил Достоевский из-за границы за всем происходившим на родине, как мрачно смотрел он на действительность, как пытался вычитать в уголовной хронике грозные знаки близкого конца. Газеты жаловались на падение нравственности, на участившиеся преступления, на грабежи и убийства. Но, в то же время, он в душе никогда не верил в грядущее обновление погибающего мира.

И Достоевский не ошибся, социального нравственного обновления так не произошло с тех пор. В современных обществах, грабежи и убийства, стали глобальными, и весьма привычными явлениями для наших современников. Только грабежи, это более мягкие и вполне законные явления. А убийства, стали гораздо глубже мотивированы идеологически, и они щедро вознаграждаются за победы. И всё это, даже стало предметами для множества современных фильмов, и темой для воспитания молодёжи с раннего детства.



Но вот Википедия, приводит убедительную ссылку на некий древнегреческий термин означающий «идиот», который в древности означал человека полиса, живущего в отрыве от общественной жизни. Это были такие люди, которые не участвовали в общем собрании граждан полиса, и в других формах государственного и общественного демократического управления. Но по мере роста древнегреческих полисов, они из обычных малых общин, которые служили людям для жизни, и для защиты жизни своих членов, постепенно превращались в социум подвластный бизнес надстройке царствующих особ и управляющей элиты, которые пользовались остальными членами социума, прикрываясь ложными демократическими процедурами в социуме больших объемов.

Процедуры демократии и народовластия, не работают в большом унитарном социуме. Это закономерность, которая преследует социум людей тысячи лет. И никогда это не работало с древних времён. Большой унитарный социум, это только отдельный социум-субъект в центре большого общества, со своими жизненными инстинктами, и строго подчинёнными ему бизнес целями. По-другому унитарный социум не работает. В растущих субъектах бизнеса, не существует любви и жизненного единства между людьми, как это происходит в малом социуме жизни. Люди, могут инстинктивно жертвовать себя ради большого бизнес социума, клясться ему в любви и преданности, но любви людей социума, и любви социума к людям в таких сообществах не существует. Сама жизнь людей, это только набор чувственных инстинктов любви, размножения, и социального выращивания потомства. Всё остальное это либо отдельные инстинкты природного жизнедеятельного бизнеса, либо это разумный не жизнедеятельный бизнес. И этим нельзя подменить жизнь.

Люди полагают, что они любят свой большой унитарный социум, как ласковый ветер, как солнышко, как прекрасный предмет, но совсем не как людей в нём. Люди большого социума всегда недовольны своими соседями, правительством, чиновниками, полицейскими, людьми коммунальных служб. Но весь этот громадный бизнес-социум вместе, они любят как отчизну, как родину, якобы защищающую их от жизненных неприятностей. И понимая, что каждый из рядом живущих соседей большого социума, вполне может не уважать и даже презирать того кто живёт напротив, а каждый из правительства и чиновников, может относиться к людям большого социума как к товару, как к временному расходному ресурсу, или как к орудию производства своего внутреннего бизнес-социума. И при всём при этом, люди большого унитарного социума, верят и в принципы глобальной демократии, и в принципы справедливости для своего унитарного большого предпринимательского социума. Но прочная любовь, и реальная демократия, это только малый социум, и достаточное количество жизненного ресурса в нём и вокруг него. И если у совокупности неких жизненных малых социумов, есть свои собственные ресурсы для жизни, это и есть жизненная демократия этой совокупности малых социумов, как её не назови, государством или республикой.

Демократия, это только договор, не только о прибыльных бизнес процедурах между малыми социумами жизни, но и о стабильном жизненном сосуществовании малых социумов. Никакой другой унитарной демократии, не может быть для большого социума. Любая мать, крепко любит своих детей, только до тех пор, пока их численность не превышает критической величины. Это когда родители начинают путать имена своих детей, а самих детей путают с соседскими детьми.

Вот почему Достоевский назвал свой роман «Идиот». Потому что, в большом унитарном социуме, не существует достаточного количества людей, которые сами принимают реальное участие в любви и в жизни своего унитарного социума. А те люди, которые принимают реальное участие, стараются не допускать участия масс социума, в разработке правил их собственной иерархической социальной жизни. А для имитации демократических процедур и народовластия, во всём мире уже придуманы и отработаны на практике унитарные суррогатные демократические процедуры для большого унитарного социума. Вот и ходят люди на выборы бизнес-социума управления над собой, посторонними людьми, и выбирают тех, кто уже сам давно выбрал себя и своё окружение для управления корпорацией государство.

Наличие суррогатных процедур социальной демократии, это только отсутствие реальных процедур. И это равноценно отстранённости людей от демократического управления. Это вполне можно назвать отстранённой политической активностью масс. Массы бурлят, громят, демонстрируют свою деструктивную политическую активность, а на самом деле, все мы разрозненные отстранённые идиоты (по мнению Достоевского). А кто же тогда не идиоты? Это те, кто делает свою жизнь, и жизнь своего бизнес-социума, целеустремлённо и сознательно. И оказывается, что это только те, кого мы выбираем. Вот и живут унитарные нации людей по идиотски, не любя тех кто рядом, и горячо любя как маму тех, кто реально так далеко от них, что даже не способны видеть всех тех своих детей, которые для них реально чужие.

Так может быть нам, стать реальными идиотами, и отвергнуть ложные демократические процедуры своей отстранённостью от них, без истерик и воинственных демонстраций. Просто не участвовать в том что делает нас заочными идиотами. Интересно, как на это отреагирует демократическая власть унитарного социума? Понравится ли ей это? И если, такой мирный протест она немедленно запретит некой поправкой к демократическим законам, значит социум на верном пути к началу своей демократизации. Возможно что это долгий путь, но наверняка верный.