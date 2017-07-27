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Цыгане, и мир на земле.
27.07.2017 06:45
Современное понятие нация, имеет два значения. Первое значение, это чисто этническое значение, а второе значение, это политическое. В политическом смысле, нация, это сумма этносов, проживающих под неким государственным влиянием, на неких государственных территориях, и признающих субъект государство как своё.
Государства, всегда присваивают себе не свойственные им понятия. Это примерно как волки, которые натягивают на себя шкуры несчастных овец, которых они давно зарезали и переварили в своих желудках. Поэтому, субъекты государства, весьма смело называют себя нациями, народами, странами и даже носителями культуры, но не как не корпоративными политическими субъектами прибыльной деятельности, по силовому использованию человеческой и природной среды на территориях которые им подконтрольны, и за пределами своих территорий, при наличии силовых побед. И если задать вопрос, какая из современных этнических наций самая мирная, мозаично живущая в среде политических наций всего цивилизованного мира, и одновременно какая самая преследуемая этническая нация другими нациями цивилизованного мира, то бесспорно, эта этническая нация называется цыгане (Лондон, 1971 год, всемирный цыганский конгресс). Хотя, очень распространены и многие другие названия.
Геноцид (от греческого - племенное и родовое убийство) цыган в Западной Европе, и в других странах мира, начался задолго до их массового геноцида середины двадцатого века. Самую мягкую политику по отношению к цыганам, вела ещё османская империя. Поэтому, в пределах её, цыгане ассимилировались, стали прекрасными специалистами во многих ремёслах и искусствах. Довольно мягко к цыганам относились и восточные славяне и мусульмане, куда цыгане попали, как мигранты из Западной Европы. Ну а наиболее жёстко к цыганам относилась именно Западная Европа:
- Швеция. Закон от 1637 года. Смерть всем схваченным цыганам в пределах государства, клеймление женщин и детей;
- Англия. 1577 год. Смерть цыганам мужчинам, и тем, кто водит дружбу с цыганами;
- В немецких государствах той поры, 148 законов против цыган, в которых отрезали уши у женщин и клеймили их. В 1725 году, Фридрих Вильгельм Прусский повелел предать смерти всех цыган старше восемнадцати лет.
В результате гонений, цыгане Западной Европы, во-первых, сильно криминализовались, поскольку не имели возможностей добывать себе пропитание, во-вторых, они культурно законсервировались. До сих пор, цыгане Западной Европы, считаются наиболее недоверчивыми, и приверженными буквальному следованию древним традициям.
Но почему именно эта этническая нация, самая мирная нация в среде современных политических наций? Да потому что нация цыган, самая безоружная нация из всех, и в современном, и в древнем понимании. Она состоит из прекрасных, многогранно одарённых, красивых, сильных, и выносливых людей. Эти чистые люди, так и не запятнали себя за многие тысячелетия, обретением своего воинственного вооружённого государства, и обретением не менее воинственных государей, и их вооружённых силовых органов. И они, каким-то чудом, умудрились не раствориться в современном винегрете этносов политических наций, которые ассимилировались и вросли в государственнические принципы жизни современного мира.
Цыгане сохранили то, что не удалось сохранить всем современным политическим нациям. Они максимально сохранили свою мирную древнюю не государственническую самобытность, и мирные древние культурные ценности. Ведь этот удивительный народ, ни с кем никогда не воевал как нация, никогда, никого не пытался завоёвывать как нация. Он тысячелетиями пытался только приспособиться и жить по своим мирным правилам, в среде остальных агрессивных, воинственных и государственнических наций. Всё негативное к нему прилипло именно от тех наций и народов, где он пытался жить и выживать без оружия и воин, и где его всегда пытались насильственно разъединить, и растворить в государственнической среде других наций. И только в этом его вина, за которую его преследуют тысячелетиями государства, а люди и народы государств, пытаются цыган не замечать, как будто этого народа не существует среди них. Цыган, всегда обвиняли, и всегда будут обвинять, лишь в традиционном неприятии воинственной государственнической культуры, и воинственной силовой государственности.
Уникальность цыганского народа среди других народов в том, что они сумели сохранить свою мирную древнюю не государственническую культуру, в среде культур государственнических наций. Но как такую нацию, можно вообще сохранить за тысячелетия, без мощного вооружения, без армии, без военных людей? Так и хочется прибавить к этому высказыванию некий бессмысленный каламбур: Как можно сохранить не государственническую культуру, без воинственного государя батюшки в голове и наяву? Вот такое чудо из всех чудес! Нам государственникам, людям строго подчинённым воинскому иерархическому порядку и административному чинопочитанию, трудно понять людей, свободных как ветер в своём мирном сознании, и в своём образе жизни и культуры.
Тогда что это за чудесный образ жизни? Это либо кочевой, и полностью свободный табор (родовая община), либо это оседлая, и частично замкнутая община в государственнической среде людей. Табор (община) это и есть единственное доступное социуму мирное оружие выживания, способное оказывать мирное сопротивление преступной по отношению к человеческой среде пользования, воинственной государственнической культурой наций. Именно по этому, за долгие годы преследования и геноцида цыганского народа государственниками, так и не удалось обратить в свою политическую веру цыган, как общинную мозаику этнической нации. Цыгане, почерпнули много гадкого от государственнической среды, и от её современного преступного бизнеса, пытаясь выжить в ней отторгнутыми ей же, в недоверии и замкнутости. Но у них есть чему поучиться людям всего государственнического мира. Ведь именно они, живущие в агрессивной и вооружённой среде, обладают сильнейшим мирным оружием, для сохранения своих свобод и древних жизненных ценностей себя и своего народа. Это мирное оружие, называется крепчайшим общинным, единством табора (малой общины). А совокупность и тесное единство малых общин, это и есть мирная культура не воинственной нации.
А ведь люди государственники, постоянно борющиеся со своими и чужими государствами за свои якобы государственнические разобщённые зависимые свободы, постоянно используют именно грязные государственнические силовые методы военной борьбы, полностью не замечая при этом мирную общинную нацию внутри своей среды. Всё-таки, человеческие грехи имеют максимальные измерения, потолок которых это презрение, военная сила, и убийство на войне против мира.
Священных войн за мир не существует. А гордость людей, своей национальной глобальной силой и оружием нации, это чистое самоубийство нации. Вооружённые нации становятся всё более не способными хранить общинную культуру мирной жизни. Отдельный человек или воин, всегда живёт очень мало, по сравнению с жизнью своей нации. Но в культуре вооружённых наций, не остаётся ничего ценного для мира и для жизни. Все остальные человеческие грехи, это только мелочи жизни и мелкого бизнеса.
Часто, цыгане это мелкие воришки, и дилеры мелкого криминального бизнеса. В культуре цыган, это не запрещается, если это нужно для их общинного выживания. Красть понемногу можно, но только не у своих. С этим строго. Но благодаря старинной культуре общинного единства, цыгане имеют возможность не верить и не подчиняться государственническим законам среды обитания, где чёрным по белому, разрешено и крупное, и даже глобальное воровство и грабежи. А так же, поощряется корпоративное глобальное мошенничество, и узаконены, и поощряются массовые военные убийства. Ну а для разобщённых людей государственнической среды, эти законы почему-то являются святостью, которая навязана им силой государства. А вот за отдельные колоски с государственных нив, многие люди когда-то платили своей жизнью.
теги: общинность
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