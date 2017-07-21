Современная честность и справедливость, это в большей мере спекулятивные политические двойственные бизнес понятия, которые замаскированы под чувства доброты человеческой . А вот в быту текущей жизни, люди прекрасно ощущают двойственность этих понятий. Например, ни какая семья не поймёт своего главу семьи, который постоянно что-то делает в убыток своей семье, бескорыстно помогая чужим семьям. И эта же семья, не поймёт своего главу семьи, который откровенно и алчно грабит своих соседей, или делает личные долги, якобы исключительно для пользы своей семьи. В этих случаях, такие деяния не окупятся для семьи пользой в их жизни. Только совместное благополучие семьи, совместно с благополучием социума семей, смогут обеспечить общую для них справедливость и честность. А вот если действия главы семьи, будут подразумевать стабильный взаимный обмен помощью и услугами между семьями социума, тогда это честно и справедливо для всего социума, который принимает договорное участие в этой коллективной взаимопомощи, и это честно для семей. Это, должно происходить по строгим и заранее оговоренным правилам взаимопомощи, подразумевающим взаимную ответственность, и взаимную и всеобщую пользу для социума.

Предположим что в социуме, существует некий политический, высокопоставленный орган силы, дело людей которого, не просто жить самим, а помогать слабым людям социума, и делать из них сильных людей. А ведь это хорошее социальное дело, честное и справедливое дело, и для людей и для социума их жизни. Особенно если сильные помогают в убыток себе, а те кому помогают, станут сильными благодаря помощи, и будут в ответ помогать своим помощникам. Но такой честности и справедливости не может существовать, без договора ответственности по взаимной помощи. Тогда начинаем подозревать, что такой политический силовой социум честности и справедливости в общем жилом социуме, это обычный бизнес для получения прибыли сильными, по использованию слабых, как некий аргумент для использования других сильных людей своего социума. А это означает, что слабые так и останутся слабыми, но только во имя провозглашённой наивысшей политической честности и справедливости. А всю ту политическую помощь, которую они получат, они обязаны будут просто отработать как цирковые мартышки на цепочках в аттракционах. Оказывается, нет смысла и в бизнесе, и в жизни, делать бескорыстно из слабых людей сильных, без ожидания отдачи для социума от них. Получается, что существует неувязка, в двоякости социальных понятий реальной справедливости и честности человеческого социума.

Тогда давайте обратимся к природе. Если на некой территории леса, живёт популяция хищников и травоядных животных, которые служат им пищей. Тогда может ли существовать некая условная социальная справедливость и честность, между двумя этими видами животных? Да, такая справедливость и честность существует. Будет справедливо и честно, если хищники начнут догонять и поедать только больных и слабых в социуме травоядных, тем самым помогая социуму травоядных развиваться в жизни. А процесс здорового развития жизни популяции травоядных, даёт хищникам возможность стабильности жизни. То есть, такая социальная закономерность в жизни леса и саванны, степей и океанов, морей и рек, и человеческих социумов, везде одна. И она формулируется так: помощь в развитии слабых, должна давать отдачу от деятельности бывших слабых социуму, но только лишь для обеспечения баланса жизни сильных над слабыми, без избыточного развития хищников, способных уничтожать ту популяцию, которая даёт питание хищникам.

Давайте представим, что популяция хищников, вдруг получает некую дополнительную силу над использованием травоядных леса. Например, увеличилась сила, или скорость бега хищников. Или наоборот, уменьшилась сила, и скорость бега травоядных. Тогда популяция хищников, будет способна съедать большее количество травоядных, и она начнёт быстро развиваться за счёт падения популяции травоядных. Это прекрасная жизнь для хищников на короткое время, но это не честно и не справедливо социально. Тут, только лишь незначительный дисбаланс силы между популяциями, уничтожает обе популяции в их родном лесу, и отдаёт этот лес другим животным, которые способны обеспечить баланс жизни между другими популяциями других видов.

Гораздо чаще, такое происходит в социуме человеческих наций. Тут природа не способна регулировать баланс инстинктами. И когда популяция людей потребляющих богатство социума, развивается в социуме, а популяция людей создающих богатство социума, только слабеет и деградирует, это часто радует людей социума. Они громко и гордо заявляют, что они все богатые, и будут такими всегда. Но разум, не заставляет этих людей подумать, за счёт какой популяции они становятся богатыми. Возможно, что они уже сожрали, или разогнали из социума всех тех, за счёт кого они стали богатыми. Ведь каждый получивший богатство, в разумном и прочном социуме, должен ощущать ответственность за развитие популяции людей кормящих богатых, и за строгость баланса между популяциями в своём социуме или в связанных жизнью социумах, если не хотят что бы эти социумы, рассыпались как дома в песочнице.



Ведь за счёт банковских спекуляций, механических роботов или индустриальных механизмов, социум людей здоровым не станет. Каждый живой социум, должен иметь здоровый метаболизм, или обмен веществ, или обмен услугами другими словами. Иначе социум, от распада ничего не удерживает. И если популяция потребителей богатства увеличивается, то популяция создающих богатство, должна многократно увеличиваться количественно в социуме. Социумов, чистых потребителей богатства от социума не существует. Скатертей самобранок не существует в природе. Чистого потребления не существует даже в природе, всё нужно добывать. Те кто способны только брать от своего социума, не способны отдавать взятое на общие нужды и на потребности развития своего социума. Эти люди, всегда только отторгают друг друга, и провоцируют социальные взрывы. Если в социуме нет созидателей, тогда нет социума, нет нации, и нет страны. Тут нечего защищать, и некем защищать. Любая нация, это только социум обмена веществ и услуг, и защищать нужно социум только лишь от дисбаланса потребления и созидания в нём, а не вещи или деньги людей. Там где в жизни социума заканчиваются процессы обмена, начинается гангрена и реакция отторжения.