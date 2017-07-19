Сферы жизни и деятельности разделены

Современный мир людей, давно имеет разделённые между собой сферы, в которых люди живут, и в которых занимаются разными видами деятельности. Например, сфера жизни людей, это уже свободный выбор принципов жизни. Часто это семья, или это некий внебрачный договорной союз. Не редко это просто отдельные люди, которые на короткое время объединяются для удовлетворения природных потребностей. Современный человек, волен свободно менять свои принципы жизни. А вот сфера деятельности современных людей, уже часто не связана со сферой жизни напрямую. И тут тоже царит свобода. Всё происходит по желанию или по контракту. Любите бизнес, занимаетесь бизнесом. Нравится служба или политика, и это доступно. Приобретайте навыки, конкурируйте с соперниками, и занимайтесь тем, чем получается.

Но сфера жизни людей и других организмов, отличается какими-то особыми правилами и закономерностями от сферы их деятельности. Сфера жизни любых организмов и их социума, всегда должна быть защищена способом мирного соседского сожительства или сосуществования. Ни чем другим её не защитить. Невозможно вырастить детей, постоянно конкурируя с окружающими по жизни соседями. Детей лучше воспитывать вместе. Поэтому, сосед с соседом, обязаны уживаться. Даже если они в других сферах, непримиримые враги или соперники. Например, если принципиальный прокурор законник и некий преступный деятель, живут рядом дверь в дверь, то их семьи обязаны уживаться между собой, а их дети возможно даже дружить. Но если прокурор и преступник, как соседи, перенесут свои правила конкурентной и враждебной деятельности в сферу своей жизни, тогда вся жизнь у них просто не сложится. Таково единое, строгое и природное, жизненное правило сожительства соседей. Там где живёшь, бизнесом и прочей деятельностью не занимайся, иначе жизнь превратится в ад. Особенно если воюешь там где живёшь. Тут добра для жизни не жди.

Поэтому, сфера деятельности организмов, всегда должна быть отдалённой от сферы его жизни. Сфера деятельности организмов, это не деятельность Санта Клаусов и Дедов Морозов. Это жестокая и тяжёлая добыча пищи, это жёсткая конкуренция и соперничество, это всегда завладение одними организмами, пространства деятельности, имущества, и прибыли других организмов. Кроме того, деятельность современного человека, это непрерывный процесс расширения своей деятельности за счёт других деятелей, и это процесс постоянного накопления и созидания прибыли. Не создавая прибыль, большей величины чем прибыль конкурента, получишь давление и поглощение своей деятельности более крупным субъектом. Создание прибыли в деятельности людей, совсем не ограничивается природными инстинктами.

Никто не будет отрицать, что по вине своего разума, человек уже больше чем на половину, не дитя природы. А его сферы деятельности, очень тесно переплелись с его сферами жизни и пространством жизни. Современные конкуренты и враги человека, это уже давно его близкие соседи, а друзья и партнёры, это часто очень далёкие от него люди по жизни. Так распорядились глобальные принципы деятельности, почти во всех сферах деятельности человека. Это и политика, и администрирование территорий, и это весь остальной индустриализированный бизнес, кроме малого. Крупный бизнес должен расти, сливаться, укрупняться и глобализироваться. Примерно как тесто на дрожжах. И этот процесс абсолютно нечем остановить, кроме как принудительным расчленением его ресурсов, прибыли, и продукции, и подчинения этих частей малым автономным территориям потребления.

Но для такого шага, двухслойные государственнические общества людей, ещё не созрели. Верхний слой общества, это глобальные корпорации политического и административного управления большими территориями, и плюс безграничные корпорации сфер глобального бизнеса. А нижний слой, это территориальный мелкий и средний бизнес, и жизненная сфера общества. Но именно глобализация в сферах деятельности, рождает кризисы. А кризисы, убивают традиционную мирную прибыль корпораций, в сферах общественного потребления. Как могут вернуть прибыль глобальные корпорации в моменты кризиса, когда их привычная деятельность идёт на спад? Тут нужно только перепрофилировать деятельность, и вложить прибыль в более надёжную сферу производства. Но в момент кризиса, это либо законное производство оружия, либо это незаконные сферы создания наркотических зависимостей у людей, и прочих зависимостей. Бизнес, основанный на войне, рискованное дело. Но он прибыльней любого незаконного бизнеса. Поэтому, он приватизирован государственными сферами. Даже война с незаконным бизнесом, это тоже весьма выгодное дело. Поэтому государства, создают законодательно незаконные сферы бизнеса, а затем борются с ними или крышуют их.

Конечно же, война приносит баснословную прибыль людям глобальных корпораций. Но в выгодах от глобальных военных прибылей, всё же существует некие пределы. Однажды, в войне наступает такой момент, когда главные получатели выгод от войны, не могут обеспечить безопасность своей собственной жизненной сферы. В одном из старых французских фильмов был сюжет, когда два императора, пили чай и играли в шахматы на высотке рядом с долиной, где их воины вели баталии друг с другом, стреляли, наступали и отступали. Только в современной военной обстановке глобальной войны, уже не существует безопасных условий для жизненной сферы самих высокопоставленных глобалистов, от глобальной военной опасности. Поэтому войны и ведутся малые и локальные, и с максимальной осторожностью. Только не существует таких максимальных мер предосторожности, когда можно конкурентно и либерально, ради роста корпоративной прибыли, разжигать локальные военные костры в сухом лесу. Особенно если лес один, а жизненные сферы всех, находятся только в нем одном. Поэтому, когда война становится всеобщей угрозой, и повисает над входом в сферу жизни самих людей глобалистов, тогда пыл получения глобальной прибыли остужается, и рост дрожжевого теста прибыли присаживается на какое-то время.

Так живёт современный цивилизованный мир, и тут ничего не прибавить и не убавить, пока какой-либо из незначительных локальных военных костров, не превратится в охватывающий всё пространство пожар. И это, только вопрос времени, ведь игру с огнём ведут не только глобалисты. Своими играми, они провоцируют и поощряют громадное множество абсолютно не управляемых радикальных субъектов. А всеобщему пожару всё равно, из какой ему искры возгораться. «Право на насилие, есть только у сильных», это абсолютно ложный постулат опровергнутый жизнью. Рано или поздно, история научит обожжённых людей, жертвовать и бизнесом и прибылью ради единственно важной для людей, жизненной сферы. И научит охранять эту сферу, больше чем прибыль. А для того, чтобы современным людям, хотя бы начать, и сделать хоть какую-то попытку избежать всеобщего пожара, нужны миллиарды сигналов SОS! А вот для того что бы проскочила искра и всё вокруг сгорело, нужны всего несколько восклицаний, призывающих ненавидеть и побеждать врагов.