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Начинка бургера: власть над обществом
17.07.2017 13:21
Люди, которые долго живут, помнят и пережили многое в своей жизни. Только жаль, что они редко говорят и осмысливают пережитое ими. Например, они пережили времена трагических перемен, когда их страна в растерянности заливалась горькими слезами, провожая в последний путь своих жестоких, но горячо любимых ими вождей. Эти люди, так же пережили времена, когда властью являлась только «партия» а не правительство и президент. И когда «партия» была как бы народом, а народ, был как бы партией. Это были удивительные времена, когда народ, любя самого себя, управлял самим собой, и давал самому себе и еду и зрелища. «Народ и партия едины», такие лозунги, были начертаны повсюду гигантскими буквами. Люди твёрдо знали, что народ и власть, это такая выпечка без начинки, замешанная только на любви и доверии.
Но современные нации, это уже совсем другие люди. Они хорошо ощущают разницу между властью и нацией. И они уже научились требовать от власти и еды и зрелищ. Им уже не докажешь что власть и нация, это одно и тоже тесто, которое замешанное на любви и доверии. Эти люди знают, что власть и нация, это верхняя и нижняя дольки одного громадного бигбургера, между которыми должна находиться некая вкусная начинка из любви и доверия. Именно по этому, нация постоянно ходит на выборы власти, пытаясь создать своими руками, наиболее вкусный социальный бутерброд.
Именно много обильной любви и доверия, должны лежать в основе начинки между властью и обществом. Ведь обилие любви между властью и обществом, будет дарить заботу и пищу обеим половинкам. А доверие между ними, освобождает общество от нудных и повседневных хлопот о заботе и пище связанных с самим собой. Как это прекрасно, жить такими наивными желаниями! Ведь для того что бы получить желаемое, людям достаточно изредка ходить на выборы, и делать выбор, именно того, что обществу нравится более всего. Но выбрав на выборах, общество, отведав желаемое, часто огорчается, кривя ротик. Как так?! Ведь сами выбирали для себя, и почему-то выбрали начинку самую не вкусную из всего?
Неужели, обильная любовь и доверие, это вовсе не то, что вкусно как начинка между народом и его избранной властью? Неужели, между любовью и доверием, есть незамеченная людьми прослойка чего-то очень горького, но незаметного, которое портит весь вкус бутерброда?
Оказывается что да. Ведь между любовью и доверием, не существует прямой связи. Можно очень крепко любить и не любить кого либо, и при этом очень сильно не доверять ему же. Или можно очень сильно доверять и любимым, и совсем даже нелюбимым. Именно на пике великой любви, очень часто возникает великая ревность, предательство, и измены. А крепкое доверие, часто возникает там, где вообще нет любви, и ни какого другого чувства. Особенно если нет чувства страха, доверие тут как тут, и оно растёт как на дрожжах.
Оказывается, что не существует прямой зависимости между двумя родственными и положительными чувствами, такими как любовь и доверие. Но между любовью и страхом, есть прямая зависимость, все это знают. И между доверием и страхом, существует прямая зависимость. Чем больше любви, тем больше бывает страха за любимых, а так же страх между сильным и слабым возлюбленным. А вот чем больше доверия, тем больше возникает страх у доверителей. Получается, что любовь и доверие легко связать между собой слоем страха. Без страха, взаимной любви сильного и слабого, включая сюда доверие, не складывается. Тут идёт речь о начинке общественного бигбургера, сильной и слабой любящих друг друга половинок. Именно поэтому в социумах любви, между двумя половинками бургера, обязательно нужен страх, который и создаёт между любящей сильной и доброй властью и любящим добрым и слабым обществом некое доверие на страхе. Любить сильного, это крепкий природный инстинкт, где любовь всегда перемешана со страхом. Страх любви сильной и слабой половинок общества, создаётся страхом перед законами власти, перед правосудием власти, и перед силовыми органами власти. И именно страх, заставляет людей доверять и преклоняться перед любимой ими властью, и её символам.
А каким же тогда может быть бигбургер, без любви? Это когда верхняя и нижняя половинки общества, не любят друг друга, не восхищаются друг другом, не преклоняются перед святыми символами, но они максимально доверяют друг другу без страха. Это когда они договариваются друг с другом о выполнении ими определённых функций, которые делают этот бургер, съедобным для всех. Это отсутствие страха, у общества перед властью, и отсутствие страха у власти перед обществом. Это когда общество имеет внутри своих малых социумов, свои общественные законы, право, и даже силовые общественные органы, которые направленны не только на защиту социумов изнутри, но и на защиту социума от силы и законов центра власти. Такая нейтрализация страха равновесием, создаёт доверие без страха между не симпатизирующими друг другу половинками социума. И на чистом доверии, жить обществу гораздо надежнее, чем на любви со страхом и доверием.
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