Оптимистическая трагедия свобод и забот

Жизнь социальных организмов, это поступательное движение каждой жизни, в потоке других жизней социума. В этом потоке каждая из плывущих жизней, цепляется за другие жизни, для оказания поддержки себе, а все другие жизни цепляются за ту, которая тоже ищет поддержку себе. Таков принцип жизни всех социальных организмов. Одни из них плывут быстро, другие медленно, и все пытаются отцепить от себя тех, кто их замедляет, и прицепиться к тем, кто ускоряет своё движение. Таким образом, в потоке социума возникают новые жизни, они плывут и набирают скорость и силу, затем устают, слабеют, и постепенно исчезают в потоке других жизней. Точно таким же образом, рождаются, живут и выживают сами социумы, в иерархических потоках социумов. В потоках социумов, они тоже цепляются за более сильные и подвижные социумы, и пытаются освободиться от тех, кто тормозит их жизнь в потоке.

Все люди нашей планеты, начиная с первого человека, всегда нуждались, и всегда будут нуждаться в поддержке своего социума, в котором они начали жить, и в котором живут. И они всегда подчинялись, и всегда будут подчиняться центру своего жилого социума, как бы он политически не назывался. Правда недавно, появилась разновидность блуждающих людей по жизни, от социума к социуму, но это не меняет общую закономерность зависимостей человека и социума. Главное, что нужно каждому человеку от социума, это поддержка своей жизни, или другими словами забота.



Второе важнейшее желание людей, плывущих в потоке жизней социума, это свобода человека получившего поддержку от людей социума, от обязанностей и зависимостей от своего социума. Таков общий идеал и принцип жизни. Оказывается жизнь, это только полное противоречие, двух основных желаний субъекта. Баланс двух этих явлений, поддержка и свобода, это и есть главный принцип потока жизни. Без любого из этих элементов социальной жизни нет.

Каждое животное, живущее и рождённое в зоопарке или на хозяйской ферме, должно мечтать о свободе и стремиться к свободе. Так же как не свободный современный человек, живущий в тесном потоке не свободных социумов, всегда мечтает о своей не осуществимой свободе от социума. Даже слушая музыку или песни со словами свобода, у людей рождённых не свободными, увлажняются глаза, а к горлу подкатывает и застревает комок чувств. Забота, свобода, демократия, и либеральная деятельность, это современные социальные идеалы, которые пока являются только фантастической мечтой в их осознанной, но не признанной людьми противоречивости. Ведь полная свобода, это социальный вакуум, в котором поток жизни не возможен. А полная поддержка и забота, это полная социальная застойная зависимость в иерархиях социумов. И так и так, поток жизни не способен быть здоровым и полноценным. Но природа решила эту задачу сама. Природный жилой социум, где существует некий баланс свобод и заботливой поддержки, это только малые жилые социумы.

Почему именно малые жилые социумы, это сбалансированный принцип свобод или заботы и поддержки? Никто не видел наяву, стаю или стадо животных, постоянно живущую миллионами голов. Но почему? Ведь разумные люди так живут. У людей всего один иерарх на многие миллионы живущих людей, и это есть современный образ жизни. Да, люди живут так, только баланса свобод и забот в такой жизни нет, никогда не было, и никогда не будет. Даже если такой социум по усреднённой статистике очень благополучен в среде других социумов, он чрезвычайно взрывоопасен внутренне. Революции низов, перевороты во властных слоях, бунты плебеев и рабов, всё это повседневность социальной жизни таких громадных социумов глобального правления.

Малые жилые социумы, всего в несколько сотен семей, всегда способны организовать баланс жизни без усилий, и без внешнего вмешательства, где степень свобод всех, уравновешивается социальной ответственностью каждого перед социумом. Например, это вождь малого племени, плюс орган старейшин от семей, и плюс сами семьи, всегда способны решить любые социальные проблемы малого независимого социума логическим совещательным принципом. Жизнь и дела малой общины, легко уравновешивается компромисом всех, без применения внутренней силы и жестокости наказаний. Такой принцип, это принцип круговой поруки, в слоёных иерархиях малых социумов. В таких социумах, каждый слой иерархии людей, способен осознать и оценить общую уравновешенную пользу между свободами и поддержкой каждой семьи, и социума в целом. Но как только появились достаточно большие социумы управляемые напрямую сверху, появилось насилие, и силовое напряжение внутри них. Оказалось, что вовсе не в интересах императоров, государей и государств, балансировать принцип свобод и забот в социуме империи, да и глупо всё это. Никто и никогда и не пытался это делать. Ни один социум в миллионы особей, не способен осуществить баланс свобод и забот такого социума. Вот и появился обманчивый принцип выборности лидеров имперского социума. В древние времена существовали рынки продажи рабов. Но рынки продажи или избрания хозяев рабами, ни в одном сне древние люди не видели. Демократическое улаживание своих хозяйских дел богатыми сенаторами в сенате голосованием (иногда не без кинжалов), было названо демократией, которая и до сегодняшнего времени такова. Но места в сенате не принадлежат выдвинутым представителям от малых социумов, а только людям способным купить эти места.

И те люди, которые думают, что современный выборный принцип, это панацея в балансировании принципов забот и свобод, в их социумах миллионниках, радикально заблуждаются. А те, кто декларируют такие принципы, радикально лгут в пользу своей политической прибыли. Очень жалко, что избирательный оптимизм людей, всегда достаточно велик благодаря пропаганде. В этом и заключается оптимистическая трагедия заблудших масс людей. А природные принципы верховенства представительства малых свободных жилых социумов, объявлены коммунистически преступными, и на веки преданы политической анафеме алчными и хищными либералами, и политическими бизнесменами.