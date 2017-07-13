|
|
|
Автор
Архив автора
Кнопки
|
Оптимистическая трагедия свобод и забот
13.07.2017 14:23
Жизнь социальных организмов, это поступательное движение каждой жизни, в потоке других жизней социума. В этом потоке каждая из плывущих жизней, цепляется за другие жизни, для оказания поддержки себе, а все другие жизни цепляются за ту, которая тоже ищет поддержку себе. Таков принцип жизни всех социальных организмов. Одни из них плывут быстро, другие медленно, и все пытаются отцепить от себя тех, кто их замедляет, и прицепиться к тем, кто ускоряет своё движение. Таким образом, в потоке социума возникают новые жизни, они плывут и набирают скорость и силу, затем устают, слабеют, и постепенно исчезают в потоке других жизней. Точно таким же образом, рождаются, живут и выживают сами социумы, в иерархических потоках социумов. В потоках социумов, они тоже цепляются за более сильные и подвижные социумы, и пытаются освободиться от тех, кто тормозит их жизнь в потоке.
Все люди нашей планеты, начиная с
первого человека, всегда нуждались, и всегда будут нуждаться в поддержке
своего социума, в котором они начали жить, и в котором живут. И они всегда
подчинялись, и всегда будут подчиняться центру своего жилого социума,
как бы он политически не назывался. Правда недавно, появилась разновидность
блуждающих людей по жизни, от социума к социуму, но это не меняет общую
закономерность зависимостей человека и социума. Главное, что нужно
каждому человеку от социума, это поддержка своей жизни, или другими
словами забота.
Второе важнейшее желание людей, плывущих в потоке жизней социума, это свобода человека получившего поддержку от людей социума, от обязанностей и зависимостей от своего социума. Таков общий идеал и принцип жизни. Оказывается жизнь, это только полное противоречие, двух основных желаний субъекта. Баланс двух этих явлений, поддержка и свобода, это и есть главный принцип потока жизни. Без любого из этих элементов социальной жизни нет.
Каждое животное, живущее и рождённое в зоопарке или на хозяйской ферме, должно мечтать о свободе и стремиться к свободе. Так же как не свободный современный человек, живущий в тесном потоке не свободных социумов, всегда мечтает о своей не осуществимой свободе от социума. Даже слушая музыку или песни со словами свобода, у людей рождённых не свободными, увлажняются глаза, а к горлу подкатывает и застревает комок чувств. Забота, свобода, демократия, и либеральная деятельность, это современные социальные идеалы, которые пока являются только фантастической мечтой в их осознанной, но не признанной людьми противоречивости. Ведь полная свобода, это социальный вакуум, в котором поток жизни не возможен. А полная поддержка и забота, это полная социальная застойная зависимость в иерархиях социумов. И так и так, поток жизни не способен быть здоровым и полноценным. Но природа решила эту задачу сама. Природный жилой социум, где существует некий баланс свобод и заботливой поддержки, это только малые жилые социумы.
Почему именно малые жилые социумы, это сбалансированный принцип свобод или заботы и поддержки? Никто не видел наяву, стаю или стадо животных, постоянно живущую миллионами голов. Но почему? Ведь разумные люди так живут. У людей всего один иерарх на многие миллионы живущих людей, и это есть современный образ жизни. Да, люди живут так, только баланса свобод и забот в такой жизни нет, никогда не было, и никогда не будет. Даже если такой социум по усреднённой статистике очень благополучен в среде других социумов, он чрезвычайно взрывоопасен внутренне. Революции низов, перевороты во властных слоях, бунты плебеев и рабов, всё это повседневность социальной жизни таких громадных социумов глобального правления.
Малые жилые социумы, всего в несколько сотен семей, всегда способны организовать баланс жизни без усилий, и без внешнего вмешательства, где степень свобод всех, уравновешивается социальной ответственностью каждого перед социумом. Например, это вождь малого племени, плюс орган старейшин от семей, и плюс сами семьи, всегда способны решить любые социальные проблемы малого независимого социума логическим совещательным принципом. Жизнь и дела малой общины, легко уравновешивается компромисом всех, без применения внутренней силы и жестокости наказаний. Такой принцип, это принцип круговой поруки, в слоёных иерархиях малых социумов. В таких социумах, каждый слой иерархии людей, способен осознать и оценить общую уравновешенную пользу между свободами и поддержкой каждой семьи, и социума в целом. Но как только появились достаточно большие социумы управляемые напрямую сверху, появилось насилие, и силовое напряжение внутри них. Оказалось, что вовсе не в интересах императоров, государей и государств, балансировать принцип свобод и забот в социуме империи, да и глупо всё это. Никто и никогда и не пытался это делать. Ни один социум в миллионы особей, не способен осуществить баланс свобод и забот такого социума. Вот и появился обманчивый принцип выборности лидеров имперского социума. В древние времена существовали рынки продажи рабов. Но рынки продажи или избрания хозяев рабами, ни в одном сне древние люди не видели. Демократическое улаживание своих хозяйских дел богатыми сенаторами в сенате голосованием (иногда не без кинжалов), было названо демократией, которая и до сегодняшнего времени такова. Но места в сенате не принадлежат выдвинутым представителям от малых социумов, а только людям способным купить эти места.
И те люди, которые думают, что современный выборный принцип, это панацея в балансировании принципов забот и свобод, в их социумах миллионниках, радикально заблуждаются. А те, кто декларируют такие принципы, радикально лгут в пользу своей политической прибыли. Очень жалко, что избирательный оптимизм людей, всегда достаточно велик благодаря пропаганде. В этом и заключается оптимистическая трагедия заблудших масс людей. А природные принципы верховенства представительства малых свободных жилых социумов, объявлены коммунистически преступными, и на веки преданы политической анафеме алчными и хищными либералами, и политическими бизнесменами.
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR Адвокат Адвокат Морозов адвокатура азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ввп Верховна Рада Верховная Рада вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман гфс демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы ДТП евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь ЖКГ жкх закон законодательство законопроект зарплата Земля инвестиции инвестиции в экономику Интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна кабмин кадры карьера Киев київ китай Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис крим Крым культура курс Луценко люстрация люстрація майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина налоговые споры налоговый кодекс народ НАТО наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Одесса Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки податкові спори политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины прокуратура психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика судова реформа судовий захист США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко ТКАЧУК трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина украина будущее україна Укрпочта УКРПОШТА управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции Экспорт энергетика юрист ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.