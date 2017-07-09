В потоках времени

Динамический мир всего, что нас окружает, иерархичен. Динамика любого центростремительного объекта иерархии, это всего лишь некая гравитационная воронка, которая образована потоком среды гравитационной сферы принадлежащей воронке более высокого порядка иерархичности, в которой она возникает. Ни чем другим, невозможно объяснить гравитационные явления в природе. Потоки воды на поверхности планеты, это достаточно связная среда, поэтому воронки в ней возникают редко, и только при большой мощности потоков. И эти воронки, не имеют безграничного пространственного развития в потоках водной среды. В стоячей воде, воронки вообще не возникают. А в разряжённых газовых потоках сфер планет и светил, воронки их сфер, имеют уже гигантские размеры сталкивающихся, размножающихся, и поглощающих друг друга множества вихревых явлений. Таков мир.

Закономерности динамики жизни гравитационных объектов и субъектов, заключаются в том, что субъекты и объекты гравитации определённой среды, способны жить только в достаточно активных потоках внешней динамической среды. При этом, активность потоков среды, должна быть вполне достаточной для возникновения жизни общих объектов и субъектов. Например, не может стая ворон, или стадо, или стая животных, жить общей стаей как единым субъектом, когда она по каким-то причинам не имеет активности динамики внешней среды, питающей энергией эти субъекты. Всё просто, если нет лесов богатых на пищу, нет больших стай волков. Если нет просторов саванны наполненной питательными продуктами, нет иерархической фауны наполняющей эти просторы.

В обществах людей, глобальные субъекты бизнеса, политики, и администрирования, получают питание от активности человеческой среды. Так уж повелось в человеческом мире. Финансовая, индустриальная, политическая, и административная глобальность субъектов, образовалась за счёт активности в иерархиях потоков человеческой среды обитания этих субъектов.

Не могли возникнуть государства, из неких кочевых вооружённых грабящих субъектов, если бы, не существовало, активной динамики жизни человеческой среды, которая питала бы их своей деятельностью. Так и возникли современные глобальные финансовые, промышленные, административные, и политические воронки каннибализма, на почве искусственной разрозненности активной человеческой среды обитания. Несвязность активной человеческой среды на нижайшем уровне иерархий, позволила образоваться подвижкам глобальных субъектных явлений в ней. Где одни глобальные воронки, образовываясь из других глобальных воронок, пожирают и поглощают третьи глобальные воронки. Недостаточная вязкость общественной питательной среды, им это позволяет. Но как можно оценит динамику активности человеческой среды в глобальном мире?

В результате повышения глобальности ограбления среды, творческая активность человеческой среды постоянно падает. Тогда глобальные воронки-субъекты, в преддверии гибели, искусственно подогревают воинственную агрессивную активность человеческой среды, которая начинает поддерживать на плаву явления этих глобальных воронок. Возникают глобальные вихри враждебные, всеобщей военной деструкции в потоках человеческой среды. Две мировые предшествующие глобальные войны, это не последние. При этом в последней мировой войне, более целыми остались те субъекты, где потоки в сферах их динамики были наиболее творческими для их жизни, и более миролюбивыми. Эти страны только нажились на всеобщей войне, накопили силу и разбогатели, создавая оружие и прочую атрибутику, включая финансовую поддержку воюющих. Только будущая современная мировая война, будет отличаться от двух предыдущих. Но то, что она приближается, это уже безусловные и очевидные факты роста военной активности в потоках человеческой среды.



Как бы это странным это не казалось, для нашего человеческого принципа пространственного статического мышления, но само время, это вовсе не отдельная шкала измерения для динамики субъектов. Время, это тоже динамическая среда жизни субъектов, в которой рождаются, вырастают и растворяются динамические субъекты-воронки жизни, как некие вихревые столпы, воцаряющиеся посреди бурного потока времени. И потоки времени, постоянно рождают эти столпы, смывают другие столпы, и растворяют погибшие, давая почву новым. И этим самым, потоки времени, только подтверждают бессмысленность любого рождения, любой борьбы и любой смерти. И это тоже закон динамики мироздания. Глупо говорить, что человек рождён для борьбы или бизнеса. Рано или поздно, постоянство человеческой борьбы или бизнеса, тормозит и останавливает потоки времени для рождения и жизни людей. И если динамика потоков времени будет не достаточной для рождения людей, они не будут рождаться. Время должно течь рождая новое и смывая старое. Люди рождаются только лишь для приспособления и выживания в среде рождения, в постоянно активной и творческой среде, таких же как и они сами. Но вовсе, не в сотворённой ими же, послевоенной стоячей среды глобальной пустыни.