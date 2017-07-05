Великая живопись и розовый хлеб

Однажды, когда пришло время, и межпланетные корабли с людьми-инопланетянами, зачастили на нашу родную матушку Землю. С тех пор, люди-земляне как бы объединились в единую нацию, и неимоверно стали гордиться тем, что они именно земляне, и что они горды всеми теми земными достижениями, которых они достигли.

Первое дело, которое предприняли люди земляне, в связи с массовым прилётом инопланетян, это экскурсии, для демонстрации шедевров земного искусства. Они с гордостью демонстрировали инопланетянам эти шедевры, которые являлись творением великих мастеров земного искусства. И конечно же, инопланетяне с большим оживлением, весельем и радостью на лицах, рассматривали великие шедевры творчества землян, и тщательно, пытались сравнивать их с обычными произведениями земного искусства. И только перед самым отлётом на родную планету, каждый инопланетянин, без объяснений, и с грустным опечаленным лицом, просил землян, дать ему с собой на память, небольшой кусочек земного белого хлеба. И этому факту, люди-земляне, умилялись в своей великой гордости более всего остального.

И вот однажды, один из любопытных землян, не выдержал и спросил одного инопланетянина о том, почему они так радостно и весело рассматривают все земные шедевры земного искусства и творчества. И почему они с такой великой грустью, просят взять на память кусочки земного белого хлеба, перед тем как покидают нашу планету. Тут инопланетянин, с великим отсутствием желания беседовать задал встречный вопрос: «Скажите, а стоит ли для вас открытие некой истины, величайших разочарований вас во всём том, чем вы раньше гордились и считали великим?». Тогда землянин ответил: «Конечно же, стоит! Истина дарит нам радость познаний, и она стоит более всего, что существует на свете! Мы живём на планете Земля, только ради радости познания истины, и именно открытие истины, это главный предмет нашей гордости. Даже если вся остальная наша гордость, по сравнению с истиной незначительна».

Тогда инопланетянин произнёс следующее: «Раньше мы тоже примерно так думали, до посещения вашей планеты, а теперь сильно сомневаемся в этом. Оказалось что истина, приносит только разочарования, а то чем мы всегда гордимся и радуемся, на самом деле, является великим заблуждением. Ладно, только всё что я вам сейчас расскажу, должно навсегда остаться между нами, иначе все наши визиты на вашу планету, окажутся весьма не дружественными, и будут вредить и вам и нам. Вы согласны?». – «Конечно согласен!». – Ответил землянин. - «Тогда слушайте меня внимательно. Мы прилетаем сюда к вам на Землю, вовсе не для того что бы любоваться предметами вашего земного творчества. Мы это делаем только для того, что бы получить для себя поучительный жизненный урок. Ведь это то, что земляне ещё пока не понимают до тех пор, пока не посетят нашу планету, и пока они не увидят то, чем мы живём в обыденной жизни, и то, что мы раньше ценили превыше всего, и чем мы все инопланетяне гордились, и обожествляли до последнего времени. Ведь прилетая на Землю, мы полностью теряем предмет своей великой гордости, и одновременно обретаем урок мудрости в познании истины. Именно поэтому, нам весело, когда мы рассматриваем шедевры вашего земного искусства. Ведь то, что вы на планете земля, считаете великими шедеврами земного искусства и предметами великой гордости, у нас на планете, это обыденные повседневные вещи. Все эти украшения, из драгоценных камней и металлов, одежда и великолепная архитектура, это обычное ремесло для всех и каждого из нас. И все эти великие земные картины великих земных художников, способен написать и повторить во всех деталях, каждый ребёнок инопланетянин. Поэтому, всё ваше великое, и все ваши шедевры искусства, мы не способны отличить от обыкновенного вашего творчества. Разве, что по подписи человека на картине, которого вы обожествляете, и называете великим. И конечно же, продажная цена таких великих для вас полотен, для нас это только не чистый бизнес, и это великое заблуждение гордящихся людей. У нас всё это могут делать все, поэтому нам и смешно. И мы не объясняем это землянам, только из не желания их расстроить или даже обозлить по отношению к нам.

А вот почему мы сильно расстраиваемся, когда берём с собой на память кусочки земного белого хлеба, это важно для прозрения нас самих. Всё дело в том, что на нашей планете, предметом великой гордости и преклонения исключительно для всех инопланетян, ранее до полётов на землю, являлся всего лишь один единственный предмет, оставшийся нам от наших далёких предков. Это необычный кусок хлеба небесно розового цвета, который считался волшебной трапезой для наших предков. Для нас цвет любого неба, это только розовый цвет. Однажды, на нашей планете жил человек, который был способен выпекать хлеб такого небесного цвета по обычному рецепту белого хлеба. Важно, что никто другой не был способен это сделать при его жизни и после смерти. Тут не было никакого фокуса, каждый, кто рождается на нашей планете, в первую очередь обучается искусству выращивания и выпечки хлеба, в надежде на то, что чудо повторится, и розовый хлеб опять появится на нашей планете, и вновь рождённый великий человек бог, опять станет предметом нашего преклонения перед ним. Но чуда не произошло до тех пор, пока мы не стали разочарованно посещать вашу планету Земля.

О боже, оказалось, что тут все люди боги, и все они способны выпекать розовый хлеб. Но позже, мы поняли простую тайну нашего божества, и наших заблуждений. Оказывается, что это только для нас хлеб розовый, а для обычных земных людей, это обычный земной белый хлеб такой же как у нас, выпекаемый для обычной еды обычными земными людьми по обычному рецепту. Мы поняли, что любой человек земли, попади он на нашу планету, будет выпекать хлеб розового цвета. Вся тайна секрета в том, что это действует некое генетическое отличие в ощущениях. И всё что люди земли пекут для себя как белый хлеб, нами воспринимается как розовый. Оказывается, что прикосновение любого земного человека к обычному тесту, только меняет его пигментацию окраски в наших глазах. Оказывается, что тот обычный человек, которого наши далёкие предки нашей планеты называли богом, был обычным для нас человеком, случайно одарённым необычным геном похожим на земной человеческий. Это редчайший случайный процесс мутации, который может повториться только один раз в миллионы лет на нашей планете, а у вас этот ген у каждого. Так получилось, что его прикосновение к обычному тесту, делало обычный белый хлеб в наших глазах розовым. Для землян, понимание этого, было бы смешно, но для нас это трагедия.

От такого понимания, мы расстраивались неимоверно. Но благодаря этому, мы обрели важную горькую истину в обожествлении нами предметов и людей. Обретение истины, всегда расстраивает и угнетает людей. Она развенчивает его божественные фантазии, которые закономерно возникают для того что бы заполнять пробелы мозга. Динамика мозга, и любая другая динамика не может быть пустой, или нулевой, то есть не изменчивой. Именно поэтому, любой мозг рождается и заполняется фантазиями с раннего детства. А только потом, каждая фантазия, заменяется на горькое прозрение в истине. Но далеко не все фантазии заменяются. Фантазии, всегда сопровождают живых людей и во снах и наяву. Инопланетяне, тут не исключение. Для нас, кусочки земного белого хлеба и сейчас розовые, но они уже далеко не чудо и не святые. И только по этой причине, мы расстраиваемся, и молча берём себе их на память.

Возможно, что полёты землян к нам, и открытие ими истины, и возможно потеря предметов вашей гордости, изменили бы вашу земную жизнь радикально после того как вы посетите нашу планету. Но мы вас боимся, и не желаем вашего присутствия на нашей планете. Ведь вы гордитесь, и боготворите далеко не только творчество, но и более чем ужасные вещи, что дико для нас и недопустимо. Вы называете великими, ужасные опустошительные войны, ужасных жестоких людей полководцев и императоров, ужасные армии вооружённые ужасным оружием. А героями, вы называете обычных людей, которые повседневно и равнодушно, с гордостью убивают себе подобных.

Уж лучше тогда вы будьте в гордости своего величия и в неведении, у себя на земле, чем познавая истину и прилетая к нам.