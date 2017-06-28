Святость конституции

Можно ли считать обычный уличный светофор, атрибутом святости людей с полным доверием к нему? Думаю что абсолютного доверия к светофору, не может быть у людей пользующихся уличной сетью для своих передвижений. Но близкая к абсолютной величине степень доверия светофору, вполне возможна и оправдана. Какая-то минимальная доля одного процента недоверия, всё-таки, должна возникать у водителей и пешеходов, которая связанна с неожиданными неисправностями в схемах светофорного регулирования. Это на тот редчайший случай, когда может возникнуть совпадение некого разрешающего сигнала в обоих направлениях.

Ну а что касается святости конституции стран, как основного святого закона и всеобщего доверия к ней, тут доля доверия, в регулировании конституцией процессов жизни людей в обществах, должна быть гораздо меньше чем к светофору. Всё дело в том, что при принятии норм конституции страны, всегда пересекаются противоположные интересы групп влиятельных людей, которые и принимают эту конституцию, якобы для своего народа. Сравнение конституции со светофором это не кощунство автора. И то и другое, должно регулировать деятельность субъектов. Только принцип светофоров на планете один, он каждый день спасает жизни миллиардов людей. И миллионы миллионов светофоров, достаточно успешно регулируют трафик движения. А вот конституционные принципы регулирования в обществах, при помощи принципа благополучия, почему-то очень часто не оправдывают себя, и не работают так надёжно как светофоры.



Если обычный уличный светофор предназначен служить исключительно для безопасности движения на перекрёстке, и исключительно во спасение жизни людей, тогда такой принцип регулирования движения почти полностью свят и незыблем. И такой принцип, может остаться даже в веках и тысячелетиях святым. Но вот современные конституции любой страны, такой святостью уже не могут похвалиться. Жизнь современных обществ бизнеса, не регулируется принципом во спасение. Ведь светофор, ограничивает или разрешает деятельность, исключительно во спасение, а конституционные нормы, регулируют деятельность людей во благо или на пользу, в целях получения некой общественной прибыли, и в целях помощи людям, за счёт отчисленной в бюджет прибыли. Это отчисления для тех людей, которые не получают прибыль при их деятельности. Примерно так, в современных конституциях трактуется всеобщее благо народа. Но и благо, и прибыль и польза, не бывает всеобщим и всенародным. Прибыль и польза, это то, что прибывает в одно место, и убывает из другого места.

Поэтому, с конституциями нужно разбираться досконально, и доказывать именно общественную спасительную функцию каждой конституционной нормы для общества, направленной исключительно на спасение всех и каждого из людей в обществе, в процессе конституционного регулирования общественного трафика. Например, получение некой общественной социальной прибыли в бюджет государства, для осуществления аппаратом государства помощи людям, это делается не во спасение народа. Это объясняется просто. В общем социальном случае, прибыль не спасает. Конечно же, работники службы спасения и работники медицины, спасают конкретных людей, в конкретных ситуациях от смерти. Но в общем социальном случае, медицина и фармацевтика, как мощные корпоративные отрасли, пусть даже не монопольные, имеют собственную основную цель в получении прибыли. А источником получения прибыли, является социум, которому, за счёт отчислений от прибыли оказывается помощь. Получается, что понятие помощь, это вовсе не во спасение людей, а во благо и на пользу бизнеса. Просто потому, что во спасение, это вытягивать пострадавшего из среды или беды, от которых он страдает. Бизнес-помощь клиентам от медицины и фармацевтики, подразумевает получение солидной прибыли от лечения. А солидная прибыль этих корпораций, подразумевает наличие множества людей страдающих от несчастных случаев, от среды или от их образа жизни. Очевидно, что прибыль от этих корпораций не во спасение. А так же, прибыль от корпоративной глобальной энергетики, от индустриальной металлургии, от индустриальной химической промышленности, от индустриального сельского хозяйства, от централизованной политической и административной деятельности, в случаях, когда воздух, почва и вода, а также правовая и социальная среда общества, становятся не пригодными для здорового образа жизни людей, разве такая прибыль наполняющая бюджеты, работает во спасение людей? Бесспорно, эта прибыль способна помогать конкретным людям в жизненных ситуациях, но она, ровно настолько же, или даже больше, способна и вредить обществу. Любое помогающее лекарство, имеет столько же вредных побочных явлений, уравновешивающих по воздействиям помощь, избавляющую от боли и страданий. Тогда и наполнение бюджета, и раздача денег за счёт прибыли индустриальных корпораций, и бюрократическая и полицейская помощь центра, не осуществляется во спасение общества.

Корпоративно монопольная, централизованная конституционная конструкция политики и администрирования в стране, не вытягивает за волосы и не спасает людей и общество, из вредной централизованной бюджетной коррупционной среды, из вредной бюджетной чиновничьей и полицейской среды, из вредной бюджетной общественной среды. И не даёт людям мелкую индивидуальную безналоговую нерегулируемую центром занятость. Не даёт использовать в малом бизнесе, свои собственные местные ресурсы автономно, и исключительно для обеспечения жизненных потребностей себя и окружающих. Зачем и кому должны платить налоги те, кто сам себя и своих соседей вытягивает за волосы во спасение?

Во спасение, это когда конституция вытягивает из централизованного монополизма политики, администрирования, и бизнеса, народные децентрализованные организации жизни самозанятых людей, и охраняет их от всех видов монополизма как оазисы чистой жизни, и даёт им право на автономный и свободный образ жизни и на право иерархического представительного общественного самоуправления.

Всё что гласит любая конституция, должно работать только во спасение людей в обществе и самого общества, тогда это и есть всеобщее благо. А если в обществе нет регулирования жизни спасением, а только помощь, поддержка, заем или подкуп, тогда такая конституция не всеобщего блага. Она не способна работать во спасение, а общество, не способно к саморегулированию процессов в нём.