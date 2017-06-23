Как-то душа одного человека, попавшая в рай, с необыкновенным любопытством наблюдала с небес, за происходящим внизу. Это там, где живут все обычные плотские создания, состоящие из обычных костей и обычной плоти. Тогда пролетающий мимо ангел небесный, спросил душу: «Что же там такого интересного происходит, в плотском мире, и на что ты взираешь с любопытством уже долгое время? Я тут на небесах живу тысячи лет, и ни разу не заметил внизу ничего интересного».

Тогда душа ответила: «Вон видишь, двое серых козлов дерутся, упершись рогами друг в друга. Один полностью серый, а другой с белыми пятнами на груди, и с тёмной полосой на спине. Они иногда расходятся, отдыхают, занимаются другими делами, а потом опять сходятся без видимых причин, и опять упираются рогами друг в друга, и роют землю копытами. Создаётся впечатление, что они рождены быть врагами, от начала и до конца их жизни».

«Понимаешь душа!». - Сказал ангел. – «Когда ты была там внизу, соединённая со своей плотью, ты многого не понимала и не видела из того, что можно понять и увидеть здесь на небесах. Среди всех видов плотских созданий, всегда существуют некие безнадёжные особи, которые мы ангелы, называем козлищами. В любом лесу, растут и поганки, и съедобные грибы. От козлищ, и происходят все земные неприятности у всех остальных земных жителей. Козлища, это и звери и люди, которым полностью претит мыслить, и которые всё делают только вопреки всякой логике жизни, и даже против инстинктов. Таким способом, жить гораздо проще, если бог не наделил особь, некими важными для жизни способностями. И такая упрощённая жизнь, создаёт проблемы и себе и другим соплеменникам. Поэтому, козлища, легко провоцируют и вовлекают в свой простой образ жизни, большие массы других простых созданий своего вида.

Вот к примеру, сейчас перед тобой два обычных козлища. И что ты думаешь они делают? Они ведь не просто бодаются или дерутся, они постоянно что-то друг другу доказывают. Один из них доказывает, что именно его великие предки, берут начало от величайшего из всех родов, рода горных коз. А другой козлище, утверждает, что его величайшие из всех предков, это некие степные козы, величие которых неоспоримо. Ну а какой смысл доказывать дракой друг другу то, что не имеет значение в жизни текущего момента? Пусть даже оба этих рода величайшие из всех, но то, что из них в итоге родились козлища, это полное развенчание любого величия предков. Разве итог величия предков, это только упрямые и дерущиеся без жизненного смысла козлища? А ведь они провоцируют всех остальных живущих по соседству соплеменников, на подобную и бессмысленную драку. Оказывается, что любое величие предков, может легко и навсегда исчезнуть только в одном поколении вида, когда некие особи которого, превратились в козлищ. Какой смысл драки в том, когда сосед дерётся с соседом, не имея веских критических причин, для своей текущей жизни?». С этими словами, ангел улетел.