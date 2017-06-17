Государизм, и ошибки Сороса и Поппера.

Политико-философский труд Карла Поппера «Открытое общество и его враги», это взывание к рыночному индустриальному либерализму в рамках демократического индустриального государственного устройства мира. Цитаты: «Ведь только демократические институты позволяют проводить реформы без применения насилия, а значит использовать разум в политике». «Неизбежность коллективистской экономической системы, влечет за собой необходимость применения тоталитарных форм организации общественной жизни». Карл Поппер, убеждённо утверждает, что борьба демократического устройства обществ с коллективистским историцизмом, это борьба индивидов за свободу, от коллективистского тоталитаризма. При этом, автор «Открытого общества», в фундаменте своих социально политических рассуждений, базируется на противоположностях в философии Платона и Сократа.

Карла Поппер, рождённый в бизнес-среде современного государизма, не смог окинуть отвлечённым от государственности взглядом, жизнь современных людей, которые своими корнями, берут начало от жизни их природной социальности, а вовсе не от государственной бизнес деятельной социальности людей. Вот почему, он так смело ратует за отказ от историцизма, в общественном развитии. Разум и бизнес, это деятельная материальная и идеологическая бизнес среда, в которой родились современные люди. И они смело отрицают и творчески пытаются перекроить природные принципы и инстинкты самих себя, на современный бизнес лад социальной деятельности, ставя индивидуальную деятельность свободного от жизненного коллективизма индивида-человека, над его природными жизненными социальными (коллективистскими) принципами.

Бизнесократия философского мышления Поппера, не учитывает даже то, что семейный принцип жизни людей, это природный коллективистский коммунальный принцип жизни, наряду с его общинным коммунальным принципом жизни. Никому из философствующих современников, не приходит в голову, что никакой бизнес-принцип развития, не способен стать социально более удобным и более приемлемым для жизни людей, чем принципы природного коммунального семейного и мелкого общинного социализма, или даже коммунизма. Карл Поппер, считает, что процесс конкурентного бизнес развития, для человека важнее процесса жизни. Он даже не разделяет то, что жизнь людей это одно, а бизнес это совсем другое. И он, не анализирует автономные принципы социальной жизни людей, базирующиеся на использовании территориальных природных ресурсов. А ведь именно этот принцип автономности, способен освободить людей от воинственной государственнической конкуренции в бизнесе, и дать взаимовыгодные связи обменных процессов. Свобода по Попперу, это свобода индивида, в рамках межгосударственной деятельности, то есть в рамках среды современного демократического, тоталитарного бизнес государизма. Но и Маркс так же считал. Только свобода по Марксу, это всего лишь классовая свобода в рамках коллективного тоталитарного социалистического государизма. А по Попперу, свобода, это всего лишь бизнес-свобода любого индивида в любой бизнес деятельности, в рамках того же государизма, который не способен быть не тоталитарным. Бизнес, это и есть тоталитарная пирамида, и для освобождения жизни, её нужно подчинить пирамиде жизни. Но ни кто из философов, включая Сократа и Платона, не способен был мыслить с точки зрения людей свободных от государизма, и иметь свою точку зрения, снаружи от государизма.

Ведь именно государизм, это и есть временная сменная общественная формация, на смену которой, по Марксу, как бы должна прийти принципиально другая формация. А ведь не стоило государисту Попперу, умалять гений государиста Маркса, который в общем случае был прав по поводу изменений формаций в пределах государизма. Ему только оставалось мыслить иерархически шире, выйдя за пределы скорлупы государизма. Но Маркс, как и Поппер, не родились за пределами среды бизнес государизма. И они, осмыслили пространственное явление похожее на плоское, как плоское. Но, не смотря на это, новая, постгосударистская формация, придёт на смену старого, отжившего, монопольного олигархического государизма. И именно эта формация, будет способна, либо мирно, либо после военного государистского апокалипсиса, устранить устаревший государизм, как отжившую формацию.

И именно эта новая формация без государизма, даст новый толчок для жизни не доросшего человечества, до собственной технической оснащённости. Ведь именно в рамках государизма, человечество оказалось не способным рационально использовать все свои технические достижения, исключительно для пользы своей жизни. В рамках государизма, человечество способно только на подчинение своей жизни бизнесу, и на воинственную технократию, уничтожающую жизнь. А ещё, оно способно на бесполезную для жизни, технологическую бизнес конкуренцию вынуждающую портреблять, и использовать живого человека, как оболочку, принудительно и под давлением наполняемую плодами прибыльного бизнеса. Всё дело в том, что государизм, это изначально рождённая, блуждающая по миру как призрак, воинственная формация, которая сменила силой, мирную, общинную, оседлую, племенную этнически-культурную формацию автономной жизни людей.

Поэтому, совсем даже не претендуя на звание политического пророка, я могу смело назвать новую общественную формацию за рамками государизма, которая способна дать новые принципы жизни человечеству. Это исторически прошлая природная формация многих оседлых этнических альянсов малых жизненных территориальных семейных общин, только современно объединённых громадными сетями исключительного взаимовыгодного, равноценного и бесприбыльного денежного, товарного и технологического обмена. Именно это, способно превратит современные технологии, в создание исключительно полезных предметов, для оседлой общинной семейной жизни людей. И это, совсем не пророчество, это тот самый прошлый историцизм, который пытался вычеркнуть из памяти людей Карл Поппер, ради некой спасительной соломины для либеральной прибыльной демократии, перекинутой через пропасть внутри среды агрессивного государизма.

Все проблемы и тупики прошлых, настоящих, и будущих людей, созданы их формацией государизма. И почему бы современным людям, не вернуться в далёкий природный социально общинный бесприбыльный историцизм, но с их современной технологически оснащённостью, и с оседлой автономной общинностью? Такому возврату в прошлое, мешает либеральная возможность людей жить в современной социальной разобщенности бизнес-жизни на людей индивидов. А так же, это либеральное желание жить не своим трудом получая прибыль и дивиденды. Но именно с этого начался государизм, с прибыли и дивидендов, такая возможность, обрекает их же потомков, только на насильственное, военное, и технологическое рабство и смерть. Поэтому, обречённое на государизм человечество, либо исчезнет в муках, либо разломает скорлупу мышления, и обретёт новую формацию своей жизни, вне рамок агрессивного прибыльного государизма. Ну а люди, пропагандирующие и насаждающие либерализм в государизме, пытаются только оттянуть осознание массами неизбежности смены текущей государистской формации жизни, на грядущую постгосударистскую формацию общинности жизни. И это только углубляет кризисы государизма, затягивая массы, в трясину иждивения и рабства.