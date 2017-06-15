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Тенденция снижения качества политикума
15.06.2017 13:15
Если политической средой или условно политикумом, назвать людей, которые составляют совокупность текущего политического истеблишмента или элиты, в неком условном политическом пространстве, тогда легко можно проследить тенденцию изменения качества такой среды, которое зависит от определённых изменений в обществах, и даже в целом в человечестве. Человечество, всего только за два последних столетия со времён классической политики, которая базировалась на философской основе, изначально накопила громадное количество фактов того, что идеологическая политика, от чистых замыслов умнейших людей, постепенно из высоких идеалов, превратилась в дело достаточно грязное, жуткое и жестокое, лицемерное и раболепное, преступное и примитивно алчное. Но если мы, условно отбросим все эти сопутствующие признаки политического бытия, и оставим только одно основное свойство, и назовём его политическим качеством, тогда, можно будет проследить интересную тенденцию изменения качества, некой общеполитической среды.
Оказывается, что политическая среда, постоянно претерпевает некие изменения, соответствующие определённым переменам в жизни человеческого сообщества. Очень часто, и очень многим современным людям кажется, что худшего качества текущего политикума, в их обществе уже быть не может. Но истекающее время, вдруг начинает показывать людям, что предыдущий их политикум, это ещё не конечный образец падения качества, по сравнению с политикумом его меняющим, качество которого, опять начинает казаться людям окончательной твердью всех глубин. И люди с ужасом, начинают понимать, что далее, такая тенденция падения качества политикумов и политики, может быть разрушительной, и продолжаться довольно длительно. И если качество их политики и политикумов, приблизится к некому неощутимому минимуму, тогда политика исчезает, а остаётся только одно название, и что-то совсем другое, и весьма неприятное под ним.
От чего же, зависит такая тенденция падения качества современной политики? Наверное, это от того, что жизнь современных людей, постепенно превращается в бизнес, а политика стала одной из значительных и доходных отраслей бизнеса. Только бизнес бизнесу рознь. Гениальная простота легального политического бизнеса, заключается в том, что ресурсом для корней политического бизнеса, являются все люди общества, у которых даже нет возможности не быть использованными в политическом бизнесе. И тогда, политические бизнес свойства, начинают определять качество политики и политикумов, и качество самих обществ.
Любой бизнес, использующий людей в виде ресурса, ни как нельзя назвать общественно полезным. Он напоминает бизнес спекулянтов, которые используют накопления и имущество людей как некий затратный ресурс, в своём легальном бизнесе. Ну а современный политический бизнес, именно такой, вредный для жизни общества и бесполезный вид использования именно людей. Тогда зачем политикам ломать голову, писать многотомные философские труды по развитию общественных отношений между жизнью и деятельностью людей, находить себе политических единомышленников, открыто конкурировать с идейными конкурентами, и побеждать идейно? Вся политика, теперь делается методом купли и продажи, методом финансовых сделок и конкуренции, и методом рекламной агитации и пропаганды.
Любой общественно полезный бизнес в обществе, даёт людям общества, жизненную силу и энергию, прочные связи и стремление к сотрудничеству. Но политический бизнес, это общественно не полезный бизнес, находящийся над остальным бизнесом в обществах, и он выдавливает всё общественно полезное из общества, а оставляет только среду подобную самому себе. Таким образом, качество политики постоянно падает, качество политикумов постоянно падает, а главное, качество деятельности людей в обществах постоянно падает. Политика не может быть бизнесом, и деятельностью бизнес людей. В этом случае, политика становится самой грязной бизнес ложкой дёгтя, в бочке общественного мёда. И такая тенденция падения качества в политике, не стоит на месте, она катится как снежный ком с горы.
теги: политикум
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