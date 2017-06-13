Самовластие, это власть или надвластие?

Каждый человек, это субъект осуществляющий самовластие. То есть, самовластие, это как бы власть над самим собой. Мозг человека, это неразрывная часть общей нервной системы, связывающей воедино, динамику всего организма. И он принимает решения исключительно в интересах всего организма, иногда даже в ущерб себе или некоторым органам. А исполнительные органы власти (конечности и другие органы), осуществляют эту власть, подчиняясь мозгу, и никак не иначе, чем в интересах всего организма. По-другому, организмы не выживают.

Точно так же, живут природные семейные кланы и жилые общины. Они способны осуществлять полное внутреннее самовластие, над собственным социумом. Эти природные социумы, вполне способны принимать согласованные решения, именно в интересах самого социума, и такие решения, исполняются внутренними исполнителями. Природа планеты, это великий образец для подражания. К ней нужно только присматриваться, и искать смыслы житейского бытия. В осуществлении самовластия природными организмами и социумами над самими собой, кроется принцип выживания целостного субъекта. И это, очень важно, и для самих общественных субъектов, и для внутренних живых систем, которые входят в состав такого субъекта. Что тогда можно сказать по поводу осуществления принципа самовластия в государствах? Ведь похожий принцип декларируется конституциями многих государств, и он красиво называется народовластием. Но он часто не исполняется, и конечно же, такие государства начинают свою жизнь с революций, и кончают жизнь в длительных страданиях тяжких болезненных распадов.

Когда-то в давние времена, наши деды и прадеды, обильно проливали свою и чужую кровь за некую власть Советов. При этом, они сделали множество грехов, и грубейших ошибок. А их потомки, не раздумывая, стали копировать и повторять эти грехи и ошибки. К сожалению, и сейчас они этим занимаются. Всего за сотню лет, мир обитания человека на планете сильно изменился, но сам человек не изменился, он по-прежнему копирует и повторяет грехи и ошибки своих далёких революционных прадедов, и именно по этой причине, он не может обрести покоя. А то, что началось когда-то, как незначительная ошибка революционеров, так и не исправлено потомками революционеров по сегодняшний день. Обещанный мир народам, так и не осуществлён. Обещанная земля и средства производства трудящимся, тоже до сегодняшнего дня не осуществимое мероприятие. А так же, со временем была нарушена целостность общего государства, а целостность образовавшихся после распада государств, тоже находится под постоянной и неожиданной угрозой. Всё это весьма печально. Но за столетний период жизни громадного конституционно народовластного государства, ни кто так не попытался установить режим самовластия жизни в нём, и в составляющих его республиках. Вот она грубейшая ошибка целостности социумов. Это отсутствие самовластия в простом социуме, и отсутствие иерархической системы самовластия в сложном составном социуме. Отсутствие над органами власти единого, социального, объединяющего весь организм общественного иерархического представительного субъекта принимающего решения, и не являющегося властью. Если проще, то это отсутствие субъектности народа, над властными исполнительными органами.

Любые органы власти в социуме, не могут принимать самостоятельных решений в интересах общего объединённого социума. Власть любого социума, это только внутренний исполнительный субъект, со своей автономной частью нервной системы общества. Власть не способна принимать решения против самой себя, а вот против общества, которое является питательной средой для власти, она способна принимать решения. Никакая власть, не имеет объединяющего фактора для всего социума. Социум расслаивается, когда власть объявляет себя мозгом организма. Власть социума, не является общим объединяющим фактором. Над ней всегда должен быть некий объединяющий субъект, такой как общая нервная система, принимающая обобщённые согласованные решения всего социума. Принцип жизни объединённого социума, это объединённое согласованное надвластие, а не просто власть. По другому принципу, социум объединить невозможно. Любая грубая сила, насильно объединяющая, просто разорвёт социум на части, и убьёт его. Без иерархического представительства внутренних субъектов жизненной деятельности, любой социум, не жилец.

Конкретная ошибка наших прадедов, заключалась в том, что некие люди, обретя трёхлинейки Мосина, пулемёты Максима, и револьверы Маузера, назвали себя мозгом и единой связующей нервной системой общественного организма громадной страны, и одновременно исполнительной властью. Эта власть так и называлась: «Власть Советов народных депутатов». По-моему, и сейчас она так же называется. Главная проблема наших предков, была не в том, что все они были самозванцами во власти. Любая власть в обществах, это и сейчас самозванцы. Их главная проблема в том, что власть не может быть связующим элементом всего организма, в единое целое. Власть всегда это только подчинённая часть общей системы, выполняющая волю общей нервной системы, связующей каждую клетку организма. Ведь мозг, и единая нервная система целой страны, не может ещё и одновременно являться отдельным исполнительным властным органом. Мозг не может быть рукой держащей револьвер, и он не может быть глазом, который прицеливается. В едином организме, это является противоречием, и это логический конфликт органов. Власть, это внутренний субъект исполнитель, и власть всегда действует в интересах нанимателя, или в собственных интересах в отсутствии подключения её к нанимателю. А мозг, и нервная связующая система организма, никогда не должны выполнять функций власти, мозг подключён ко всем исполнительным органам, и он принимает только общие согласованные решения для социума, и синхронизирует их выполнение органами власти. И это делается, только в интересах всего субъекта. В любом приличном бизнесе, это делается точно так же А вот в политике, власть вдруг назвала себя силовой нервной системой социума, или силовой властью называемой Советом народных депутатов. А избранного лидера общества, тоже почему-то называют и мозгом, и исполнителем властных полномочий социума одновременно.

Назвать источником согласованных решений в обществе, можно что угодно, и кого угодно, даже генералиссимуса. Но эти решения не будут согласованными для всего общества. Для этого генералиссимус, обязан содержать мощнейший карательный аппарат над каждым членом общества. Под влиянием чистой силы, социум это только робот. Это железный человек с топором. Ему достаточно несколько капель влаги, и он заржавеет и начнёт распадаться. Объединяющий фактор в обществе, это только лишь согласованный фактор. Там где реально существует самовластие, это понимают.

В настоящее время, люди тоже делают некие либеральные народовластные революции. Правда они, вовсе не такие откровенно кровавые как в прошлые времена, но они вполне достаточно насильственные.

Тогда задаём себе прямой вопрос: Является ли современная, либеральная народная силовая власть Советов народных депутатов, главным из атрибутов коммунистического прошлого? А если является, то почему, об этом молчок в политических дискуссиях? Возможно, что об этом просто неприлично говорить. Ведь конституционно провозглашённые основы современного либерального народовластия в государствах, не должны рассматриваться как атрибут или инструмент деятельности кого либо, над народом, кроме самого Великого Народа. Тогда мы перефразируем поставленный вопрос: Похоже ли, само современное конституционное понятие народовластия, на некий атрибут или инструмент деятельности кого либо, помимо народа? А теперь, сосредоточенно ищем ответ на этот вопрос.

Для этого, нам стоит сфокусировать наш рассеянный политический взгляд и мышление, на самых очевидных признаках кризисов народовластия в прошлом, и конечно же, в настоящем времени. Если раньше, например, власть Советов, бралась за проблемы обеспечения народа молоком, хлебом, одеждой, мясом, жильём, и многими другими конкретными вещами, и когда действовал принцип «взять и поделить», тогда именно этих предметов и услуг, народу и не хватало в кризисные времена. Полки магазинов были пусты, а быт народа не устроен. А теперь, фокусируем внимание на том, чем озабочена власть современных Советов. Конечно же, современная власть Советов, главным образом озабочена финансами, и наполнением бюджетов всех уровней. И это тоже принцип «взять и поделить», и это тоже кризис современной власти, кроме прочих кризисов. А финансы, это важнейший элемент кризиса. Это как раз именно то, что современному либеральному народу не хватает в моменты длительных современных кризисов. Именно финансов, народу не хватает катастрофически, в периоды кризисов, хотя его, всегда готовы культурно обслужить, многочисленные как назойливые мухи банки, и прочие кредитные организации. И при этом, магазины, рынки, и супермаркеты, забиты доверху всякой всячиной, а вот финансов-то, для покупки товаров и услуг, у народа в карманах нет. Простой вывод, даже по этим поверхностным признакам делать не нужно, он сам напрашивается: Власть Советов, уже более чем столетие, генерирует масштабные властные кризисы именно того, чем она озабочена в своей внутренней деятельности оторванной от жизнедеятельности социума. Если кто-то внимательно сфокусируется на этом явлении, тот найдёт массу признаков этому очевидному негативному свойству осуществления конституционного народовластия, через силовые органы Советов народных депутатов, осуществляющие принцип «взять и поделить». Но ведь первое, что хочет весь без исключения современный советский крепостной народ, это свободно зарабатывать не облагаемый жизненный минимум. Это мощнейший объединяющий фактор, на который власть Советов, уже столетие не обращает внимание.

О чём подобные факты, могут свидетельствовать? Неужели о том, что власть Советов, и любой принцип народовластия, изжили себя ещё в далёком коммунистическом прошлом? Тогда почему принцип власти Советов, используется в настоящем либеральном времени? Почему Советы народных депутатов, до сих пор считаются властью с начала прошлого века? Не потому ли, что под вывеской народовластия, власть Советов, легко объединилась в тандем с тоталитарной партийной верхушкой, а та в свою очередь, назначала себя мозгом народа, а власть Советов, защищала её силовым способом от своего же народа. А вот в современном либеральном народовластии, верхушка закрытых олигархических тоталитарных клубов, сама себя назначает мозгом народа, покупает себе место мозга в обществе, и всё это происходит под защитой силовых органов власти Советов народных депутатов. И осуществляется это, при помощи конституционной процедуры выборности народной Советской власти, отработанной ещё в старые добрые времена, коммунистического прошлого. И так, современная власть Советов, это надёжный и отработанный практикой атрибут надвластного использования власти не народом (вопреки даже конституции), а теми, кто находится вместе с властью над народом. Но ведь то, что мы с вами тут как бы открыли, это вовсе не открытие, а это банальная мозолящая глаза истина, в долгом столетии демократической жизни бывшей насильственной страны власти Советов, и современных постсоциалистических либеральных стран насильственной власти Советов.

В чём тут причина проблем? А причина в том, что любая власть в обществе, это всегда только атрибут, и инструмент того, кто находится над властью. Это природная догма. Рука, челюсть, ноги, это власть, принадлежащая не вооружённому мозгу. Руки и ноги, и даже ногти, это оружие мозга. Находясь над органами власти, иерархический субъект мозг, способен находится над своим телом, и управлять всем своим телом даже без применения насилия к нему. Органы власти, это не сам мозг, это только инструменты не вооружённого мозга. И это везде и всюду, вокруг нас и внутри нас. Власть народа над самим собой, это только органы власти под кем-то. И тут народ не причём, если он не над властью самого себя. Но быть властью над властью самого себя, это нонсенс, или словоблудие в обществе. Поэтому и принцип народовластия, это нонсенс, если не существует иерархического объединяющего общество не властного субъекта, над субъектом власти. И власть Советов народных депутатов, это тоже нонсенс. В лучшем случае, самовластие, это может быть иерархический орган народных представителей всех внутренних социумов общества, для принятия общих решений для общества, и который не является властью.Эдакий совет старейшин в государстве. Только тогда, такой орган можно назвать мозгом, и нервной системой общества. И это будет реальной копией природного самовластия. Ведь в древних общинах, никто не осмеливался не выполнять решения совета старейшин от всех семей племени. Все знали, что от его решений, зависела жизнь общины в целом. А в современном обществе, это может быть только иерархией народного представительства, и это сложная иерархическая процедура выдвижения народных представителей в системе выборцев, в субъекты общей пирамиды надвластных общественных иерархии. Никакая власть не существует без надвластного её использования. А народовластие в обществе, или самовластие в организме, это далеко не атрибут политической архаики. Просто такое явление, должно называться субъектом народного надвластия. И это вполне реальный субъект, как реальная народная пирамида, управляющая пирамидой власти, являющаяся мозгом, принимающим решения для исполнения властью.

Изменив всего одно политическое понятие в своей конституции, например, принцип народовластия, на принцип народного субъектного надвластия (звучит конечно не симпатично). Но зато, такие общества обретают стабильность жизни, и более реальную согласованную демократию в больших социумах, причём без революций и кровопролития. Такие общества рождаются и долго живут. И это просто, и природно.