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Стена, которая упадёт на тебя
08.06.2017 14:08
Однажды проходя по пустыне, странствующий старец увидел странную картину: Люди, живущие у громадной каменной, нависшей над ними страшной и безобразной стены, со слезами проклинали её, били её разными предметами, пытались повредить и уничтожить её, и изрекали в её адрес, самые страшные проклятия. Сначала проходящий старец, так ничего не понял из происходящего. Но после того, как он расспросил одного из спокойно продолжающих жить у стены человека, он понял суть происходящей проблемы. Ниже привожу без изменений то, что этот житель рассказал старцу, а старец рассказал многим другим людям:
- Недавно, проходящий мимо нас, и нашей ужасной громадной стены, у которой мы живём, всенародно признанный пророк многих народов, изрёк те слова, которые погрузили почти всех живущих у стены, в великое расстройство и беспокойство. А он изрёк, всего несколько слов, но каких! Пожалуйста, слушайте: «Однажды, эта старая ужасная громадная стена упадёт, и погребёт под собой всех живущих у её подножья!». Но это и без пророка, некоторым из нас, было понятно. Рано или поздно, такое должно произойти, просто многие люди ещё не думали об этом. Ведь все, кто издавна живут у подножия гор, а так же на их склонах, знают, что рано или поздно они попадут под лавины, которые скатываются с каждой горы. Но люди, всё равно живут, это их горы, и это их извечный образ жизни. Горы дают им жизнь. И если от гор, пострадают не они сами, тогда пострадают их потомки. И те, кто живёт в долинах рек, рано или поздно пострадают от наводнений. Но долины их рек, дают людям жизнь. Люди джунглей, постоянно страдают от смертельных опасностей в своих джунглях, но их джунгли, дают им жизнь. Везде, где люди живут, они непременно страдают именно от того, что даёт им жизнь. Человеку некуда податься в этом мире, что бы можно было не рисковать жизнью. Так жизнь устроена в природе.
Вот и эта, страшная и неприятная стена такое же опаснейшее явление, если жить у её подножья. Когда у стены, никто из людей не жил, она сохраняла в своей тени, послеобеденную прохладу, и в её близости, постепенно образовался пустынный оазис с растениями и водой. Вот люди и поселились у стены, она стала именно их громадной ужасной и опасной стеной, у подножья которой, они начали жить, и именно она давала им жить.
Но великий пророк, это вовсе не умышленный провокатор, он изрёк только то, что не мог не изречь. Ведь других слов, у него даже не могло возникнуть, наблюдая странный оазис, по среди пустыни, рядом с ужасной, опасной и громадной стеной. Вот почему, люди живущие у стены, так возбуждены сегодня. Они немедленно, провозгласили эту ужасную стену своим врагом, и пытаются накликать на неё, такие беды и проклятия, которые бы полностью уничтожили её.
Но что они будут делать, без своей
ужасной и страшной стены? Об этом, они ещё не думали. Не пришло время
для них, думать об этом. И если вдруг они уйдут от своей стены, и начнут
скитаться по чужим оазисам жизни, это им жизнь не продлит, и
безопасность не обеспечит. Они, только поймут одно, что все так живут,
как и они сами жили у стены. А вместе с этим, они поймут, что пора им
возвращаться к своей страшной, опасной, и дающей им жизнь стене, и
желательно скорее, пока это место не заняли совсем другие люди.
Вот когда приходит время думать, как людям жить рядом, именно со
своей ужасной опасной стеной, а не с каким-то чужим врагом, которого
следует беспощадно уничтожить, а заодно и уничтожить то, что давало этим
людям жить. Так что, счастливого пути, дорогой старец. А эти люди,
живущие у стены, рано или поздно утихомирятся, и начнут думать, как им
жить со своей опасной стеной рядом, укрепляя её, и подпирая чем можно.
Даже если она их печальная судьба, другого места жизни, этим людям не
найти, разве что они превратятся, в вечных скитальцев.Только души множества их потомков, не
нашедшие безопасного места в мире, всегда будут страдать по тем местам,
где и они, и их предки родились.
(Перевод с древнего арабского).
теги: отчизна
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