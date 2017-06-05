|
|
|
Автор
Архив автора
Кнопки
|
Осторожно, состояние murder!
05.06.2017 12:18
Murder, это распространённая простейшая детская флеш игра, где смысл, это убить короля ударом в спину, убить учителя, убить босса, или это другие варианты в игре называемой имитатором убийцы.
На самом деле, природа вооружила каждый из своих организмов, неким психологическим состоянием убийцы и состоянием жертвы. Это два наиважнейших для жизни любого организма природных состояния. Это очень часто всплывающие, и совершенно безобидные состояния. Например, когда человек ест мясо, или убивает букашку которая его укусила, или даже когда его ребёнок, разрушает чужие постройки в общей песочнице, это всё тоже, природное состояние убийцы. Для того, что бы постоянно не повторять неприятное человеку слово «убийца», и чтобы не оскорблять человеческие чувства этой заметкой, условно назовём это психологическое состояние, состоянием murder. А состояние жертвы, так и оставим без изменения, оно нравится людям, и далеко не только чувственным людям.
Мы с сожалением удивляемся, когда целая нация с торжеством победителя, строит концентрационные лагеря для жертв, кровь которых, вообще не должна находиться в венах и артериях человека. А другая нация, с торжеством победителя, строит ГУЛаги для мифических врагов народа, объявляет врачей убийцами, и с удивительной энергией торжества победителя, объявляет предателем каждого десятого, или пусть даже двадцатого из самих себя. И мы с сожалением удивляемся, когда обычные студенты, убиваю половину своей нации по призыву своего вождя, обычными мотыгами. Такое сожаление, это наше состояние жертвы. И если, даже массовые репрессии в среде наций, составляющих миллиард, полмиллиарда, или четверть миллиарда людей, не расцениваются нами как некое природное murder состояние масс людей, это всё равно природное murder состояние целой нации, которое передаётся в среде людей, гораздо легче, чем любые вирусы. И это состояние, не статика, не признак нации, это присущее всем без исключения временное состояние, которое легко возбуждается простейшими инструментами.
Например, радостный день победы, это тоже массовое murder состояние людей, а вот день траура, это уже состояние жертвы. И то и другое, живёт в одном человеке. Праведное военное состояние гнева масс людей, это человеческое состояние murder, а сожаление об убитом родственнике на войне, это человеческое состояние жертвы. При этом, жертва это не только убитый человек, это множество людей которые сожалеют о его смерти, и иногда очень большое множество. И если чувство сожаления в людях, вдруг неожиданно переключается в чувство справедливого гнева к убийцам, это уже переключённое состояние murder, из состояния жертвы. Само состояние жертвы человека, это обычный тумблер переключателя в состояние murder, с надписью: «жертва-murder». Его, только необходимо повернуть в нужное положение. И такой поворот можно осуществить даже без прямого участия тех людей, которые умело психологически переключают состояние масс, из одного положения в другое. Это и телевидение, и интернет, и площадная риторика. И это, многое другое, искусно используемое людьми, как инструмент воздействий на массы и на отдельных людей. Это и бизнес, и массовая политика, и администрирование, и даже часто религия.
В природе, состояние murder, вызывается инстинктивно, и провоцируется извне и изнутри. А каждый человек, в этом деле не исключение. Но искусно манипулировать такими переключениями, способен только человеческий разум. И это большая проблема жизни разумных людей. Люди придумали целое правовое регулирование в сфере конкретной деятельности их состояния murder, а вот регулирование состояния переключения из состояний жертвы в состояние murder, все те, кто влияет на правовые инструменты, практически сознательно упустили из виду. В законах, всего несколько топорных упоминаний о провоцировании насилия, без учёта природности свойств, и переключения состояний. И глубина правовой проработки, опирающейся на природу этих состояний, в сфере законодательства умышленно отсутствует.
Почему это так, а не иначе? Похоже, что ключ от переключения психологических состояний человека и масс людей, очень нужен тем, кто предполагает воспользоваться им. Но умышленное использование состояния murder, это чистейшее убийство! И в культуре человека разумного, это уже тяжкое преступление против мирно состояния людей. Но в юридической практике наций, часто сами законы являются возбудителем переключения психологического состояния масс, и это печально, что законы человека разумного, и их составители неподсудны, за прямое и косвенное использование переключения психологического состояния масс и людей.
В современном мире, не существует
глобальных бытовых войн, а глобальные этнические и национальные войны,
это чистая ложь. Люди наций, просто и банально переключаются
специалистами в состояние murder. Но глобальные войны бизнеса, отрицать невозможно. Любая
централизованная политика милитаризма и полицейских функций, это
манипуляции с переключениями психологических состояний масс, в нациях и
странах. Если современные полицейские и военные подчиняются местным
органам, это трудолюбивые помощники и борцы с мелкими бытовыми и бизнез проблемами, и мелкими национальными
базарными разборками. Но когда полицейские и военные функции, тотально
централизованы, это политическое переключение состояния murder, и таким политическим органам, централизованного возбуждения, нужно давать определение: политических возбудителей состояния murder,
а конкретных служащих, централизованных политических милитаристских
органов, и служащих централизованной политической полиции, неплохо было
бы снабжать униформой с надписью: «Осторожно, состояние murder!». Даже люди бизнеса, если они тотально и монопольно стремятся к победам, находятся в состоянии murder!
Всё человечество, не способно находится в постоянном состоянии murder, по той простой причине, что борьба за победу просто съедает его. А вот состояние людей жертв, способно быть общечеловеческим и тотальным на любых пространствах. Именно для этого, человек обрёл разум, чтобы понять, что в этом мире, он никто кроме жертвы. Только разум, способен понять это, и обвинять себя и своё состояние murder. Но исправить, такое состояние, глобальными мерами невозможно. А так же, невозможно исправлять это централизовано и унитарно. Каждый человек контролирует только своё состояние, и каждый малый социум, только своё состояние. А альянсы представителей малых социумов, способны контролировать состояние больших территорий. Никто, кроме чисто жизненных субъектов, не способен на осмысливание этого, и не способен заниматься контролем состояния murder. Любой человек убийца, без контроля, очень быстро превращается в массового, глобального, и тотального убийцу. Люди должны научиться, контролировать, бояться, и остерегаться, своего собственного состояния murder, по-другому им не выжить.
теги: политика, бизнес, психологическое состояние
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП верховна рада верховная рада вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов гонтарева государство гривна гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата Земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев київ Китай Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым культура курс Луценко люстрация люстрація майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина налоговый кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко Парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича Рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія Россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика судовий захист США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика экономика Украины эксперт по миграции экспорт энергетика юрист Ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.