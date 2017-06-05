Осторожно, состояние murder!

Murder, это распространённая простейшая детская флеш игра, где смысл, это убить короля ударом в спину, убить учителя, убить босса, или это другие варианты в игре называемой имитатором убийцы.

На самом деле, природа вооружила каждый из своих организмов, неким психологическим состоянием убийцы и состоянием жертвы. Это два наиважнейших для жизни любого организма природных состояния. Это очень часто всплывающие, и совершенно безобидные состояния. Например, когда человек ест мясо, или убивает букашку которая его укусила, или даже когда его ребёнок, разрушает чужие постройки в общей песочнице, это всё тоже, природное состояние убийцы. Для того, что бы постоянно не повторять неприятное человеку слово «убийца», и чтобы не оскорблять человеческие чувства этой заметкой, условно назовём это психологическое состояние, состоянием murder. А состояние жертвы, так и оставим без изменения, оно нравится людям, и далеко не только чувственным людям.

Мы с сожалением удивляемся, когда целая нация с торжеством победителя, строит концентрационные лагеря для жертв, кровь которых, вообще не должна находиться в венах и артериях человека. А другая нация, с торжеством победителя, строит ГУЛаги для мифических врагов народа, объявляет врачей убийцами, и с удивительной энергией торжества победителя, объявляет предателем каждого десятого, или пусть даже двадцатого из самих себя. И мы с сожалением удивляемся, когда обычные студенты, убиваю половину своей нации по призыву своего вождя, обычными мотыгами. Такое сожаление, это наше состояние жертвы. И если, даже массовые репрессии в среде наций, составляющих миллиард, полмиллиарда, или четверть миллиарда людей, не расцениваются нами как некое природное murder состояние масс людей, это всё равно природное murder состояние целой нации, которое передаётся в среде людей, гораздо легче, чем любые вирусы. И это состояние, не статика, не признак нации, это присущее всем без исключения временное состояние, которое легко возбуждается простейшими инструментами.

Например, радостный день победы, это тоже массовое murder состояние людей, а вот день траура, это уже состояние жертвы. И то и другое, живёт в одном человеке. Праведное военное состояние гнева масс людей, это человеческое состояние murder, а сожаление об убитом родственнике на войне, это человеческое состояние жертвы. При этом, жертва это не только убитый человек, это множество людей которые сожалеют о его смерти, и иногда очень большое множество. И если чувство сожаления в людях, вдруг неожиданно переключается в чувство справедливого гнева к убийцам, это уже переключённое состояние murder, из состояния жертвы. Само состояние жертвы человека, это обычный тумблер переключателя в состояние murder, с надписью: «жертва-murder». Его, только необходимо повернуть в нужное положение. И такой поворот можно осуществить даже без прямого участия тех людей, которые умело психологически переключают состояние масс, из одного положения в другое. Это и телевидение, и интернет, и площадная риторика. И это, многое другое, искусно используемое людьми, как инструмент воздействий на массы и на отдельных людей. Это и бизнес, и массовая политика, и администрирование, и даже часто религия.

В природе, состояние murder, вызывается инстинктивно, и провоцируется извне и изнутри. А каждый человек, в этом деле не исключение. Но искусно манипулировать такими переключениями, способен только человеческий разум. И это большая проблема жизни разумных людей. Люди придумали целое правовое регулирование в сфере конкретной деятельности их состояния murder, а вот регулирование состояния переключения из состояний жертвы в состояние murder, все те, кто влияет на правовые инструменты, практически сознательно упустили из виду. В законах, всего несколько топорных упоминаний о провоцировании насилия, без учёта природности свойств, и переключения состояний. И глубина правовой проработки, опирающейся на природу этих состояний, в сфере законодательства умышленно отсутствует.

Почему это так, а не иначе? Похоже, что ключ от переключения психологических состояний человека и масс людей, очень нужен тем, кто предполагает воспользоваться им. Но умышленное использование состояния murder, это чистейшее убийство! И в культуре человека разумного, это уже тяжкое преступление против мирно состояния людей. Но в юридической практике наций, часто сами законы являются возбудителем переключения психологического состояния масс, и это печально, что законы человека разумного, и их составители неподсудны, за прямое и косвенное использование переключения психологического состояния масс и людей.

В современном мире, не существует глобальных бытовых войн, а глобальные этнические и национальные войны, это чистая ложь. Люди наций, просто и банально переключаются специалистами в состояние murder. Но глобальные войны бизнеса, отрицать невозможно. Любая централизованная политика милитаризма и полицейских функций, это манипуляции с переключениями психологических состояний масс, в нациях и странах. Если современные полицейские и военные подчиняются местным органам, это трудолюбивые помощники и борцы с мелкими бытовыми и бизнез проблемами, и мелкими национальными базарными разборками. Но когда полицейские и военные функции, тотально централизованы, это политическое переключение состояния murder, и таким политическим органам, централизованного возбуждения, нужно давать определение: политических возбудителей состояния murder, а конкретных служащих, централизованных политических милитаристских органов, и служащих централизованной политической полиции, неплохо было бы снабжать униформой с надписью: «Осторожно, состояние murder!». Даже люди бизнеса, если они тотально и монопольно стремятся к победам, находятся в состоянии murder!



Всё человечество, не способно находится в постоянном состоянии murder, по той простой причине, что борьба за победу просто съедает его. А вот состояние людей жертв, способно быть общечеловеческим и тотальным на любых пространствах. Именно для этого, человек обрёл разум, чтобы понять, что в этом мире, он никто кроме жертвы. Только разум, способен понять это, и обвинять себя и своё состояние murder. Но исправить, такое состояние, глобальными мерами невозможно. А так же, невозможно исправлять это централизовано и унитарно. Каждый человек контролирует только своё состояние, и каждый малый социум, только своё состояние. А альянсы представителей малых социумов, способны контролировать состояние больших территорий. Никто, кроме чисто жизненных субъектов, не способен на осмысливание этого, и не способен заниматься контролем состояния murder. Любой человек убийца, без контроля, очень быстро превращается в массового, глобального, и тотального убийцу. Люди должны научиться, контролировать, бояться, и остерегаться, своего собственного состояния murder, по-другому им не выжить.