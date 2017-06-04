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Борьба ветвей бизнеса
04.06.2017 06:10
Если жизнь и бизнес общества, это живое древо динамики, то ветви древа, это бизнес-часть этого древа, а окончание корней, это люди, которые добывают соки и питают древо. Это основа жизненной части любого древа общества. И дисбаланс, между кроной и окончанием корней, это проблемы жизни древа, и это проблемы общества.
Но кроме этого, существуют ещё и глубокие противоречия между ветвями древа бизнеса общества. Это тогда, когда одни ветви бизнеса в обществах, массово подавляют другие ветви бизнеса. Например, в каждом современном обществе (в каждом древе общества), очень многое завязано на различные виды монопольного бизнеса. Но глобально, существует отдельная промышленно-финансовая группа ветвей, связанная с централизованным администрированием, и отдельная административно-политическая часть ветвей управления и силового регулирования малых территорий общества. Соответственно, примерно так же разделена и корневая система питания в обществах.
При всём этом, мы знаем, что одни окончания корней питают только одни ветви древа, а другие окончания, питают другие ветви. Таков принцип многоканальности питания деревьев. И такой же принцип жизни у обществ. У каждого окончания корешков в обществе, есть свои конкретные иждивенцы, расположенные на конкретных ветвях. Тогда в чём тут может быть проблема в жизни древа общества? Проблема в том, что между ветвями древа общества, происходит борьба ветвей. Ведь в природе этого нет, а в обществе есть. Причём это постоянно, и глобально растущая борьба.
На ветвях древа общества, изначально, и довольно длительно на заре его взросления, располагались преимущественно ветви иерархии силового, административно распорядительного имперского бизнеса. И корни обществ, дружно кормили такое дикое древо и его дикие плоды. И всё это произрастало и размножалось, так или иначе. Но со временем, дикие древа обществ, начали превращаться под влиянием разума, в культурные плодоносящие деревья. Это значит, что постепенно, на древе общества, выросли и усилили своё влияние и присутствие в обществах, очень мощные ветви финансово промышленных групп индустриального бизнеса. И их влияние, стало подавляющим в обществах в целом. А вот ветви имперских центров политического и административного силового бизнеса, подчинились глобальному индустриальному бизнесу. Тогда стали угнетаться периферийные первобытные автономные ветви администрирования и силы, которые ослабли, и стали неспособными сопротивляться глобальному влиянию.
Тут можно было бы облегчённо вздохнуть, и заявить что современные древа обществ, постепенно становятся цивилизованными и культурными. Но что-то очень опасное для корневой системы таких деревьев, вдруг стало проявляться, и тревожить людей в обществах. Когда цивилизованные ветви и плоды индустриального и финансового глобального бизнеса, с подчинённым ему централизованным администрированием, наливаются соком и силой, тогда ветви и дикие плоды местного независимого администрирования и политики, теряют свои соки и подсыхают. В обществах, это заметно, когда растут мегаполисы и города, и вширь и вверх, а сёла, и мелкие поселения, а так же мелкий автономный бизнес и земледелие, под давлением индустриального пресса, приходит в упадок. Это на глаз видно, когда сотни тысяч мелких населённых пунктов, теряют свою автономность жизни, а многие сёла, просто исчезают с карт.
Но индустриальная цивилизованная жизнь
цивилизованной части кроны общественных деревьев, живёт пиками развития, и кризисами между ними.
Часто видно, когда глобальная индустрия и подчинённое ей глобальное
администрирование, тщетно пытаются бороться на пиках кризисов. Но при этом, автономная жизнь
мелкого бизнеса в перифериях становится уже
невозможной, а мелкое автономное администрирование периферий, полностью парализовано
подчинением монопольной индустрии, действующей
в тандеме с глобальной централизацией администрирования. Вот когда наступает время,
и корни древа общества, со стороны его дикой части ветвей и плодов, высыхают, и
само древо становится слабым и неустойчивым в периоды глобальных кризисов. Ему негде, и нечем брать соки.
Когда индустриальные корни древа погружены в глобальный кризис, а вторая половина, более глубоких и прочных диких корней и ветвей, уже сухие, дело плохо для древа. Если оно сможет, восстановить деятельность своей дикой и автономной части ветвей, корней и кроны, и пережить цивилизационный кризис индустриального монополизма, тогда это хорошо. Но если уже поздно, то древо общества, просто перестанет приносить и культурные и дикие плоды. Когда монопольная индустрия, полностью задавливает дикую автономную первобытную часть древа, жизнь уходит из общества. Такому древу, нечем соки брать, и негде.
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