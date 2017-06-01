Что такое развитие?

Понятием «развитие общества», в современном мире бизнеса, часто спекулируют множество важных бизнесменов, и всевозможных специалистов в сферах различного бизнеса и социальных обществоведов. Но эти люди далёки от понятий принципов жизни обществ, и они же, достаточно близки к пониманию выгод от крупного бизнеса.

Понятие «развитие», исходящее изнутри сообществ или человека, уже давно преподносят людям, как внутреннюю разумную или желаемую возможность. Это как бы некая неведомая внутренняя сила борьбы противоположностей, заставляющая людей и их социум стать развитыми, достигнуть некой смены качества, ведущей и людей и само общество по пути к изменённой жизни. Но для такого качественного перевоплощения, людям нужно только послушать умудрённых опытом специалистов, сознательно закатать рукава, и начать развивать себя и общество изнутри. Это не сложно, главное захотеть и взяться за дело. Нужно просто повышать уровень образования, степень профессионализма, построить то или иное, отказаться от чего-то устарелого, и тогда общество твёрдой поступью начнёт сознательно, менять уровни своего качества жизни, обеспеченности, безопасности, и даже культуры и гигиены. Для этого, обществу нужен только пример, и желание для осуществления внутренней борьбы противоположностей внутри себя. То есть, всё как по Гегелю. Людям нужны некие предпосылки перемен изнутри.

И такие философские доводы, почти двухсотлетней давности, действительно выглядят гладко, ведь диалектика развития по известной популярной теории, зависит от борьбы внутренних противоположностей и в обществе, и в человеке. Возможно, что философы диалектической теории тех времен, были глубоко верующими людьми, и не интересовались трудами Дарвина, а за одно, и природой поведения собственных организмов. Тогда давайте попытаемся в шутку, восполнить это упущение.

Представим себе, некие экваториальные леса, заполненные вкусными и питательными плодами, которые круглогодично родятся в избытке на безграничных просторах широт. Тогда можно ли множество видов приматов живущих в этих широтах, убедить в необходимости развития собственного качества? Думаю что нет. Ведь они до сих пор обходятся без развития, и это их вовсе не напрягает. Тут более важно, что даже люди, издревле живущие в этих местах, то же не желают развиваться и менять качество самих себя. Они нахально, живут в современном атомном веке, как первобытные босяки! Оказывается, для того, что бы реально развиваться, этим людям необходимо попасть в определённые внешние условия, где кроме развития себя, нет других возможностей для выживания. Любой организм, способен изменять качество себя, если он попадёт в стремительный поток воды, где научившись поневоле плавать, он становится пловцом. А мы тут, говорим о сознательном выборе в развитии, и о борющихся своих внутренних противоположностях!

Сколько раз, мы слышим от советчиков о том, что для того, что бы накормить человека рыбой, ему нужно дать удочку, и показать ему, как этим пользоваться, и он с удовольствием будет этим заниматься. А ведь это глупейшее, вредное, и лживое высказывание бизнесменов. Человека нужно заставить силой, или вынудить взять удочку, лишив его других, лёгких возможностей жить. Любого ученика, нужно учить либо тумаками, либо долгим внушением, либо просто бросив его в поток самостоятельной жизни, авось он выплывет и изменит качество самого себя. И всегда, и везде, качество развития, меняется только лишь под влиянием внешних факторов.

Даже если разумных людей, искусственно поселить в условия безграничного доступа к ресурсам жизни, они немедленно сами прекратят развиваться, и все их разумные орудия развития включая интернет, просто заржавеют, под ярким солнцем, и весёлой первобытной жизнью в изобилии. Им, даже лень будет собирать, и накапливать в кучи некие плоды или деньги, мотивируя себя внутренним развитием. А вот мотив человеческого статуса в иерархии, будет работать как часы. Но мотив сознательного развития, это смешно и наивно. Ради любого сознательного развития, никто, никогда, ничего не делает, пока есть кусок хлеба, или пока силой не заставить человека развиваться. А вот бизнес, это как раз то, что вынуждает, заставляет, и искусственно манипулирует людьми. Как заставить игрока в казино, идти и зарабатывать деньги физическим трудом? Нужно полностью лишить его возможности выигрывать. И если издать строжайший указ, запрещающий иметь возможность выигрыша в казино, эти заведения сами исчезнут, как по волшебной палочке.

Бизнес, всегда врал, врёт, и будет врать людям. Никакого всеобщего развития не существует в обществах. Развитие находится только там, где люди находятся на грани выживания. Где из нескольких десятков или сотен, хорошо подготовленных качественных специалистов, выбирают только одного. Остальные в резерве, и они постепенно теряют своё развитое приобретённое качество. По-другому, развитие в обществах не происходит. Когда в развивающемся обществе, готовят специалистов нового качества, их даже предупреждают, что дальнейшее развитие, получит только каждый десятый, двадцатый, или сотый из всех. Остальные получат откупные. Любые материальные откупные, это сознательное сито, сортирующее людей на единицы развивающихся, и сотни тысяч отсеянных и деградирующих.

Когда, например, на земле нации живут миллионы мелких фермеров, и миллионы мелких ремесленников, которые объединены независимыми общими интересами обмена продукцией, такое общество по сути, в развитии не нуждается. Стабильность и постоянство состояния его жизни, это и есть его главное достижение в жизни. Другого развития обществу не нужно. Но бизнес стоящий во главе нации, убеждает людей в том, что обществу необходимо развитие как воздух. Ведь откупные средства, от деятельности фермера или ремесленника, в развитом обществе, гораздо более жирные, чем в неразвитом обществе. Весь фокус в том, что управляющий нацией крупный бизнес, не способен подчинить себе миллионы независимо работающих мелких фермеров и ремесленников. А это значит, что ему от них нужно избавиться. Нужно превратить миллионы мелких, в сотни крупных, поставить их прибыль в зависимость, а остальным раздать откупные. Таким образом, если забрать у мелких самозанятых работников землю, и возможность самостоятельно работать, и дать им пособие или пенсию, тогда любое развитие общества, получает глубокий смысл! Ведь в развитом обществе, откупные средства, многократно более жирные, чем не в неразвитом обществе. Зачем крупному бизнесу, обеспечивать работой всё трудоспособное население, когда откупные, это прямая выгода для монопольной прибыли!? Именно так и работает философия Гегеля о развитии бизнеса, на теле жизни наций. Работать на крупный бизнес, уже давно приходят дешевые штрейкбрехеры гостарбайтеры, которые создают и хорошую монопольную прибыль, и хорошие откупные в развитых обществах, и не требуют возмещения потерь своей трудоспособности. Удивительно что развитым нациям, это не нравится, но они это терпят, и будут терпеть. Ведь откупные средства, хорошие.



Конечно же, когда люди под развитием, понимают качество своей собственной жизни, их обманывают как детей. Развитие в индустриальном бизнесе, это рост монопольной прибыли управляющего обществом бизнеса, и рост откупных. А вот неразвитая стабильность жизни нации, это жизнь, свобода, и занятость всех, корме монопольного бизнеса. При стабильности жизни нации, монопольный индустриальный бизнес чахнет в своём развитии, он становится неспособным воевать, и управлять миром. Тогда бизнес, берётся за население всерьёз в своём развитии. Он вынуждает людей развивать монопольные отрасли бизнеса в ущерб своей жизни.

Вот где зарыты, две гегелевские борющиеся противоположности, но только вовсе не внутренние. Как минимум, одна из двух борцов внешняя и мощная. И эта борьба, вовсе не для единого развития качества в обществе, а для каждого отдельного вектора противоположных, и уничтожающих друг друга качеств жизни и бизнеса.