Точно так же как железный конь, когда-то пришёл на смену крестьянской лошадки, так и эра политики государственных администраторов, когда-то постепенно пришла на смену эры политики государей монархов. А ещё позже, на смену эры политики государственных администраторов, пришла эра политики бизнесменов.

Но всё то, что куда-то уходит в политике, назад уже не возвращается. Поэтому то, что считалось политикой ранее, и её ритуальными признаками, а так же церемониальными правилами протоколов, и этикета, уже нельзя расценивать на встречах на высоком уровне мировых лидеров и государственных деятелей, как некие знаковые признаки, имеющие высокое значение в отношениях. Бизнес есть бизнес, он прост в отношениях. И он всегда поставит выгоду выше отношений. Такова современная политическая эпоха.

Тогда на что, важно обратить внимание, на встречах лидеров, и их представителей, на высоком уровне? Бизнес-политика, отличается от прочей политики тем, что лидер оценивает лидера, не чисто по человеческим и политическим качествам, а скорее по деловым качествам. И это является ключевым свойством в выборе взаимоотношений в современной политике. Ни деньги, не сила оружия, ни групповая поддержка в межполитическом социуме, ни демократия или автократия лидера, тут не имеет такого значения в притяжении к сотрудничеству, как реальные деловые политические качества лидера политика, которые им уже проявлены на политическом поприще, или это обладание мощным потенциалом таких качеств.

Если некий политический лидер, успел сделать в своей стране, целеустремлённо и последовательно именно то, что он предполагал и хотел сделать. И если он прошёл некий сложный прямой политический путь к своей политической бизнес-цели, тогда по меркам политического бизнеса, он имеет наивысшую цену себя, в международном сотрудничестве или соперничестве, не зависимо от других свойств и качеств. Только тогда, его вес, как вес лидера бизнес-политика, максимален на политических весах. И тогда, этот лидер, без всяких ритуалов и церемоний, это своё качество открыто всем демонстрирует, привлекая к себе партнёров. А в отношениях, между такими лидерами, их максимально интересуют только люди подобные им самим, умеющие достигать сложнейших политических целей, либо имеющие мощный потенциал к этому. Это действует как двухполюсный магнит, такую тягу даже предсказывать не нужно, это сбывается. Либо мощное притяжение и сотрудничество, либо резкое отталкивание, третьего не дано.



Только таким образом, и ни каким другим, в международном социуме политического бизнеса, будут образовываться узкие или более широкие круги политического сотрудничества лидеров, или круги лидеров конкурентов и соперников к другим кругам. Такова эра бизнес политики, и таковы свойства сотрудничества и соперничества.