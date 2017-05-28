Рай для живой плоти, бизнеса и разума.

С появлением бизнеса, разум в своём развитии, вышел за рамки естественных потребностей человека. С тех пор, как первый человек взял палку в свои руки, а не в лапы, разум начал развиваться на ряду, со своим обретённым искусственным бизнесом. Так изменился человеческий вид, и стал выделяться среди других видов.

Мы уже знаем, что обретение человеком разума, позволило ему обрести множество попутных искусственных, но укоренившихся необратимых понятий, таких как: справедливость и несправедливость, праведность и не праведность, развитость и неразвитость, полноценность и не полноценность, и много других похожих побочных и необратимых негативных понятий для человека.

Главная причина появления этих понятий, связана с неограниченностью развития человеческого мышления, которое обеспечивается постоянством расширения функциональности людей. Это некий громадный цикл, в совместном развитии бизнеса и разума. Бизнес плюс разум, это тандем, который дал человеку дополнительное качество саморазвития своего мышления. Это как две части водорода, и одна часть кислорода в совместной динамике трёх атомов, обретают новое качество молекулы воды. Развитие функциональности людей, в непрерывно расширяющихся сферах их бизнеса, даёт пищу разуму людей в развитии его мышления. А развитие разума в тандеме с бизнесом, даёт бизнесу толчки для постоянного последующего расширения сфер функциональности бизнеса. Разум человека в связке с бизнесом, это то, что находится в постоянном саморазвитии, или в динамике непрерывного совершенствования. Но это, только в среде постоянно расширяющейся функциональности деятельности людей, задействованных в бизнесе. Любое развитие, всегда связано только с бизнесом, а любая жизнь связана только с полнотой ощущений. Если нет развития в бизнесе или разуме, тогда есть только природная жизнь с функциями ограниченными жизненными потребностями. А если развитие бизнеса и разума подавляет жизненные потребности организмов, тогда бизнес, отравляет и убивает и жизнь и разум. Признаком такого состояния, является преобладание в обиходе людей побочных искусственных понятий, типа: виновен или не виновен, полноценен или не полноценен.

При этом, никто не осмелится отрицать, что разум современного человека, это безграничный творец самого себя в тандеме с бизнесом. В природе, любая собака, всегда имеет некий ограниченный минимум разума необходимого, для осуществления её жизненной деятельности. И даже более развитой разум домашней, воспитанной собаки, имеет строгие границы своего развития. Многие обученные животные, иногда могут иметь уникальные способности к обучению, намного выше человеческих способностей. Но потолок саморазвития любых животных, всегда ограничен использованием его природных функциональных возможностей. Четыре лапы и хвост, не могут иметь саморазвивающийся разум, выходящий за границы жизненной функциональности. Умнейшие дельфины, птицы, и другие животные, обладающие многократно более высоким качеством свойств их мозга в области навигации, в области ощущений, в области формирования сложнейших зрительных образов, не способны к той безграничности саморазвития абстрактного человеческого мышления, в совокупности с безграничностью развития функциональных возможностей в человеческом бизнесе. Если мысленно, одному из дельфинов дать орган, которым он сможет играть на пианино, глядя человеческими глазами в ноты, и дать жизненный стимул, который толкал бы его играть на пианино, возможно, что он освоился бы в обучении этой деятельности, гораздо быстрее и лучше человека. Что-то подобное делают с животными в цирке, только в рамках функциональности их органов, и мышления.

Конечно же, и для человека существует предел саморазвития разума в тандеме с его искусственной функциональностью в бизнесе. это противоречие его с жизненными потребностями.



С уверенностью, можно констатировать только одно, что саморазвитие человеческой функциональности в бизнесе, давно вышло далеко за пределы его жизненно необходимой функциональности. И конечно же, саморазвитие разума человека, тоже далеко вышло за естественные пределы возможностей развития мышления природных организмов. Тогда что из этого следует?

Из этого следует, что обладание саморазвитием, это вовсе не эксклюзивная возможность единственного вида организмов. Обретение новых качеств в динамике объединённой жизни, это не редкость. Тогда и саморазвитие разума в объединённой динамике, тоже не может быть редкостью. Ищите другие разумные виды. Их деятельность, должна ярко выступать за пределы природной функциональности.

Из этого следует, что жанр фантастика для людей, это скорее реальная закономерность. Фантастика на темы о коврах самолётах, о каретах без лошадей, о Наутилусе под водой, давно сбылась. А летающие тарелки, это вовсе не чудо разума. И инопланетяне, это банальная закономерность реальной жизни, а не фантастика.

Но главное следствие саморазвития, это закономерности, которые легко можно выудить из свойства саморазвития разума и функциональности людей при помощи простейшей логики. А для этого, предположим что понятие «Рай», существует не только для души человеческой, но и отдельно для плоти, и отдельно для человеческого разума в тандеме с бизнесом. При этом, рай для души, это то, что нам не нужно обсуждать. Этим занимаются бородатые теологи тысячелетиями. А вот что такое условный предполагаемый рай для человеческой плоти, и что такое предполагаемый рай для человеческого разума в тандеме с бизнесом, это, неплохо было бы обсудить.

Рай для плоти человеческой, это конечное прибежище в лоне полного спектра радостных плотских чувств. Это такая скатерть самобранка при достижении всего вкуснейшего, всего зрелищного, и всего ощущаемого всеми органами человеческой плоти. Но рай, для плоти, это конец саморазвития человеческого разума, это конец любого бизнеса и его саморазвития. Сразу становится понятным, что человеческий бизнес, это радикально не то, что стремится к вершине плотских ощущений. А вот к обману своей чувствительной плоти, он стремится. А в чистый рай для плоти, не стремится.

Тогда что такое отдельный рай, для саморазвивающегося разума в тандеме с саморазвивающимся бизнесом? Если разум ищет выходы из ситуаций для бизнеса, то бизнес ищет только способы дальнейшего саморазвития. А разум, в этом случае тандема, включается в сотрудничество, и ищет новые функциональные возможности и для развития бизнеса и для освоения их людьми. То есть, саморазвитие бизнеса, имеет толчок в своей динамике от разума, а саморазвитие разума, имеет динамику стремления своего развития, от освоения новых функциональных возможностей. Например, колесо дало начало для освоения динамики извоза и выбора путей. Без колеса, разуму невозможно было бы освоить функциональность разума и бизнеса в новых сферах двигательных установок и строительства дорог, и многое другое. Без двигательных установок, никаких полётов на крыльях, и никаких мыслей о воздухоплавательной и подводной механике. Но, развитие разума это самоцель, и развитие бизнеса это тоже самоцель, в специальном условном раю для разума и для бизнеса. И разуму и бизнесу, не нужен комфорт, не нужны удовольствия от ощущений. Рай для них, это только динамика саморазвития. И чем она более ускоренная, и разветвлённая, тем она насыщает разум и бизнес, удовлетворением от развития. Саморазвитие, не способно удовлетворённо остановиться на колесе, или на телеге. Рай для разума в связке с бизнесом, это постоянная динамика ускорения своего развития. Поэтому бизнесу и вложенному в него разуму, понадобятся и летательные аппараты, и космос, и тайны энергии атома, и тот опаснейший ящик Пандоры, который неожиданно распахнётся перед ними. А что будет дальше, предсказаниям не подвластно. Не существует тормозов для этого развивающегося динамического тандема.

И если рай для плоти, это наивысшее статическое положение удовлетворённых чувств, то рай для разума в бизнесе, это удовольствие от постоянного динамического возбуждения, и от поисков рискованного и ускоренного развития. Но в природе, развитие ограничено, а в бизнесе, полностью безгранично. Не существует тормозов для бизнеса людей, и это печально. Тандем, постепенно отрывается от жизненных целей. И это глубокое противоречие, которое необходимо решать развивающемуся разуму, погрязшему в развитии бизнеса. Рано или поздно, разрешать ситуацию кризиса, придётся, или возможно она сама глобально разрядится апокалипсисом. Но прежде чем разрешать ситуацию, необходимо тормозить, и приостанавливать развитие.

Существует очень удобный момент для осмысления, когда какое либо общество начинает тормозить в своём развитии искусственной деятельности, и побочные признаки развития, просто кричат о кризисе. Это непрерывный поиск виновных и неполноценных, и это война. Это знак обществу, не наступать на грабли всеобщего развития бизнеса. И тогда, возможно, что пришла пора людям, вернуться к более примитивной предыдущей деятельности, как к отправной точке в обновлённом развитии. Ведь разум из головы не вытрясешь, это не песок. Так делать, выгодно для жизни, которая угнетена развитием бизнеса и разума в нём. В природе, жизнь первична по сравнению с разумом и бизнесом, вот её и надо налаживать в первую очередь в моменты кризисов бизнеса. Налаживать примитивно, деятельно, и массово, начиная с того, что уже ушло в далёкое прошлое. Возможно с обычного свободного творческого индивидуального и общинного земледелия, и даже с кустарного ремесленничества, и конечно же, это нужно делать в ущерб индустриальному монопольному бизнесу.



Когда деятельная жизнь людей будет крепче, тогда и развитие бизнеса пойдёт более смелыми шагами, если людям будет угодно жить как все, в ожидании кризисов глобального спекулятивного бизнеса, и бизнеса перепроизводства не нужных товаров. А разве есть что терять людям в моменты кризисов бизнеса, кроме надутых финансовых мыльных пузырей, в ожиданиях их схлопывания?