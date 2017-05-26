Плохие и хорошие, рожденные разумом

Почему мир людей так конкретно разделён, на конкретно плохих и хороших людей? И почему совсем незаметно абстрактных суждений на эту тему? А ведь действительно интересно, с каких пор, люди вдруг разделились на плохих, и на хороших? Этот вопрос абсолютно детский и наивный, но то, что люди делятся именно по такому детскому признаку понимания зла и добра, это факт. Об этом постоянно, всегда и везде вещают. Люди, абсолютно серьёзно, рассуждают на разных уровнях человеческого интеллекта, и вовсе не стесняются того, что эти детские конкретные субъектные понятия присутствуют в их обиходе. Такая наивная субъективность, присуща даже мудрым и признанным людям. Поиск конкретного виноватого в своих бедах, действует в человеке, начиная с уровня детсадовского возраста, когда один ребёнок обижает другого ребёнка. И тот, кто обиделся, это хороший ребёнок, а тот, кто обидел - плохой.

В животном мире, конкретные чувства распределяются между особями вида по-другому. Обиженный, это всегда плохой, он не способен служить стае или стаду животных, ведь он обязан уметь полноценно обижать другие чужие особи. Но в человеческих разумных социумах, уже давно действует конкретный гуманизм, и лицемерие общего обмана. Тут сильные конкретные хорошие люди, всегда защищают слабых конкретных хороших людей, от неких ещё более сильных плохих людей, которые в свою очередь утверждают, что они хорошие, и защищают ещё более слабых людей, от людей, на самом деле воистину плохих, которые защищают просто слабых людей. Тут не только человек, а сам чёрт ногу сломит в реальных конкретных рассуждениях поиска истины конкретного гуманизма человеческого субъективизма. Но сами поиски гуманного субъективного поведения в самих себе, дают людям веский дополнительный повод, для абсолютно ненужных, оправданных моралью реального гуманизма убийств. Где, по отношению к убийству хороших и полноценных людей, оправдываются массовые убийства неких нехороших, и не полноценных людей.

Вряд ли стоит разбираться в этих извечных человеческих хитросплетениях субъективных рассуждений, о том, кто хороший на самом деле, и кто по сути плохой. Об этом, написано много, но суть в субъективности, невозможно выделить как закономерность. Глупо искать виноватых там, где их нет. Тут либо все виноваты, либо никто не виноват. В природе нет виноватых и невиновных, тут это вынесено за скобки сурового реализма. Кто съел, тот и прав. Но жить то, все одинаково хотят. В этом нет ни вины, и нет особых прав, одних особей перед другими. В природе сильные, съедают слабых без угрызений. Да и разумные люди, они по сути, делают то же самое, только в громадных масштабах пытаясь обеспечить будущую безопасность будущим безгрешным поколениям. А будут ли они от этого тотального насилия безгрешными эти поколения? Но зачем люди при этом, постоянно обманывают, оправдывают, очищают себя, от некого природного греха, которого в самой природе нет ни на ком? Тут наиболее интересно не зачем, а с каких пор, и по какому природному или не природному фактору влияния, люди начали это делать? Похоже, что это, произошло параллельно с получением людьми разума для их жизни в природе. И произошло это, конечно же, против человеческой воли.

Человек разумный, это тот отделившийся подвид животного, от стадного примата, который был превращён эволюцией живой природы, в наполовину хищный, и в наполовину плодоядный самостоятельный вид животного. И этот вид, шёл своим путём, продираясь сквозь дебри всех видов природы, пожирающих друг друга. И он сложился случайно именно таким видом, какими все виды складываются случайно, в их собственных возможностях выживания. Разум человека, заменил ему частично силу зубов, когтей и мускулов. Разум дал человеку главное отличие от других видов. Это способность критическим путём осмысливать свои поступки в текущих делах, то есть подходить к самому себе, со своим взглядом на себя извне. А это означает, постоянного совершенствование себя в разумном поведении, а не только в развитии своей физической мускульной силы.

Способность критически подходить к самому себе, это способность постоянно осмысливать варианты деятельности, на некую глубину событий. А постоянство мышления, увеличивает глубину и ширину осмысливания. Так в постоянстве самообучения, родилось разветвлённое мышление человека, которое и позволило человеку постоянно задавать самому себе не только текущие вопросы жизненного пути, но и некие отвлечённые вопросы бизнеса о выгодах в его жизни.

Например, когда древний человек убивал свои жертвы, а затем съедал их, однажды у него мелькнула мысль спросить самого себя, об отношении других организмов к себе, и к своей вкусной плоти. Именно с этого момента, разум и начал делить мир людей, на плохих и хороших. И именно с этого момента, люди начали делить себя, на косвенных и на прямых убийц. Плохие прямые убийцы, это конкретные очень плохие люди, идущие к вам с копьём или ножом, и с недвусмысленными намерениями, убить или ограбить. Хорошие прямые убийцы, это не плохие люди, которые идут по направлению от вас, и грабят и убивают тех, кто возможно имел намерения прийти и напрямую ограбить вас. Это мотивированные герои защитники. Они защищают тех, кто напрямую не убивает. Именно так, в сознании думающих людей, появился подкласс косвенных, напрямую не убивающих убийц, которые имели возможность объявить себя праведниками, и более чистыми и полноценными людьми. Так и появились классы охотников, воинов, которые своими руками убивают жертвы для себя, и для тех более чистых и моральных людей над ними, которые напрямую не убивают, но косвенно, пользуются услугами охотников и воинов.

Именно так, постепенно появился принцип понимания образа безгрешности, нежного сентиментального, образованного, цивилизованного, чистенького и культурного хозяина хищника, над грязным, тупым, неполноценным и неотёсанным грешным рабом хищником, который руками способен отрывать голову живой рыбе или курице, и тут же бесцеремонно съедать её или продавать на рынке. Вот именно так просто и разделился мир людей, на два мира, полноценных и не полноценных людей, где одни, напрямую убивают курицу или врага, которого прикажут, а другие косвенно убивают миллионы других людей, не запачкав своих рук прямым действием.

И при этом, законы людей, по отношению к людям, тоже разделились не гласно и не публично, на законы для полноценных людей, и на законы для неполноценных людей человеческого мира. По закону, существуют полноценные неподсудные люди, которые своими указами могут массово вынуждать воевать, убивать и грабить, отбирать и распределять, и при этом, оставаться чистыми героями, богами и кормильцами наций. А с другой стороны, существуют не полноценные люди, и существуют законы для неполноценных людей. Это законы об украденных колосках, о суровости тюремного наказания за бытовые поступки, или наказания за якобы унижения, или за посягательства на унижение достоинства полноценного человека и его полицейского и военного защитника. Таких законов миллионы, и их придумывают и придумывают с удовольствием.

Плохо это или хорошо? А какой может быть в конкретике плохого и хорошего, смысл или закономерность? Смысл находится в том, что разум, который навсегда обрели некие дикие люди, навсегда же и разделил иерархии людей, на иерархии полноценных безгрешных людей, действующих косвенно, вложенных в иерархии неполноценных грешных людей действующих напрямую. И люди, навсегда приобрели противоречия между этим двумя образовавшимися кастами людей. Эти противоречия могут покинуть людей только с разумом. Поэтому люди, обречены жить с ними. А разум, обречён их углублять, или сглаживать. Других путей нет.

А кто может заявить, что такого разумного фактора раздвоенности людей не существует? Ведь для этого и придуманы полноценными безгрешными людьми, иерархии контроля. Это и колониальные системы контроля неполноценных народов. Это подчинённые государства, это концентрационные лагеря в государствах, это резервации, гетто, и другая реальная атрибутика в иерархиях контроля над жизнью. Это уже целые континенты наций цивилизованных чистых людей косвенного насилия, которые поручили за деньги свою защиту, мощной военным корпорациям прямого насилия. И эти нации безгрешных и набожных людей, нуждаются в превентивной и подавляющей защите от некой примитивной некультурной грубой самозащиты нецивилизованных людей, нападающих местами и временами на цивилизованных беззащитных людей. И это делается только ради того, чтобы существенно проучить за эти безумные отдельные варварские деяния нецивилизованных людей. Ради этого, защитники цивилизованного человеческого мира, готовы бомбить и наносить ракетные удары по большим площадям жизни не цивилизованных людей. Готовы натравливать их друг на друга, уничтожать их, косвенно, снабжая оружием. Хотя на самом деле, полноценным чистым людям, жалко этих людей, и они даже пускают пожить у себя этих неполноценных людей, лишённых жилья и безопасности, на своих цивилизованных условиях, и по своим цивилизованным законам. Именно это, и считается реальным гуманизмом цивилизованного мира. Хорошо это или плохо? Это не имеет значение! Имеет значение только то, что такое положение будет иметь место в мире, всегда для реальных поколений, а если оно и изменится, то очень не скоро.

Возможно, что неполноценная чужая культура, способна дозреть и перевариться даже внутри полноценной культуры. Но тот факт, что существует рождённая разумом иерархия полноценности над неполноценностью, этот фактор, уже ни чем невозможно изменить. Раб и хозяин, в жизни людей, это уже навсегда иерархия во всех иерархиях. Люди могут это только сгладить, поступиться одним перед другими, дать возможность жить автономно всем с разумной и взвешенной защитой, и даже с достоинством наёмного рабства. Это уже постепенно начинает происходить. Но всецело этого нет, это проблема времени, которого тоже нет. Нужно ещё уметь дожить долгими столетиями, до такого всеобъемлющего сглаживания. Умение и понимание, должно достучаться до человека, громко и множеством реальных проблем. А есть ли у хищного и агрессивного цивилизованного мира, время на подобную эволюцию разума?