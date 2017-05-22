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Корни и крона нации
22.05.2017 07:54
Жизнь каждого общества, можно сравнить с жизнью дерева в лесу, будь то государство, страна, или республика. Все они имеют свою крону, ствол, и корневую систему. Крона дерева, стремится к максимальному развитию и получению солнечных лучей и влаги для дерева. Кроме того, крона защищает жизненное пространство вокруг дерева, от вторжения других растений и похищения ими ресурсов из грунта вокруг дерева. Крона дерева, живёт своей надземной жизненной деятельностью, но делает она это, ради жизни всего дерева. Отдельно, от своего ствола и корней, крона жить не может. Разве что это крона поразит, живущая на других деревьях. А корневая система дерева, живёт и развивается в грунтовом гумусе собственной жизнью и деятельностью, но только лишь для того, что бы жило всё дерево, со стволом, ветвями и листьями кроны. Для дерева, всегда существует некий жизненный баланс развития, между корневой системой, стволовой системой, и развитием кроны.
Как известно, что корневая система, наиболее важная система для жизни дерева. Ствол и крону, часто поражают внешние и очень рискованные надземные факторы, это множество суровых и не предсказуемо изменчивых природных условий. Поэтому и крона и ствол, довольно часто умирают, частично или даже полностью. Но корневая система дерева, это его самая надёжная страховая резервная часть жизненного ресурса.Другой, и более надёжной страховки у деревьев не существует. Корни живут и развиваются, в гораздо более стабильной и более надёжной подземной среде жизни. И если вдруг корневая система дерева, перестаёт развиваться, тогда для дерева в целом, надежды нет. Оно засохнет, и погибнет окончательно.
Часто думаю, что если бы эволюция завела разумную человеческую часть жизни планеты жить под землю, это были бы, гораздо более счастливые люди чем те что живут сейчас. Под землёй и воевать, и жёстко конкурировать гораздо сложнее, чем на поверхности. Сама земля, это лучшая среда для стабильной жизни. Под землёй, можно жить без суровых изменчивых стрессовых и военных проблем надземного существования. Можно легко пользоваться освободившейся почвой для земледелия на поверхности, а жить под землёй. Но человек рождён экстремальным стадным приматом, живущим исключительно над землёй, в крайнем случае, в надземных пещерах. Но под землю, его не загонишь. Только подземная жизнь подземных жителей, гораздо спокойнее, уравновешенней, и стабильнее чем жизнь поверхностных, рискованных, бойцовых, и более неуравновешенных жильцов.
Что касается деревьев, то каждое дерево запрограммировано природой, на определённый баланс жизни, между кроной, стволом, и корнями. При всём этом, основа жизни дерева, это мельчайшие окончания множества малых корешков, только они способны добывать основной жизненный ресурс для всего дерева. В том числе и для жизни толстой транзитной разветвлённой корневой системы, и для жизни транзитного ствола и ветвей. И наконец, для жизни листьев кроны дерева, получающих транзитом жизненный сок, от окончания мельчайших корешков. И если корни теряют способность добывать ресурс, дерево не может продолжать свою жизнь. Самая важное в жизни каждого дерева, это корневая подземная система. Конечно же, существует множество надземных растений паразитов, которые пользуются соками добываемыми корнями чужих деревьев, но и эти растения зависят от не своих корневых систем. Тем не менее, пока работает программа осуществляющая баланс жизни дерева, до тех пор у деревьев проблем не существует. Проблемы начинаются тогда, когда корневая система становится изношенной от старости. И она, уже не способна развиваться и восстанавливаться. Тогда и остальная часть дерева потихоньку высыхает, стареет и гибнет. Так стареют и гибнут целые леса. И так, стареют и гибнут целые живые виды на планете.
Основа жизни любого общества, это
люди которые являются окончаниями множества мельчайших корней сроднённых и
прижившихся к почве, на поверхности которой растёт ствол и крона общества. Это
миллионы и даже миллиарды людей, которые постоянно создают продукт пригодный
для жизни общества из местных ресурсов. Эти люди, это созидатели внутреннего жизненного резерва общества. И если крона древа общества, корням не по силам, древо общества сохнет и
умирает. И если крона, препятствует развитию корневой системы, древо общества,
тоже стареет, сохнет и умирает. И если крона общества, предпочитает
паразитический образ жизни, корневая система древа общества, перестаёт
развиваться, и зависит только от рисков надземной части. Такое воинственное
древо общества, весьма не надёжно, и весьма зависимо от всего внешнего,
надземного. Такое древо общества, лишается своей страховой резервной системы,
способной возрождать жизнь самого себя избыточными соками от корней из своей почвы, после
суровых надземных стрессов. Такая крона, не способна возрождаться в надземной борьбе,
не имея избытка соков жизненного резерва от своих корней, Такой кроне, не стоит
рассчитывать на возрождение после ранений, в её жестокой надземной борьбе
за жизнь. Мельчайшие окончания корней почвы в обществах, это не индустрия
массового производства, это избыток работающих творческих людей, способных создавать
избыточный резервный продукт пользуясь собственными ресурсами, без рисков
внешнего финансового инвестирования, для обеспечения выживания всей живой
системы общества.
Резерв для жизни, это вовсе не деньги бизнеса, это постоянно создаваемый резерв местными людьми, местных предметов и продуктов, из местных ресурсов. Индустриальная крона общества, не способна создавать резервы для жизни общества, и всё что создаётся индустриально при помощи внешних инвестиций, скорее пригодно для ускорения старения нации и смерти общества. Иногда, жизнь целого вида, напоминает сухой лес старых деревьев, ждущих своего пожара, и обновления, но только уже в другой жизни.
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