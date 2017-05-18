Лекарство от жадности, богатства и силы

Кто такие современные цивилизованные люди? Это легко управляемые искусственными желаниями, стремлениями и потребностями люди. В любых природных жизненных функциях человека, существуют пределы насыщения. Это и в еде, и в бодрствовании, и в физических нагрузках, и в социальных функциях. Циклические пределы природной функциональности, заставляют человека останавливаться в своих природных устремлениях, и растрачивать или накапливать некий ресурс. Жизнь это всегда только циклы разгрузки и накопления ресурсов.

Но в искусственных стремлениях человека, не существует пределов насыщения и циклов разгрузки. Сказку о рыбаке и рыбке, люди знают с детства, и эти знания, не тормозят людей в искусственных ненасытных стремлениях к исполнению желаний. Да, именно в иерархиях бизнеса, люди не задумываясь глубоко, делают и себя и других людей зависимыми от неограниченности в желаниях. Совершенно бессмысленно обвинять в беспредельности желаний, только некоторых жадных или богатых людей. Совершенно бессмысленно бороться со взяточничеством и коррупцией, в среде, где чужие ресурсы лежат безнадзорными кучами под ногами чиновника, которому даже нагибаться не нужно, и к которому люди взывая говорят: будь добр, возьми всё наше, и подели между нами, как сделал бы это, наш горячо любимый и добрый бог. Но самому богу, в отличие от чиновников, ничего людского не нужно, у него, по определению не может быть человеческих желаний.

Любой добрый щедрый и бедный человек, при обретении им неких возможностей в стремлениях, будет делать то же самое что и жадный богатый человек. Это проверено на практике, в миллионах миллионов случаев. Каждый из современных людей, это некая старуха у своего собственного разбитого корыта, только разного иерархического масштаба желаний и возможностей, и которая, получив дополнительные возможности в деятельности, сначала становится столбовой дворянкой, а затем уже владычицей морской. И конечно же, в самом конце своего пути, все владычицы, опять превращаются в обычных старух, у ещё более разбитого корыта. Это единое вселенское правило для любой иерархической центростремительной динамики.

Люди должны повторять как молитву, что в природе, все факторы деятельности организмов, ограничены в насыщении. В цивилизованном человеческом мире, например, сила оружия уже не ограниченный фактор, она растёт в зависимости от безграничности стремлений людей, и фактор неограниченности материальных накоплений растёт в иерархиях людей как на дрожжах. И если и сила оружия и фактор материального накопления в эпоху железного рыцарства, выглядели смешно в глазах современных людей, то это же самое, в руках индивидов возглавляющих современные иерархии, выглядит уже не смешно. Но кривая графика ускорения динамики роста силы оружия и величины накоплений во времени, такова, что тысячелетия развития этих факторов по динамике, начали вдруг соответствовать столетиям, а теперь, уже и годам. И годы в этой динамике развития, непременно и неожиданно для нас, превратятся в месяцы и недели. Динамика развития ненасытных стремлений человека такова, что предел надувания воздушного пузыря, уже находится на грани аварийного разрешения ситуации. И довольно скоро, всё это кончится в одночасье, неожиданным, глобальным, разрушительным кризисом.

А что способно остановить беспредельность динамики глобализации кроме кризисов? Это только раздел беспредельных стремлений, как единых глобальных потоков, на множество мелких потоков. Это когда у главы громадной иерархии силы и властвования, в руках находится мощнейшая по силе взрыва бомба, а вот ключ от запуска механизма бомбы, представляет собой множество маленьких сложенных в один ключ деталей, хранящихся по отдельности у множества мелких субъектов в основании такой иерархии. Поэтому, прежде чем размахивать глобально оружием, глава иерархии, обязан либо уговорить, либо победить свою же собственную общественную иерархию. Но поскольку современный мир, уже находится на грани глобальных проблем, то властелины народов, победили собственные иерархии изнутри, и с победными возгласами, беспредельно размахивают смертельным оружием. А для того, что бы нашему воздушному шарику соскочить с острия иглы, ему как минимум нужно хотя бы одно лёгкое дуновение ветерка. А это значит, что общества людей в социальных иерархиях, должны иметь возможность выражать официальное общественное мнение, через свои официальные органы, называемые иерархиями представителей общества, которые не являются властью, но они просто обязаны распоряжаться властью.

К сожалению, в современных демократических обществах, вообще не существуют официальных представительных общественных органов, которые по статусу распорядительства в обществе, находились бы выше силовой власти. Современная демократия, всегда была лишена народовластных функций. Демократия, это только честные в кавычках выборы силовых и финансовых властелинов общества, стоящих над обществом, и которые сами себя наделяют любыми полномочиями от имени общества. Если в обществах и странах, нет наивысшего общественного официального представительского органа над властью, тогда в них нет и демократии.

Проблема в том, что распорядительные функции в обществах, не могут быть функциями властных органов. Распорядительный общественный орган над центром власти, это строгое отделение общественного распорядительства, от силовых и финансовых функций власти. Только так, общественное может принадлежать обществу, где функции распорядительства отделены от силы и власти. И если где-то, например, решают, кому должен принадлежать тот или иной участок земли, тогда монетку должны кидать те общественные распорядители, которые полностью отлучены от общественных финансов и силы. Тогда эти люди, не смогут воспользоваться этими мощными общественными факторами в своих необъятных стремления, при общественном распорядительстве.

То, что в обществе обладает силой и финансами, зовётся властью. А народовластие, это когда распорядительный не силовой и безвластный общественный орган представителей, распоряжается властью. Те органы, где сосредоточена сила и финансы, должны быть в строго подчинены общественным распорядительным представителям, не имеющим доступа к силовым и финансовым общественным ресурсам.

Институты общественного представительства, это как суды присяжных, где обычные люди, выполняют общественную нагрузку, как долг обществу, а выполнив, уходят домой. Но уважаемые и обладающие исполнительной властной силой судьи, выбранные для вынесения вердиктов, не должны иметь возможности принимать свои решения, в обход мнения большого жюри. Общественные представители, это люди, контролируемые и выдвигаемые ячейками общества, они живут в ячейках общества, и каждый от своей ячейки получает мандат общественного представителя различных уровней, для общественной, бескорыстной работы в органах представительства. И тогда никто не сможет пенять на своих представителей. Это ведь мы выдвигаем лучших из нас, без давления, влияния, и навязывания извне.



Представительство, это единственный случай, когда природа людям не в пример. В природе, и власть, и сила, и распорядительство, сосредоточены в одних руках. Но в природе, нет беспредельных и не жизненных стремлений. Любой властелин стада, действует только в жизненных интересах и самого себя и стада. Людей тоже объединяют жизненные интересы, но кроме жизненных интересов, бизнес оккупировал в обществах, все жизненные общественные пространства. В обществах, давно уже нет чисто жизненных стремлений, и давно нет предела в стремлениях людей.

Суды присяжных заседателей, и распорядительство присяжных общественных представителей, это единственное народовластное лекарство, способное влиять на глобальность беспредельного стремления людей к искусственной силовой и материальной власти. Институты представительского распорядительства, это бог распорядитель общественной материи и силы в обществах. А институты присяжных заседателей, это бог распорядитель человеческими судьбами.