Стремление к желаемому

Что такое стремление человека, и как можно понять это живое динамическое явление? И почему результаты стремлений любых организмов, гораздо чаще бывают не желаемыми, чем желаемыми? Явление «стремление» для людей, в доступных источниках информации представлено как направляемая желаниями деятельность. А как возникают желания? И как они управляют деятельностью? И они ли управляют деятельностью организмов? Если эти секреты не расшифровать, тогда мы не сможем понять, почему наш организм стремится к желаемому событию, через преодоление целой череды довольно рискованных, неприятных, и опасных для жизни не желаемых событий. И при этом, организм может делать множество тщетных попыток преодолеть не желаемые события, ради достижения желаемого. А можем ли мы это расшифровать, не будучи учёными биологами, но только при помощи обычной логики рассуждений в обычном человеческом мозге? Трудно это сказать, но попытаться можно.

Что для человека является действительностью, или текущим динамическим состоянием? Об этом, нам рассуждать не нужно, мы в этом состоянии своей динамики постоянно живём, и оно нами иногда желаемое, а иногда не желаемое. При этом, мы способны одновременно ощущать как комфорт, так и дискомфорт внутренней своей текущей динамики, и внешней своей динамики.

Любое существо или организм, живёт динамическим стремлением от текущего своего состояния ощущений, к ожидаемому состоянию ощущений самого себя в последующих циклах жизни. Истечение любой динамики, измеряется циклами. Каждый сделанный шаг, это цикл. Работа мозга с фрагментами памяти, это логические циклы динамики мышления. Текущее время жизни, это тоже количество циклов.

Каждый мельчайший фрагмент любой жизни, это некий четырёхмерный фрагмент динамики жизни созданный четырёхмерным процессором мозга, через ощущения текущего момента жизни. В трёх измерениях фрагмента динамики жизни, наш мозг, создаёт совокупную объёмную информационную картинку текущего среза жизни, а четвёртое измерение, это картина пиков эмоций от ощущений, наложенная на информационную картину фрагмента. Поэтому, всю нашу сознательную жизнь, мы можем выразить как анализ мозгом множества записанных в память четырёхмерных фрагментов состояний динамики организма созданных ощущениями в каждом цикле работы мозга. При этом, все фрагменты которые записываются от источников ощущений, это фрагменты настоящего и прошлых текущих моментов жизни. А вот те фрагменты, которые создаются и записываются после обработки их четырёхмерным биологическим процессором мозга, это вымышленные фрагменты последующих, планируемых циклов жизни. Во всех этих четырёхмерных фрагментах прошлых и последующих состояний динамики жизни, три измерения, это информационные трёхмерные картины, а вот четвёртое измерение, это эмоциональное измерение, которое отражает динамическое состояние пиков эмоций организма наложенное на трёхмерную информационную картину фрагментов памяти.

Возникает вопрос: Зачем мозгу записывать картинки эмоций вместе с текущей информацией, и зачем проектировать картинки эмоций совместно с проектной информацией для последующих циклов жизни? Вопрос хороший! Что движет динамику жизни? Все сразу скажут желания! Так вот желания, это и есть четвёртое эмоциональное измерение итоговых четырёхмерных фрагментов проектируемой последующей жизни. Информационная трёхмерная картинка желаемого, это просто картинка, а сами желания это суммарные проектные эмоции. Картины эмоций, наложенные на картины информации, нужны в нашей памяти для того, что бы запускать динамику нашей жизни в определённых направлениях. Кроме эмоций, динамика жизни не запускается ни чем другим. Сформированные из прошлых ощущений памятью и мозгом проектные эмоции будущих циклов жизни, это и есть желания и не желания. Вот для чего во всех фрагментах жизни, необходимо четвёртое эмоциональное измерение, оно динамически двигает организмы. Каждый последовательно выполненный цикл динамики живого организма, двигается эмоциями каждого последовательного проектного фрагмента памяти. И каждый, кто вызывает из памяти фрагменты прошлого, вызывает вместе с картинами прошлого, картины эмоций. И эти обработанные мозгом фрагменты прошлых циклов жизни, способны двигать последующую динамку организма.

Все состояния динамики организмов, по отдельности, могут быть и суммарно комфортными и не комфортными для ощущений динамического состояния, а для мозга желаемыми или не желаемыми ощущениями. При этом, путём анализа текущих и предыдущих фрагментов суммарных ощущений, мозг формирует и записывает в память, некие не существующие реально последующие фрагменты суммарных ощущений для последующих ожидаемых состояний ощущений. То есть, при помощи анализа предыдущих событий (где каждое текущее событие тоже является предыдущим в момент записи его в память), возникает картина последующих динамических событий, которые мозг планирует преодолеть для достижения желаемого, комфортного состояния динамики организма. Только все эти картины последующего, это не просто создаваемые художественные картины с информацией, это в первую очередь фрагменты планируемых последующих эмоций, наложенные на картины последующей информации. И такие сложные фрагменты проектов пишутся мозгом в память. Почему так? Потому что без привязки к проектным информационным фрагментам эмоциональной составляющей, не может произойти воплощение желаемых динамических состояний организма. Ни что кроме эмоциональных всплесков, не способно двигать проектируемую динамику организмов в желаемое состояние. А проектируемаяэмоция, это уже совокупность проектируемых мозгом ощущений. Это образы ощущений, плюс информационные образы к которым организмы стремятся.

Именно планируемая мозгом последующая цепочка эмоций, руководит динамикой наших организмов, создаёт динамическое стремление к конечным в этой цепочке ожидаемым ощущениям. Тут каждая новая текущая эмоция организма, вносит коррективы в цепочку ожидаемых планируемых организмом эмоций, которые и управляют динамикой организма, так же, как текущие эмоции водителя, наложенные на картину текущих событий, превращаемые мозгом в проектируемые события и эмоции, управляют автомобилем. В каждой такой цепочке проектируемых эмоций, конечная цель, это пик конечных желаемых эмоций, плюс желаемая картина событий, для предполагаемого конечного комфортного состояния динамики организма. А все попутные эмоции и фрагменты ощущений в цепи динамики, могут быть не желаемыми, а попутная динамика событий, может быть не комфортной в ощущениях. Человек, способен достигнуть трёхмерной информационной картины ожидаемых желаний, но четвёртого измерения ожидаемых желаемых эмоций, он достигает не всегда. Вместо них, могут оказаться суммарно не желаемые эмоции, на фоне достигнутой картины желаемых событий.

Эмоции, это и есть главный элемент фрагментов картин памяти. Наш мозг, это специальный органический четырёхмерный процессор, который способен сравнивать и анализировать силу эмоций фрагментов, кроме сравнения записанной в них информации! Эмоции, сравниваются по степени силы воздействия их на мозг. Это работает, примерно, как любой многоядерный цифровой процессор, но только ещё и с аналоговыми измерениями предыдущих эмоций, создавая из них фрагменты планируемых эмоций. Мозг сравнивает суммарные фрагменты ощущений, по наибольшей амплитуде их суммы ощущений в фрагменте. При этом, изменяющаяся величина каждой текущей эмоции в динамике жизни, влияет на изменение всех проектируемых фрагментов состояния динамики, как попутных не желаемых, так и конечных желаемых. Это делается для того, что бы организм мог быть способным динамически преодолевать каждую попутную не желаемую эмоцию, достаточно сильным динамическим стремлением на пути к желаемым эмоциям. Вот откуда берутся стремления: Мозг постоянно обманывает самого себя для лучшей работы динамики, для преодоления попутной и не желаемой динамики, и для достижения желаемой динамики. Он как бы умышленно уменьшает пики планируемых не желаемые эмоции, и обостряет и увеличивает пик желаемой конечной эмоции, в зависимости от текущего состояния динамики организма.

На конкретном примере, это выглядит просто. Когда организм находится в стадии сытости и безопасности, его мозг, обрабатывая эмоциональные предыдущие четвёртые измерения фрагментов памяти в совокупности с каждой текущей, он эмоционально тормозит последующую динамику организма планируемыми эмоциями, дабы не нарваться на множество не желаемых текущих ощущений. Но когда, у организма постепенно появляются всё более нарастающие пики текущих эмоций голода или опасности, мозг сразу начинает эмоционально толкать организм преодолевать не комфортную и не желаемую попутную динамику, которая обязывает организм, восстановить желаемые ощущения сытости или безопасности, через усиление величины желаемых эмоций в цепи предполагаемых эмоций. В предполагаемых эмоциях, конечные желаемые ощущения обостряются, а не желаемые попутные ощущения притупляются. По-другому, мозг не может заставить организм преодолевать не желаемое. То есть, по сути это делает не разум, это хладнокровный четырёхмерный механизм процессора обработки, который способен логически анализировать пики обрабатываемых текущих эмоций, и добавлять их в трёхмерные картины планируемых эмоций, с обратным знаком. То есть то, что мы называем разумными деяниями, это обычная логическая деятельность ядра процессора эмоций. Все попутные не желаемые пики эмоций притупляются добавкой к ним растущей текущей не желаемой эмоции с обратным знаком, а пик конечной желаемой эмоции, при этом обостряется. Да! Вся наша жизнь, это только обманчивая логика четырёхмерного информационно-эмоционального процессора!

Получается, что эмоциональный процессор организма, простой математической операцией сложения, предварительно заставляет организм рисковать в преодолении уменьшенных им предполагаемых пиков эмоций в попутных не желаемых состояниях динамики добывания пищи. И делает он это, ради достижения последующего увеличенного им пика ощущения желаемой сытости. И это обычное сложение эмоций в фрагментах памяти!? И процессор бездушно усиливает предполагаемые желаемые ощущения, и ослабляет предполагаемые не желаемые попутные ощущения, заставляя организм динамически преодолевать не желаемое, в достижении желаемого!? Невероятно, но это так. Достижение желаемого, это только математика сложения эмоций.

Такое первобытное состояние природных организмов, действует и в разумных организмах людей. Инстинкт достижения желаемого состояния, это обострение эмоции предполагаемого желаемого, через ослабление попутного не желаемого состояния динамики. Да природа над нами поработала, она полностью обманула, и поставила всех нас, в зависимость от суммы эмоций, и даже тех, кто предполагает, что ими движет только лишь разум.

Это наблюдается на примере острой зубной боли, возникающей в процессе еды. Если организм достаточно сыт, он может потерпеть в употреблении пищи, зная то, что острота болевых ощущений, значительно превышает остроту желаемого насыщения. Но по мере роста ощущений голода, предполагаемая боль зуба, притупляется эмоциональным ядром процессора мозга, а желание есть обостряется. И наступает момент, когда мозг заставляет человека есть, преодолевая боль. Но когда пик болевой эмоции превышает пик желания есть, динамика процесса еды приостанавливается, но спустя некоторое время, мозг вновь заставляет организм есть, через ослабление предполагаемого ощущения боли в памяти и через обострение эмоции голода. Но боль, вновь становится настолько сильна, что процесс приёма пищи опять приостанавливается. А затем, через некоторое время, усиленная желаемая эмоция, вновь заставляет организм забывать остроту попутной не желаемой эмоции. Так работают наши функции стремления, и преодоления не желаемого на пути к желаемому. Но это только работа эмоционального ядра четырёхмерного процессора мозга. Процессор, только складывает математически пики эмоций, меняя знаки текущей эмоции, математически сопоставляет их, и суммирует по степени их силы, и таким образом он вносит якобы разумные коррективы в текущую динамику жизни. Так мы и живём, как бы разумом, но далеко не разумом.

Что касается, достижения и стремления к искусственным целям человека, это тоже физиология. Все искусственные цели людей, это реальные желаемые эмоциональные состояния человека. Сюда входят все суммарные естественные и искусственные потребности людей. Это и любовь, и секс, и пища, и результаты стремлений в жизнедеятельности, и результаты стремлений в бизнесе. По сути, все стремления человека, это динамика достижения желаемого. Только всё искусственное, это приобретённые не природным путём рефлексы, которые могут быть закреплены генетически, и могут быть не закреплены генетически в организме. Например, искусственная селекция и выведение организмов, это генетическое закрепление рефлексов, а условные не природные рефлексы, это могут быть временными приобретёнными профессиональными рефлексами, способными так же стать закреплёнными. Ведь мы не занимаемся селекцией людей. А вот профессиональные навыки животных, закрепляются на генетическом уровне. Важно то, что искусственно рефлекторно желаемое, ядро процессора эмоций, обрабатывает точно также как и природное желаемое. Он создаёт цепочки фрагментов эмоционально желаемых и не желаемых эмоций, сравнивая их, усиливая или ослабляя сложением с прошлыми и текущими фрагментами. И по этому, в конечных желаемых искусственных целях человека (по сути это четырёхмерные проектируемые фрагменты состояния динамики), так же усиливаются или ослабляются пики конечных желаемых эмоций, через текущие и прошлые эмоции и ослабляются или усиливаются пики попутных не желаемых эмоций.

Вся проблема искусственных целей людей, заключается в том, что в них не существует порога эмоционального насыщения, как например, в процессе питания, и в прочих других жизненных эмоциях. И по этому, конечные желаемые искусственные цели, превращаются в приятные иллюзии целей, или в искажённые эмоциональные миражи, с постоянно меняющимися амплитудами эмоций. А четырёхмерный процессор мозга, при этом, заставляет людей, проходить через бесчисленное множество не желаемых эмоционально неприятных попутных фрагментов, которые ещё и ослаблены процессором в предполагаемых неприятных ощущениях. Но как реальные текущие состояния эмоций, они достаточно сильно неприятные, и долговременные в попутных не желаемых состояниях динамики человеческих организмов. Это и есть, связанная с реальными неприятными долговременными ощущениями в жизни человека, борьба с ветряными мельницами за достижение неограниченных желаемых эмоций и целей. Только не за благополучие и достаток, а за миражи ощущений и эмоций от достатка и благополучия. Но эта борьба, не может приносить ожидаемых искусственных желаемых ощущений внутреннего комфорта, кроме природных ощущений. Она не ограничена в достижении не ограниченных желаемых целей. А без ощущений внутреннего комфорта у организмов, ни какого другого комфорта не существует. И далеко не всем людям, дано свойство, останавливаться на пути к желаемым ощущениям, не ощущая их приближения. Именно в этом и проблема современности, которой должен заниматься разум человека, но где он? В реальности, существуют только плоды процессора обработки ощущений. Но искусственные плоды желаемого, не имеют границ и порогов ощущений. Они размыты и бесконечны. А разум людей, всё-таки способен ощущать беспредельность искусственно желаемого. Но разум, это тоже эмоция, только искусственно созданная, и которой математически манипулирует и обманывает организмы бездушный процессор мозга. И поэтому разум, аналогично обычным природным эмоциям, двигает динамику жизни по бесконечным трудностям к бесконечным искусственным желаниям.

Жаль, что люди не развеивают мифы о благостях разума. Но уже пришло время.