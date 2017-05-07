Что такое, стремление жить как все?

Жить как все, или жить как другие, это очень понятное нам явление. И одновременно, это интересное явление в природе. Например, хамелеон, способен подстраивать цвета самого себя, под цвет окружающей его обстановки. Но это чисто защитная реакция организма, хамелеон может не стремиться к этому. А для нас, для людей, стремление жить так, как окружающие, или как те, которые приравнены к эталонному стереотипу некой благополучной жизни, это довольно мощное стремление. Оно возникает, скорее подсознательно, чем сознательно. И это вполне интересное и важнейшее явление в нашей человеческой жизни. Кстати, которое нами, никак не названо. Мы как бы во всём все этом участвуем, но мы не знаем что это, и как это называется. И мы, даже не изучаем это явление своих устремлений! Многие скажут, что это мол, всего лишь недостаток цивилизованной жизни. Ведь людей, учат впитывать легкодоступную информацию, но мыслить самостоятельно стараются не приучать. Такова мол, технология современной жизни в среде потоков бизнес систем. С одной стороны, тут что-то есть, но это уже последствия устремления, быть как все. Например, стремление быть лучшим в иерархии, это природное стремление к статусу. А быть как все, это возможно частично защитное явление, а частично, что-то непонятное.

Например, если в обычаях траурного ритуала, нужно одевать полностью чёрную одежду, тогда вряд ли кто-то осмелится прийти в белом. Это чисто защитная реакция потерять имидж или репутацию. Тут даже спорить никто не будет. А вот когда некий лидер или авторитет, вдруг постоянно и безмолвно начинает носить военный френч, или какую-то неприглядную серую униформу. И если, после этого, постепенно появляются множество миллионов последователей одетых в такую же униформу, тогда что это? Ведь люди без принуждения и страха одевают то же, что и их лидер. Например, множество последователей Элвиса, устраивают многочисленные шоу и фестивали подражания абсолютно бескорыстно. Тут вообще нет попутных явлений, кроме некой гравитации. Это, кроме приятных хлопот, не даёт людям выгод. А массовый футбольный фанатизм? Это чистый убыток для фанатов, но он втягивает и не отпускает их. И тут кроме удовольствия находиться в толпе, гораздо меньше приятного, чем смотреть футбол с друзьями у телевизора с пивом. Но и тут есть непонятное тяготение.

А теперь о жизни. Например, в неких кругах общества, где царит всеобщее устремление обладать финансами и накоплениями, не существует отказников, типа юродивых финансистов раздающих капитал. В таком потоке устремлений, нет смысла индивиду обитать без финансов. Течение потока устремлений, смоет его как соломинку. Тут человек, либо покидает среду потока устремлений, либо он, обретя свои финансы и накопления, живёт в ней по её правилам. И такое стремление, это тоже тяготение. Ещё пример: Там где общество полицейское, люди массово стремятся стать полицейскими. Это тоже тяготение. А там где общество милитаристское, люди массово стремятся стать военными. При этом, в обществах, где царит тяготение определённого вида, гораздо не всегда выгодно быть последователем всеобщего стремления. Например, при всех привилегиях в обществах для военных и полицейских, быть военным и полицейским очень не просто, нелегко, и не безопасно. И даже быть обладателем не малых финансов, в обществах стремления обладания финансов и накопления, тоже не лёгкая жизнь, не безопасная, и достаточно хлопотная и ответственная. Но люди стремятся, создают потоки, толкают друг друга руками, давят, перегреваются, и многие не выдерживают, и они попадают в антигравитационные антипотоки, а многие так и вращаются в круговоротах гравитационного реактора устремлений, путём смешения и перераспределения масс.

Самое интересное, что наиболее безопасное место в этих общественных системах центростремления, это быть подальше от центра. Где-то на самой дальней орбите, где поток устремлений человека не связывает по рукам и ногам. В этом месте орбит, человек наиболее свободен, наиболее незаметен, наиболее не нужен динамике стремления, и наиболее гарантирован от неприятностей этих явлений. В центрах любых потоков, индивиды долго не живут. На перифериях свобод больше, но динамика устремлений минимальна и заторможена.

Существует важное свойство потоков социальных устремлений людей, у которых на орбитах, могут находиться как отдельные люди, так и целые социумы людей. Попробуем сформулировать заданный вопрос от обратного: Предположим, что в местах жизни людей, где максимально начали действовать некие социальные устремления, кто-то один стал противится этим устремлениям, и желает жить полностью автономно, и только лишь от реальных плодов собственной деятельности. Например, он хочет найти свободную землю, и полностью жить автономно, невзирая на финансы, на администрирование, на политику, на военные и полицейские мероприятия от центра общества. Не знаю, можно ли полностью автономно прожить на острове площадью в несколько гектаров, одному современному человеку или одной семье, но условно автономно, жить можно. К примеру, выставляя в сезон уборки урожая за ворота, десятину от того, что человек вырабатывает, в виде налога. Например это ящики с картошкой, капустой, морковью, и чем-то ещё. И разве общество позволит такому индивиду этим заниматься? Нет не позволит. Сами же односельчане, живущие уже в потоке устремлений, будут третировать таких тормозных индивидов. И они, будут натравливать на таких индивидов, администраторов, полицейских и даже военных. Поток устремлённых людей, не даст любым индивидам, быть преградой в потоке. Так было в колхозном движении, где физически преследовали индивидуалистов, и во многих других примерах. Где-то на сложившемся исторически хуторе, или в отдалённых от потока устремлений поселениях, пожалуйста, но в потоке нет. Это гравитация.



Тогда о каких правах человека индивида, можно говорить людям, и кричать истерично об этом с трибун в центрах схождения глобальных гравитационных потоков устремлений социальных масс людей, скорость которых, даже не даст зацепиться индивиду за своё индивидуальное право человека!? Это право, может действовать, только в каких-то показательных и демонстративных правовых сферах, с которыми люди часто за всю жизнь ни разу не сталкиваются. А в повседневной жизни, права человека не действуют ни где, там где нет прав людей жить автономными социумами, со своими автономными правами на жизнь. Если социумы, многих отдельных поселений, захотят жить автономно от потоков устремления в обществе, отдавая обществу налог, это со скрипом может быть осуществлено, если в обществе существует право на жизнь отдельными автономными социумами. А если автономные поселения, ещё и объединятся в официальные представительские организации, и выдвинут своих представителей во власть общества, тогда и права человека в каждом из социумов, будут не фиктивной обманкой, а реальной юридической силой социума. Другого пути к демократии не существует, в обход закономерностей мироздания. Это закон всевышнего бога динамики систем.