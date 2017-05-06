Антивещество и антилюди

Антивеществом, учёные назвали реально полученную материю, которая состоит из античастиц. А вот античастицы, в понимании этих учёных людей, это двойники обычных элементарных частиц, но отличающиеся знаками электрического заряда, и знаками других взаимодействий. Понятие «античастицы» это специфическое научное понятие в микрофизике. А вот уже в физике обычных измерений, вряд ли существуют такие понятия как «антивода», или «антижелезо». Интересно и то, что и в макрофизике, всё чаще учёными употребляются такие понятия как «антимиры» в качестве космических объектов или глобальных систем.

Тут ничего не поделаешь, наука это уже давно бизнес. А плоды любого бизнеса, должны участвовать в рекламе и быть красивыми. А ещё, они должны привлекать финансы к бизнесу. Чистой науки уже давно нет. И если в нашей обыденной жизни, начинать употреблять понятия типа: «антисахар», «антисоль», «антихалва» и «антифасоль», то такая наука не будет восприниматься всерьёз людьми. Но «антифасоль» действительно существует, и существует в пределах наших ощущений. Но наука дело не шуточное. И «антифасоль», это только псевдонаучная антиреклама. А вот в тех сферах, где мы не живём, наука ведёт себя гораздо смелее. Она называет антивеществом то, что по логике динамики гравитационных систем, вовсе не стоит называть антивеществом.

Для того, чтобы дать общее определение антивеществу, нужно сначала дать определение причастности такого вещества, к некой общей антидинамической деятельности. Без динамики нет вещества. И это не просто знак электрического заряда или знак взаимодействия между частицами. Это изменения в подчинённости деятельности в мире иерархий динамики систем. Ведь все взаимодействия, которые нам известны, всегда чему-то подчинены. Мы это называем гравитацией динамических систем. Всё что мы называем материей, это связанные иерархические системы подчинённой динамики в полях гравитационных воздействий. Гравитационные воздействия систем, это стремление к центрам. В общем случае, это движение по неким орбитальным сферам, отдалённо напоминающим ракушки моллюсков. И это же явление, это некие вихревые явления, по типу втягивающей воронки.

Самое простое определении антивещества, можно дать на самых простых примерах. Например, то тепло и свет, которое мы получаем от солнца, является антиматерией относительно солнечного центра гравитации. Излучаемые солнцем свет и тепло, подчиняются антигравитационным силам солнца. А тепло излучаемое центром земли, и другие излучения, это антигравитационные явления земного центра, и это тоже антиматерия по отношению к гравитационному центру земли. Получается, что понятие антивещество не может обладать безотносительной знаковой величиной воздействий, к некому подобному себе веществу, называемому двойником. Оно должно быть относительным к гравитационным центрам. Только лишь антидеятельность, по отношению к гравитационным центрам систем, может давать название антивеществу. Самый простой пример, это вихревые явления в воздушной сфере планеты. То, что вихрь втягивает в себя, это вещество по отношению к центру его гравитации. А то, что он выталкивает на другом конце оси гравитационных воронок, это уже антивещество по отношению к его центру гравитации, но оно абсолютно, то же самое вещество, которое втягивается, только оно стремится по направлению от центра гравитации. И если воздушный вихрь втягивает в себя фасоль, то на другом конце оси, он её выталкивает, и фасоль, уже становится антифасолью, по отношению к вихревой гравитационной оси.

Никто из нас, уже не может отрицать наличие гравитации и антигравитации, и наличие гравитационных и антигравитационных сфер. А также, отрицать наличие гравитационной и антигравитационной материи. Например, в многочисленных сферах гравитационных иерархий нашей планеты, её сферы способны частично удерживать гравитационную и антигравитационную материю и земли и солнца, смешивать её реактивно между собой, и заставлять участвовать смесь в реакциях обменного цикличного кругооборота веществ во всех сферах гравитационной системы земли. Это и есть внутренний реактор гравитационных систем, который создаёт циклы жизни её материи. Любая цикличность внутри гравитационных систем, это уже признаки начала или конца некой жизни этих систем. Именно путём реактивных цикличных круговоротов материи в центрах гравитации, постепенно образовалась отдельная органическая жизнь живых организмов, и жизнь нас самих. Обменные процессы реакторов возникают там, где все системы тесно сжаты и переплетены, и перемешиваются температурными реакциями обмена при помощи гравитации и антигравитации. А это, именно центры всех реактивных систем иерархии в иерархиях, которые одновременно являются центрами тёплой или горячей реактивности систем, и одновременно концом тёплого гравитационного притяжения, и началом холодного антигравитационного отторжения после работы реактора. Мы сами и есть системы реакторной гравитации.

Если в иерархиях космоса, существуют общества и сообщества людей (а мы, и есть динамические системы в иерархиях космоса), тогда существуют центры этих сообществ с некими обменными реактивными процессами в этих центрах, и существуют гравитационные связи на всех ступенях обществ и сообществ. Гравитационные связи и силы в обществах, образовываются, вовсе не центрами этих обществ. Это трения между потоками человеческой среды образовывает воронки притягивания и центры в обществах. Центры не причастны к образованию процессов в них. Центры обществ, это то, что находится на поводу у потоков гравитационных масс, стремящихся к теплу нагревания, и то, что находится на поводу у антигравитационных масс, которые стремятся к охлаждению и отторжению в периферии, и во многом тормозятся и смешиваются, и участвуют в круговоротах реактивно смешиваемых масс.

Живые гравитационные процессы обществ, подчинены сознательному и подсознательному программированию, а так же программным инстинктам. Например, если для эксперимента, некоторое количество активно двигающихся людей могут искусственно и сознательно образовать среду хаоса из отдельных друг от друга людей. Тогда каждый, в хаосе толчии от множества сознательных движений, постепенно начинает передвигаться больше туда, куда его толкают другие. И автоматически, независимо от людей участвующих в хаосе, начнут возникать направленные потоки движения и их отдельные направления которые будут подчинены либо внешним условиям, либо внешним влияниям на эти потоки. А если в эксперименте, будут участвовать множество людей в абсолютно не ограниченном пространстве, и они будут с завязанными глазами? Тогда они сначала начнут бояться потеряться в бесконечности, и будут пытаться присоединиться к тем кто хоть что-то излучает, либо тепло либо звук. Из таких присоединений, сначала опять временно образуется хаос, а после хаоса опять образуются гравитационные потоки в различных направлениях. Одни потоки будут гравтационно стремиться в центр на сильный звук или тепло, а другие антипотоки, уже переработанные горячей реакцией сжатия и трения в центре, будут стремиться от центра сильного звука или тепла. Потоки людей к центру сильного излучения, это спиральные потоки гравитации добрых, держащихся за руки людей, стремящихся к единству. В максимальном приближении к центру, субъекты потоков сжимаются, нагреваются, страдают от боли сжатия и нагрева. И в некоторой точке приближения к центру, люди изыскивают силы для разрыва связей сжатых рук, и пытаются освободиться от боли, и влиться в антигравитационные потоки рассеивания. Только это уже будут переработанные реактором люди, со свойствами антилюдей. Они злые и возбуждённые, они горячие, отталкивающие тех кто рядом, и старающиеся освободится и от жары, и от боли сжатия.

На самом деле, такого неприятного эксперимента с людьми ещё не было. Но его результаты можно предсказать, с некой приличной долей вероятности. Ведь именно так, ведёт себя любая материя, в системах реакторных гравитационных иерархий. Только материя, это материя, а сознательные люди, способны на варианты в пределах законов гравитационной иерархичности. Это примерно как в романе Ильфа и Петрова. Где в центре гравитации иерархии, сидит некий зицпредседатель имитируя управление фирмой, где на него, обрушиваются все громы и молнии внешних воздействий. А на самом деле, центр пустой, а сама иерархия это отдельный хоровод прочно взявшихся за руки активных субъектов подпольной деятельности. Это может быть множество равноправных акционеров с равной долей прав на управление деятельностью, или как то по-другому. Смысл в том, что разум способен освобождать глобальные центры гравитации, от реактивных действий переработки людей в реакторе на антилюдей, не ослабляя при этом общих гравитационных воздействий в системе. И тогда, в громадной глобальной системе, не произойдёт общего для всех коллапса античеловечного распада. Ведь именно реакторы общественного распада, превращают людей, в антилюдей, а гравитацию превращают в анигравитацию. Такую функцию реакторов, можно распределить искусственно между многими иерархическими подсистемами, а центр общей системы, будет использован вовсе не как громадный реактор расщепления и последующего распада системы, а как координационный центр тушения малых пожаров, при распаде мельчайших вложенных реакторных систем, разбросанных во времени. А это, только те системы, которых уже нельзя превратить в иерархи-бублики с дыркой. А ведь такой принцип, одинаково действует безопасно для глобальных систем, и в бизнесе, и в политике, и в военном деле. Один большой единовременный апокалипсис громадной общественной системы, люди способны разбить на множество мелких апокалипсисов во времени, и влиять на них в пределах общей системы.

Большая иерархия только тогда хороша, когда в её основе, не заложен принцип одновременной борьбы горячего реакторного центра за свободу и независимость от внешних влияний, и борьбы этого же реакторного центра с сепаратистскими реакторными центрами внутренних систем. Получается что реакторная система, борющаяся за внешнюю свободу и независимость, парадоксально состоит из борцов за внутреннюю свободу и независимость. А для того, что бы большая иерархия была хороша, все её внутренние системы, плюс центральная система, должны иметь форму бублика с дыркой, или принцип управления фирмы «Рога и копыта». При этом бублик, это заменитель реактора в центре гравитации, где в центре будет находиться пустота реактивности, а сила вихревой гравитации общей системы остаётся прежней, и она распределяется между объединёнными, крепко взявшимися за руки представителями вложенных систем, в их динамичном сотрудничестве друг с другом. При этом, каждая вложенная система, это тоже бублик. Разум человека, способен противостоять индивидуальной алчности своего реактора. Изначальная общинная природная человеческая жизнь, этому пример.

