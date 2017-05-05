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Нулевая социальная динамика
05.05.2017 18:57
Недавно провёл экспериментальный опрос, среди
своих соседей пенсионеров минимальщиков. Это те, у которых пенсия равна
примерно 45-50 евро в месяц. Это от полутора, до двух евро в день на
человека. Но за вычетом коммунальных услуг, это будет и того меньше. А зимой,
когда коммунальные услуги максимальны, такая пенсия может быть для некоторых
минимальщиков, даже со знаком минус. Этим людям, был задан один вопрос: «А что будет, если хотя бы одна
сотня трудовых пенсионеров минимальщиков, объединятся между собой, наймут
адвоката, и потребуют для себя в суде размер
пенсии, соответствующий, хотя бы одной сотне
долларов»? Ведь такая, даже незначительная сумма пенсий, вполне заслужена трудовыми пенсионерами
минимальщиками. И этот простой вопрос, поставил в тупик, многих мудрых людей!
Оказывается, что каждый из них, способен бороться исключительно за себя. Он знает свои заслуги, он знает себе цену, он знает то, что ему лично, положено иметь больше чем ему дают. Он готов требовать себе льготу, субсидию для себе, помощь себе. Но совместно с соседями, да ещё за размер кровно заработанной пенсии, которая не противоречит основным и гуманитарным законам, и обязана быть равна или выше реального прожиточного минимума, каждый трудовой пенсионер, работавший многие годы на производстве, коллективно бороться в суде, против дающей руки, категорически отказывается! Хотя, это вполне верное дело. Пенсионер знает то, что просить и ходатайствовать индивидуально, это можно. Выходить с плакатами и ругательствами на нерадивость органов, под руководством оппозиции тоже можно. Но бороться коллективно в суде, за своё кровное, это глупость несусветная! Так делать не положено, это не было положено испокон многих десятилетий, а значит, не дадут. Но почему не дадут? Да потому что сосед соседу, не субъект социальной динамики! Такой социальный навык правовой борьбы, убит в людях за многие годы социализма почти на всегда, и он превратился в нуль. За этим строго и сейчас следят, и такое немедленно будет пресечено, даже не дойдя до коллективного судебного разбирательства.
Где вы видели, например, что бы тысячи
людей, проживающих в экологически неблагополучных районах, подавали иски, и
выигрывали суммы денег по судебным коллективным искам по вполне законным
требованиям, против органов власти любой инстанции? Вы всё путаете, это
демократические органы власти, борются всегда традиционно сами с собой, за благополучие
людей и народа. А ещё, это дело властной оппозиции, провозглашать священную
гласную борьбу, за интересы народа. Но в судах, да ещё с коллективными исками от массы
конкретных заявителей, представителей оппозиции тоже нет и не будет. Они не чудаки, что бы
науськивать народ против самих себя в будущем, и усложнять себе жизнь. И даже на худой конец, это дело,
околовластных общественных организаций, которые могут затевать гневную бюрократическую
переписку, с органами власти, которые в свою очередь, кротко признают свои ошибки.
Бывает, что
кого-то нерадивого при власти наказывают, и даже нескольких, и даже в назидание
другим, но коллективные иски и возмещение ущерба по ним, это уж слишком, и это
даже непостижимо для мозга пенсионера.
Примерно так, каждый из опрашиваемых и ответил: «Это несусветная глупость и
маразм, не существует подобной практики
и прецедентов в общественной жизни людей. А значит, не существует и
удовлетворения подобных исков. Пусть кто-то более сильный, грозный и добрый, подаёт за нас иски, пусть помогает нам и
сочувствует. Но когда мы сами в суд, все за всех, и за самих себя, такого у нас не бывает». -
«А как же первый прецедент, и толчок к развитию новой правовой практики»? - «Не
буди лиха»! - «Нужно только просить, часто просить, понемногу просить, гневно просить, возмущаться,
взывать к пониманию и совести, даже буянить и проклинать нужно, но это всё что
можно, и всё что делается в нормальной жизни пенсионера». Но ещё можно терпеливо ждать, и это и есть нулевая социальная динамика в обществе, и она не только у пенсионеров, она у всех. Только общество, сильно рискует сохраняя нулевую динамику жизни. Нет официальной динамики, нет официально и общества.
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