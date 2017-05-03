Иерархия человеческих душ.

Многих людей волнует вопрос: Что такое душа, и что это за дух обитающий в человеке? И вот однажды, один юродивый путник, мне объяснил кое-что на эту тему. Был ли он посланник всевышних субъектов духовной иерархии людей, или наоборот, он был представитель нижайших ступеней духовности, не знаю. Но он явно, не был лишён логического мышления, при всей простоте его мыслей и изложения. Возможно, что именно на поверхности максимальной простоты, и лежит не тронутая искажением истина.

С ним,мы встретились на пустынной дороге. И он попросил воды, которая у меня была. Пока он пил, установилось неловкое молчание, и я задал ему глупый вопрос: «Скажите, что такое, по-вашему, душа человека? Это что-то чисто индивидуальное, или это что-то общее для всех?». Тогда путник с улыбкой задал вопрос вместо ответа: «Зачем вы спрашиваете, если у вас есть своё твёрдое мнение на этот вопрос? Ладно, отвечу вам, только лишь для сравнения вариантов мнений. Душа,это нечто среднее, между индивидуальным и общим». И путник. очень просто и логично всё изложил:

- «Плотская жизнь, это простейшая природная логическая цепочка функции самосохранения конструкции организма, имеющая начало и окончание. Жизнь нашего сознательного разума, это тоже простая логическая цепочка в плотской конструкции самосохранения, состоящая из мышления и памяти человека. Природа сделала так, что бы каждый организм осознанно боролся за свою жизнь. А для этого, организмы обязаны бояться сознательной и физической смерти. Тут всё устроено просто и логично, и все организмы, постоянно боятся своей смерти, и таким образом борются за жизнь. Но смерть нашей плоти предрешена. Смерть плоти, люди видят и ощущают более явно, чем смерть своего сознания. Мало того, плоть отделяется от сознания на глазах людей. Ведь ни кто из покойников не говорит: «Ну всё, прощайте, я уже мёртв!». Редко кто из людей осознаёт, что его сознание в нём, тоже постепенно стареет и умирает на глазах. Поэтому, люди думают что их бессмертная душа, это подоснова их плотского сознания, и она освобождается от плоти во время смерти. Она освобождается от всех плотских функций, и живёт себе отдельной индивидуальной духовной жизнью на небесах. Это красиво, но в этом варианте загробной жизни, освободившись от плотских функций покойного индивида, душа большей частью не освобождается от привязки её, к собственной прошлой плотской индивидуальности. Тогда общая иерархия духовного пространства на небесах, теряет своё назначение. Какие функции и назначения, могут быть у хранилища индивидуальных душ? Да никаких. Тогда без предназначений и функций, такой духовной иерархии или сферы не существует. Это закон мироздания. Нет динамики, нет иерархии. Нет иерархии, нет хранилища. Всё что динамически не функционирует как иерархия, не живёт. Хранилище душ, должно обязательно иметь своё динамическое предназначение. Тогда и души покойников, должны иметь некое универсальное динамическое предназначение.

Многие люди этот принцип понимают, и выдвигают версии того, что каждая индивидуальная душа на небесах, имеет своё место в неком едином духовном пространстве, или в иерархии душ. Но каждая душа, отправившаяся на небеса, по мнению этих людей, может иметь при себе только некий индивидуальный облик своей предыдущей плоти, как некий идентификационный код прошлого, не мешающий обретать душе, её новое предназначение в будущем. И это прекрасная версия. Тут и душа привязана своим прошлым обликом к прошлой жизни. И её внутреннее свободное пространство, максимально освобождённое от всего прошлого плотского кроме облика, и которая обладает освобождённой универсальностью для предназначение в её будущей жизни. Душа умершего, будет способна найти воплощение прошлого облика в той новой плоти, которая только что рождается. А главное то, что небесная духовная канцелярия, или всеобщее небесное духовное пространство становится динамической иерархией, по воплощению старых душ пришедших на небеса со старым обликом, во вновь родившуюся плоть. И эта версия, имеет некие реальные признаки во плоти. Ведь довольно часто люди рождаются похожими своим ликом, на многих других людей из прошлого. А ещё, эта чудесная версия, отвечает на важнейший вопрос: Откуда берутся новые души? Ответ простой. Небесная канцелярия, подбирает их для младенцев по облику. И она же, воплощает эти души, в их новую плоть. Точнее будет сказать - новая плоть воплощается в старые души с обликом прошлых людей. Таким образом, старые стандартные обличья душ, и сами универсальные очищенные души, наполняются новой плотской сутью.

Такая версия загробной жизни, абсолютно логична, если только она способна успокоить людей боящихся смерти. Это прекрасное логическое объяснение тому, что происходит с человеком за ширмой человеческой сознательной жизни. А наяву, с человеком может происходить только то, что человек ощущает. Пока он жив, его душа и облик принадлежит только ему. А вот с того момента когда он становится покойником, его душа с его индивидуальным обликом, перемещается в небесный гараж для универсальных душ. Это как универсальные такси, с индивидуальным государственным номером. Пока человек находится в нём, оно принадлежит ему. А как только он вышел из такси, оно принадлежит любому тому, который в него первый сядет. Так и душа, пока человек жив, он находится в ней, а как только умирает, его душа избавляется от мёртвой плоти, и немедленно находит себе нового пассажира с помощью диспетчера из небесной духовной канцелярии. Только этим пассажиром, одновременно является и сам покойник, ведь его душа дарит новому пассажиру его прошлый облик.

Без динамической иерархичности, не существует жизни, и плотской, и духовной.

В мироздании, не существует другого хранителя материи, корме динамических иерархий. И в мире духовного, не существует некой духовной сферы хранящихся душ, которая не имеет динамических функций и предназначений. Так мир устроен. Динамика, это единственный бог, хранящий всё живое и иерархичное, включая в это число и души умерших людей . Каждый живой человек, имеет свою душу. Но при этом, она принадлежала, множеству предыдущих людей, имевших ваше обличье ».