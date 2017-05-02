Война и мир, два типа гравитаци.

Как-то я встретил странного человека. По его виду было заметно, что он не имеет абсолютно никаких устремлений, только с любопытством, разглядывает всё вокруг себя.

«Вы не местный» - спросил я его. «Нет, я не местный, и я не житель планеты Земля. Я в гостях. Прилетел из другой системы планет вашей галактики, посмотреть на вашу древнюю архаику военной жизни. В мире нашей галактики, уже не осталось подобных гравитационных искусственных разумных живых систем, которые построены по типу глобальных монопольных военных империй. Сразу оговорюсь, что люди вашей планеты, делают это вовсе не специально. Они делают это по гравитационному подобию самих себя. Ведь о строении тех духовных богов, в которых они верят, они не имеют представления. Каждый рождённый человек, вовсе не подобен своему богу. Боги это духи, а духи не могут быть воинственными, они имеют центры гравитации, но не имеют массы центра. А вот у каждого живого организма в центре его гравитации, существует реактор переработки масс, и он рождается воином, который борется в жизни за то, что бы присоединять к себе массу, и перерабатывать её. А жизнь организмов природы, это иерархия таких систем. Вот и получается, что ваши общества это подобия людей-воинов, но не богов. А глобальными, они становятся потому, что каждый воин стремиться победить другого воина, и для этого, ему нужен рост массы центра и объём всей системы. Вот и растут империи как на дрожжах, постепенно убивая друг друга. Подобные разумные принципы жизни людей, по которым вы живёте как отдельные люди и как общества, в нашей галактике отсутствуют уже многие тысячелетия. Да и в других галактиках, таких динозавров жизни, скорее всего раз-два и обчёлся. Мы туда редко путешествуем. Поэтому, полной уверенности нет. А вот на вашей планете, архаику жизни больших сообществ по типу реакторной гравитации военных глобальных империй, весь разумный мир нашей галактики, решил оставить нетронутой, специально для наблюдений и в назидание другим. Жалко конечно людей вашей планеты, но с другой стороны, мы в ваши земные дела не вмешивались никоим образом. Вы единственные в разумном межпланетном мире, у которых, полностью своя, не тронутая внешним разумом, очень молодая цивилизация жизни. Ведь всего только несколько десятков тысячелетий, которые вас отделяют, от человека примата. И ваш военный человеческий мир, ещё не пережил по настоящему глобально, ни одного военного апокалипсиса, но он уже на грани этого. И похоже, что это ему придётся пережить. Ведь никому из вас не приходит в голову, что военный апокалипсис, это объективная реальность закономерного развития военных иерархий. Для разума человека, апокалипсис, это такой смертельно опасный сверхзвуковой барьер, как для первого опытного образца сверхзвукового летательного аппарата. Глобальный военный апокалипсис, отличается от обычной войны тем, что любому из всех людей планеты, просто некуда будет убежать или скрыться от глобальной военной проблемы. Но важно то, что разум человека способен найти способ выхода из положения. Ведь если он стал способным построить искусственные военные глобальные иерархии, то он способен построить и искусственные мирные иерархии. Только для построения военной глобальности людям-воинам не нужен мотив. Тут действует инстинкт образа и подобия. А вот для построения мирной иерархии, одной веры в своего бога мало. Люди живут хлебом, а хлеб это материя. Множество людей вашей планеты, уже додумались до простейшего мирного принципа разумной жизни, по типу безреакторной гравитации. Только организмы рождённые солдатом, обычно не имеют воли быть мирными людьми. Помочь перескочить этот барьер в вашем сознании, может наглядный пример жизни других планет. Но, по отношению к вам, мы приняли принцип невмешательства».

«Извините» - перебил я его. «А не могли бы вы, просто мне всё это объяснить подробнее. А вдруг, мы гораздо быстрее одумаемся, и переделаем нашу гравитационную общественную систему жизни» - с некой долей сарказма, сказал я инопланетянину. И он ответил, даже не обратив внимания на мой сарказм: «Мы уже несколько столетий прилетаем сюда, и пытаемся объяснить это людям планеты Земля. Хотя мы знаем, что это бесполезно. Любой живой организм рождается воином, прежде всего остального. Ведь у каждого живого организма, на любых планетах внутри находится реактор, и принцип гравитации каждого организма реакторный. А это и есть принцип сознания воина и императора собственной империи. И никакие доводы не смогут переубедить одновременно миллиарды людей изменить этот принцип для каждого из своих сообществ. Как можно переубедить миллиарды организмов-хищников, стать коллективом вегетарианцев? У них на это нет жизненного мотива, а духовный мотив человека, ещё очень молод и слаб. Точно так же, невозможно переубедить миллиарды людей рождённых воинами, стать обществом мирных людей. Без всеобщего апокалипсиса разумной жизни, у них нет на это жизненного мотива. И духовный мотив для людей-воинов тоже не созрел. Рядом с любым воином и хищником, находится некий запах смерти (возможно дух). Этот запах их не отталкивает а привлекает, пока каждый из них, или даже все вместе, вдруг не окажутся на самой границе жизни и смерти, где каждая клетка содрогнётся от ощущения близости этого запаха или духа. Только тогда люди-воины, будут способны пытаться освободиться от этого ощущения. Именно поэтому, глобальные центры всех ваших земных империй, это мощнейшие милитарные супервоины, которые являются прообразом каждого живущего человека-воина. Для империй, мирные принципы жизни, это первый злейший враг, которого нужно побеждать, а не понимать. Но поговорить с вами, я могу на эту тему, хотя это лишено смысла. Ведь мне не трудно. Да и это, совсем не сложно для понимания любым земным человеком. Будете слушать?». «Да» - с усмешкой ответил я. Тогда инопланетянин, с серьёзным видом начал говорить:

«Гравитация мироздания, неразрывна с его динамикой. Существует всего два типа гравитации динамических систем. Первый тип гравитации, это тип центрального реактора перерабатывающего втягиваемые массы. Тут часть переработанной массы, присоединяется к системе, а часть её отторгается системой. Так устроены почти все системы в иерархиях мироздания. Это и живые системы, и планетарные. И все эти системы, это условно воины или императоры. Для того что бы жить, им нужно постоянно что-то или кого-то поглощать, или побеждать. Но каждый из нас знает, что втягивающая гравитация бывает и не реакторного типа. Это тоже субъекты динамики центрального втягивания, только такая гравитационная динамическая система, способна всасывать в себя окружающую её массу, и она отдаёт её назад, как бы целиком не повреждённой. Всё это делается без переработки массы реактором и присоединением массы к центру. Такая гравитация, похожа на вихревую гравитацию в водной среде, и в воздушной среде. Тут всё что втягивается, всё отдаётся опять в периферии, без переработки и присоединения к гравитационному центру. В космосе, тоже такое редкое явление существует, когда центр гравитации не является космическим телом. А в жизни людей, это массовая религиозная божественная гравитация, которая духовно притягивает людей к неким неведомым центрам их божественной веры, и эти божества-центры не занимаются материальным накоплением и материальной переработкой материи в реакторе. Дух каждого человека-воина, не является материей, и он свободен от накопления центром-божеством и свободен от переработки. Переработанного, божественным центром антидуха не существует, как существует в реальности переработанная антиматерия светил и планет, излучаемая антигравитацией в космос. И не переработанная гравитационно, относительно центров вихрей и водоворотов антиматерия вихревых явлений, возвращаемая в природу, тоже существует наяву. И антигравитация в этих вихрях существует. То есть, если говорить о человеческой духовно-божественной вере, то это единственный не имперский тип динамической системы в человеке. А вот религиозные обрядовые центры, это уже реакторы материальной переработки, это храмы-воины, построенные по типу человека воина. Их реакторы, производят реальную антиматерию в виде неверующих верующих. А в чистой божественной вере, центры притяжения верующих есть, гравитация есть, а переработки и накопленной массы нет.

Вот почему люди на планетах вселенной задумались: Для чего им может пригодиться такой божественный безреакторный тип динамики сообществ? Например, человек это воин от рождения, семья это воин от рождения, небольшая община это воин от природы. Но община и семья, это близкие люди-воины по жизни, и войны у них, по сути, очень редкие, ритуальные, и локальные, которые легко улаживаются в общинных сообществах. Общины, это те сообщества людей воинов, которые природа создала исключительно для жизни. А вот более глобальные сообщества, это, уже военные сообщества без примесей. Например, искусственно созданные государства людей-воинов, это уже чистые центурионы состоящие из подготовленных к войне военных людей. Они созданы специально для войны. Единственная цель центра империи-воина, это пожирание и переработка реакторным центром внешних систем, а при невозможности такого пожирания, пожирание своих внутренних систем. Поэтому люди вселенной задумались. Ведь везде где существует разум человека-воина, рано или поздно происходят глобальные военные апокалипсисы, которые освобождили живущую без войны природу множества планет, от искусственного военного деструктивного разума человека-воина.

А нельзя ли, искусственные реакторы центров империй-солдат, построить по религиозно божественному типу безреакторного мирного притягивания. Ведь искусственный разум тоже жить хочет, так же как и любой природный. И первое, что пришло в голову оставшимся в живых людям-воинам планет переживших апокалипсис, это начать жить мирно. А начать жить мирно, можно только объединившись в небольшие жилые сообщества-общины. А общины они объединили в альянсы сотрудничества, где центры альянсов не должны иметь своей массы. Без иерархии альянсов сотрудничества общин, нельзя отсечь милитарную гравитацию людей-воинов. Мирная гравитация должна быть сильнее военной в иерархиях. Поэтому, центры альянсов, не должны заниматься присоединением и переработкой любой массы в реакторах, будь то денежная или материальная масса. Основная единица жизни всех современных планет вселенной, это малая община. И все цивилизационные изобретения и накопления, всегда принадлежат и регистрируются только общинами. Вся современная индустрия планет, настроена только на общинную жизнь, но не на имперскую глобальную военную жизнь. А центры альянсов, это пусть и не божественные центры, но они существуют без любых материальных и финансовых накоплений. Это центры общинных представителей, которые реально даже не часто собираются вместе, а иногда и никогда. Это больше виртуальные центры сотрудничества. Так они и называются, виртуальные правительства, министры и законодатели межобщинной жизни, которые постоянно живут у себя в общинах. Ведь динамика жизни, не способна существовать без вложенности иерархий. Это закон вселенской физики. Но почему, всё что глобальнее мирной природной жилой общины, обязано быть стационарным центром переработки и накопления материи и финансов, защищённым милитарной бронёй даже больше от собственного населения, чем от внешних врагов!? Ведь мирная жизнь, это только периферия жизни общин. А милитаризм, это центры глобальных реакторов материального и финансового втягивания, для переработки и накопления. Люди-воины от рождения, не способны обрести мир, при помощи административных, военно-полицейских центров, в неких отдалённых от общин жизни столицах. Все совершённые насильственные преступления, должны расследоваться общинами, либо между общинными представителями, но не глобальными имперскими центрами. Они сами преступники. И какие бы мирные инициативы, не предлагали бы имперские столичные центры своим перифериям, это максимум только желаемые намерения. А как правило, это лицемерие. Ведь пока в центре существует реактор втягивания и переработки масс, любые ангелы и добрые души претендентов на центральные места в стационарных военных империях, не прекратят защищать свои бронированные центры отчизны, в виде реактора центра, не от внешних врагов стационарных имперцев, и не от внутренних мирных общинных пацифистов».

С этими словами инопланетянин умолк. А я задумался: Не написать ли мне то, что он произнёс, от своего лица? Что бы это повествование обрело некую реальность восприятия. Но тогда, все добрые люди в здравом уме, смогут объявить меня психически ненормальным человеком. Ведь нормальные, это только те люди-воины, обладающие мужеством, силой духа, способностью быть героями и имперскими военными патриотами жертвующими собой. А все слабаки, это не нормальные трусы и пацифисты, это растленцы общинного распадничества, и приверженцы мирной мягкотелой анархии. Каждый человек-воин, свято уверен, что не имперских мирных иерархий жизни, не может существовать в современном цивилизованном вооружённом мире! А если они и существуют, то только в виде сообществ дикарей или полуобезьян. Но люди способны разоружаться, им только нужно убрать из глобальных центров, реакторы переработки и накопления массы.